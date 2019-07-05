Tento produkt už nie je dostupný
Podporuje dobré stravovacie návyky pomocou zábavného učenia
Delený tanier pre batoľatá Philips Avent SCF702/00 pre rôzne vývojové fázy vášho dieťaťa
Biela
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Natyjka
05/07/2019
Україна
Ця тарілка чудово підходить для малюків
Підошва що не скользить не доє можливості перевернути на себе їжуа цікаві малюнки на дні самої тарілки заохочують дітей з'їсти все до останньої ложки щоб побачити їх мій малюк дуже полюбляє цю тарілку
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF702/00 Тарілка з розділювачами для дітей від 12 міс.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF702/00 Тарілка з розділювачами для дітей від 12 міс.
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8,139 users of mother and child care brands and products in 2024.