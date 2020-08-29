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  • Podporuje dobré stravovacie návyky pomocou zábavného učenia
  • Podporuje dobré stravovacie návyky pomocou zábavného učenia
  • Podporuje dobré stravovacie návyky pomocou zábavného učenia
  • Podporuje dobré stravovacie návyky pomocou zábavného učenia

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventSúprava 2 misiek pre batoľatá 6 m+

SCF708/00

5
| (3) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Podporuje dobré stravovacie návyky pomocou zábavného učenia
Súprava misiek pre batoľatá Philips Avent SCF708/00 pre vývojové fázy vášho dieťaťa
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Súprava misiek navrhnutá pre batoľatá

Podporuje dobré stravovacie návyky pomocou zábavného učenia

  • Biela

Vyvinuté v spolupráci s popredným detským psychológom

Vyvinuté v spolupráci s popredným detským psychológom

0 % BPA

Vhodné do mikrovlnnej rúry

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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5.0

z 5

3

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

29/08/2020

Україна

Україна

Тарелки очень удобные.

Хорошие тарелки, хорошее качество , силиконовые резинки на тарелках это очень удобно, не скользит по столу.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF708/00 Набір із 2 глибоких тарілок для дітей від 6 міс.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF708/00 Набір із 2 глибоких тарілок для дітей від 6 міс.

21/06/2019

Україна

Україна

Забавный дизайн и хорошее качество

Тарелочки начали использовать с началом прикорма, хорошее качество, яркие, дочке нравится кушать из них

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF708/00 Набір із 2 глибоких тарілок для дітей від 6 міс.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF708/00 Набір із 2 глибоких тарілок для дітей від 6 міс.

01/04/2019

Україна

Україна

Отличное приобретение. Хороши в эксплуатации

Отличное качество. Ребенку интересно кушать. Также имеют резиновое покрытие на дне, не скользят. Картинки качественные, не выгорают, не царапаются. В микроволновке тоже все отлично. В общем и целом достойная посуда для ребенка. К тому же не бьются ) Рекомендую

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF708/00 Набір із 2 глибоких тарілок для дітей від 6 міс.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF708/00 Набір із 2 глибоких тарілок для дітей від 6 міс.

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