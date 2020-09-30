Tento produkt už nie je dostupný
Biela
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Mammy06
30/09/2020
Україна
Чудова та яскрава
Тарілочка дуже гарної якості,яскрава,донька їсть з неї з великим задоволенням. Завдяки своєму яскравому дизайну нікого не залишить без уваги,можна рахувати ведмедиків . Не окращцється дно після кольорових пюре з овочів та фруктів. Завдяки тому ,що зовні дно прорезинене малечі не взмозі зіштовхнути її зі столу. Всім рекомендую
Výhody
Якість та дизайн
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF706/00 Мала глибока тарілка, від 6 міс.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF706/00 Мала глибока тарілка, від 6 міс.
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8,139 users of mother and child care brands and products in 2024.