Тарілочка дуже гарної якості,яскрава,донька їсть з неї з великим задоволенням. Завдяки своєму яскравому дизайну нікого не залишить без уваги,можна рахувати ведмедиків . Не окращцється дно після кольорових пюре з овочів та фруктів. Завдяки тому ,що зовні дно прорезинене малечі не взмозі зіштовхнути її зі столу. Всім рекомендую