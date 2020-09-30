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  • Podporuje dobré stravovacie návyky pomocou zábavného učenia
  • Podporuje dobré stravovacie návyky pomocou zábavného učenia

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventMalá miska pre batoľaťa 6 m+

SCF706/00

5
| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt
Podporuje dobré stravovacie návyky pomocou zábavného učenia
Malá miska pre batoľatá Philips Avent SCF706/00 pre vývojové fázy vášho dieťaťa
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Miska navrhnutá pre batoľatá

Podporuje dobré stravovacie návyky pomocou zábavného učenia

  • Biela

Vyvinuté v spolupráci s popredným detským psychológom

Vyvinuté v spolupráci s popredným detským psychológom

0 % BPA

Vhodné do mikrovlnnej rúry

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
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2
1

30/09/2020

Україна

Україна

Чудова та яскрава

Тарілочка дуже гарної якості,яскрава,донька їсть з неї з великим задоволенням. Завдяки своєму яскравому дизайну нікого не залишить без уваги,можна рахувати ведмедиків . Не окращцється дно після кольорових пюре з овочів та фруктів. Завдяки тому ,що зовні дно прорезинене малечі не взмозі зіштовхнути її зі столу. Всім рекомендую

Výhody

Якість та дизайн

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF706/00 Мала глибока тарілка, від 6 міс.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF706/00 Мала глибока тарілка, від 6 міс.

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8,139 users of mother and child care brands and products in 2024. 