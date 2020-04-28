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  • Podporuje dobré stravovacie návyky pomocou zábavného učenia
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  • Podporuje dobré stravovacie návyky pomocou zábavného učenia
  • Podporuje dobré stravovacie návyky pomocou zábavného učenia
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  • Podporuje dobré stravovacie návyky pomocou zábavného učenia

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventVeľká miska pre batoľatá 12 m+

SCF704/00

5
| (2) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Podporuje dobré stravovacie návyky pomocou zábavného učenia
Veľká miska pre batoľatá Philips Avent SCF704/00 pre rôzne vývojové fázy vášho dieťaťa
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

brand recommended by mums worldwide1

Miska navrhnutá pre batoľatá

Podporuje dobré stravovacie návyky pomocou zábavného učenia

  • Biela

Vyvinuté v spolupráci s popredným detským psychológom

Vyvinuté v spolupráci s popredným detským psychológom

0 % BPA

Vhodné do mikrovlnnej rúry

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

2

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

28/04/2020

România

România

E super fain păcat ca nu mai sunt seturi

Mi ar plăcea mai multe produse din gama aceasta pe stoc

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF704/00 Castron mare pentru copii peste 12 luni

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF704/00 Castron mare pentru copii peste 12 luni

01/04/2019

Україна

Україна

Безпечний продукт

Наша перша тарілочка. Обрала її через безпечність матеріалу і дизайн. Дитина вчилась з нею рахувати:)

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF704/00 Велика глибока тарілка, від 12 міс.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF704/00 Велика глибока тарілка, від 12 міс.

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8,139 users of mother and child care brands and products in 2024. 