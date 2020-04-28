Tento produkt už nie je dostupný
Biela
5.0
z 5
2
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Lala2
28/04/2020
România
E super fain păcat ca nu mai sunt seturi
Mi ar plăcea mai multe produse din gama aceasta pe stoc
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF704/00 Castron mare pentru copii peste 12 luni
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF704/00 Castron mare pentru copii peste 12 luni
Madsi
01/04/2019
Україна
Безпечний продукт
Наша перша тарілочка. Обрала її через безпечність матеріалу і дизайн. Дитина вчилась з нею рахувати:)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF704/00 Велика глибока тарілка, від 12 міс.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF704/00 Велика глибока тарілка, від 12 міс.
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8,139 users of mother and child care brands and products in 2024.