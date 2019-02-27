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  • Podporuje dobré stravovacie návyky pomocou zábavného učenia
  • Podporuje dobré stravovacie návyky pomocou zábavného učenia
  • Podporuje dobré stravovacie návyky pomocou zábavného učenia
  • Podporuje dobré stravovacie návyky pomocou zábavného učenia
  • Podporuje dobré stravovacie návyky pomocou zábavného učenia
  • Podporuje dobré stravovacie návyky pomocou zábavného učenia
  • Podporuje dobré stravovacie návyky pomocou zábavného učenia

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventSúprava na jedenie pre batoľatá 6 m+

SCF716/00

4.9
| (16) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Podporuje dobré stravovacie návyky pomocou zábavného učenia
Súprava na jedenie pre batoľatá Philips Avent SCF716/00 je prispôsobená vývoju vášho dieťaťa
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brand recommended by mums worldwide1

Súprava na jedenie pre batoľatá

Podporuje dobré stravovacie návyky pomocou zábavného učenia

  • Bez obsahu BPA

Vyvinuté v spolupráci s popredným detským psychológom

Vyvinuté v spolupráci s popredným detským psychológom

0 % BPA

Jednoduché čistenie, vhodná do umývačky riadu

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.9

z 5

16

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

rozhodně doporučuji

Značce Avent plně důvěřuji, používáme veškeré příslušenství pro miminka už od porodnice. Můžu se spolehnout, že jde o kvalitní výrobky bez obsahu škodlivých látek. Obrázky na nádobí i po více než roce používání stále krásně drží, jsou milé a zajímavé, příbory se krásně vejdou do ručičky i pusinky.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF716/00 Jídelní sada pro batolata, 6m+

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF716/00 Jídelní sada pro batolata, 6m+

06/07/2018

Česká republika

Česká republika

Prakticke nadobi pro batole

Nadherne plastove nadobi prro dite. Krasne animace se zviratky, ktere vypraveji pribeh o vareni. Na okraji talirku jsou potraviny v ruznych poctech, diky tomu se uz od mala muze dite ucit cisla a pocitat. Misky i talirek jsou protiskluzove. Lzicky jsou malinke, tedy idealnj do detske rucicky.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF716/00 Jídelní sada pro batolata, 6m+

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF716/00 Jídelní sada pro batolata, 6m+

04/12/2020

Magyarország

Magyarország

Aranyos minták, remek kialakítás

Nagyon szereti a kislányom a tényár mintáit, én pedig, hogy könnyen tisztítható és hogy csúszásgátló van az alján, így könnyebb az önálló evés.

Výhody

minták és a csúszísgátlós alj

Nevýhody

nincs

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF716/00 Avent Étkezési szett

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF716/00 Avent Étkezési szett

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8,139 users of mother and child care brands and products in 2024. 