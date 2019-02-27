Tento produkt už nie je dostupný
Bez obsahu BPA
4.9
z 5
16
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Puzzlik1
27/02/2019
Česká republika
rozhodně doporučuji
Značce Avent plně důvěřuji, používáme veškeré příslušenství pro miminka už od porodnice. Můžu se spolehnout, že jde o kvalitní výrobky bez obsahu škodlivých látek. Obrázky na nádobí i po více než roce používání stále krásně drží, jsou milé a zajímavé, příbory se krásně vejdou do ručičky i pusinky.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF716/00 Jídelní sada pro batolata, 6m+
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF716/00 Jídelní sada pro batolata, 6m+
Tesym
06/07/2018
Česká republika
Prakticke nadobi pro batole
Nadherne plastove nadobi prro dite. Krasne animace se zviratky, ktere vypraveji pribeh o vareni. Na okraji talirku jsou potraviny v ruznych poctech, diky tomu se uz od mala muze dite ucit cisla a pocitat. Misky i talirek jsou protiskluzove. Lzicky jsou malinke, tedy idealnj do detske rucicky.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF716/00 Jídelní sada pro batolata, 6m+
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF716/00 Jídelní sada pro batolata, 6m+
04/12/2020
Magyarország
Aranyos minták, remek kialakítás
Nagyon szereti a kislányom a tényár mintáit, én pedig, hogy könnyen tisztítható és hogy csúszásgátló van az alján, így könnyebb az önálló evés.
Výhody
minták és a csúszísgátlós alj
Nevýhody
nincs
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF716/00 Avent Étkezési szett
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF716/00 Avent Étkezési szett
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8,139 users of mother and child care brands and products in 2024.