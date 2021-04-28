Tento produkt už nie je dostupný
2 otvory
Kompaktný
Bielo-modrá
Vďaka svojmu kompaktnému dizajnu zaberie tento hriankovač Philips na vašom kuchynskom pulte len minimum miesta.
Vhodný na opekanie rôznych druhov chleba vďaka veľkým otvorom.
Ľahko sa čistí vďaka vyberateľnému zásobníku na omrvinky.
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Mishutka17
28/04/2021
Česká republika
Šikovný malý pomocník
Šikovný malý pomocník do kuchyně. Topinkovač je prostě přítel do nepohody :-) Poměr cena a kvalita skvělý, údržba jednoduchá. Na kuchyňské lince nezabere ani moc místa.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD2566/70 Topinkovač
Date of Use 2019-04-28
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD2566/70 Topinkovač
Date of Use 2019-04-28