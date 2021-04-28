VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Vynikajúce hrianky bez námahy
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Vynikajúce hrianky bez námahy
  • Vynikajúce hrianky bez námahy
  • Vynikajúce hrianky bez námahy
  • Vynikajúce hrianky bez námahy
  • Vynikajúce hrianky bez námahy
  • Vynikajúce hrianky bez námahy
  • Vynikajúce hrianky bez námahy
  • Vynikajúce hrianky bez námahy
  • Vynikajúce hrianky bez námahy
  • Vynikajúce hrianky bez námahy
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Vynikajúce hrianky bez námahy
  • Vynikajúce hrianky bez námahy
  • Vynikajúce hrianky bez námahy
  • Vynikajúce hrianky bez námahy
  • Vynikajúce hrianky bez námahy
  • Vynikajúce hrianky bez námahy
  • Vynikajúce hrianky bez námahy
  • Vynikajúce hrianky bez námahy
  • Vynikajúce hrianky bez námahy

Tento produkt už nie je dostupný

Daily CollectionHriankovač

HD2566/70

5
| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt
Vynikajúce hrianky bez námahy
Vychutnajte si lahodné hrianky vďaka tomuto kompaktnému hriankovaču Philips. Je vybavený 2 veľkými otvormi na chlieb, otvormi na chlieb s nastaviteľnou hrúbkou pre rovnomerné hriankovanie a variabilným ovládaním procesu hriankovania, aby ste vždy opiekli hrianky tak, ako vám najviac chutia. Odnímateľný podnos na omrvinky zaručuje jednoduché čistenie.
Zobraziť všetky výhody

Kompaktný hriankovač s veľkými otvormi na pečivo

Vynikajúce hrianky bez námahy

  • 2 otvory

  • Kompaktný

  • Bielo-modrá

Kompaktný hriankovač, ktorý na kuchynskom pulte zaberie len minimum miesta

Vďaka svojmu kompaktnému dizajnu zaberie tento hriankovač Philips na vašom kuchynskom pulte len minimum miesta.

Široké otvory, ktoré sú vhodné pre rôzne druhy chleba

Široké otvory, ktoré sú vhodné pre rôzne druhy chleba

Vhodný na opekanie rôznych druhov chleba vďaka veľkým otvorom.

Vyberateľný zásobník na omrvinky pre jednoduché čistenie

Vyberateľný zásobník na omrvinky pre jednoduché čistenie

Ľahko sa čistí vďaka vyberateľnému zásobníku na omrvinky.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

28/04/2021

Česká republika

Česká republika

Šikovný malý pomocník

Šikovný malý pomocník do kuchyně. Topinkovač je prostě přítel do nepohody :-) Poměr cena a kvalita skvělý, údržba jednoduchá. Na kuchyňské lince nezabere ani moc místa.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD2566/70 Topinkovač

Date of Use 2019-04-28

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD2566/70 Topinkovač

Date of Use 2019-04-28

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky