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HD2686/90
Urobte to po svojom, presne podľa svojej chuti
Hriankovač Philips HD2686/90 vám vďaka extra dlhým a extra širokým otvorom umožní pripraviť hrianky podľa vašich predstáv. Osem digitálnych nastavení intenzity opečenia vám zabezpečí úplnú kontrolu, aby boli hrianky opečené do chrumkava presne tak, ako ich máte radi.
2 otvory
3 funkcie, elektronický
Čierna
Extra dlhý otvor
Výnimočne dlhé otvory vhodné pre všetky druhy chleba.
Výnimočne široký a výnimočne hlboký otvor(-y) na vloženie chleba.
Rovnomerne opečie hrubé alebo tenké krajce.
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