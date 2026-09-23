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  • Standard Product Photo Philips Pure Essentials Collection Toaster HD2686/90
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Toaster HD2686/90
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Toaster HD2686/90
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Toaster HD2686/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Pure Essentials Collection Toaster
  • Product in Use Photo Philips Pure Essentials Collection Toaster
  • Standard Product Photo Philips Pure Essentials Collection Toaster HD2686/90
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Toaster HD2686/90
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Toaster HD2686/90
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Toaster HD2686/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Pure Essentials Collection Toaster
  • Product in Use Photo Philips Pure Essentials Collection Toaster

Tento produkt už nie je dostupný

Pure Essentials CollectionHriankovač

HD2686/90

Urobte to po svojom, presne podľa svojej chuti

Hriankovač Philips HD2686/90 vám vďaka extra dlhým a extra širokým otvorom umožní pripraviť hrianky podľa vašich predstáv. Osem digitálnych nastavení intenzity opečenia vám zabezpečí úplnú kontrolu, aby boli hrianky opečené do chrumkava presne tak, ako ich máte radi.

Zobraziť všetky výhody

Hriankovač na rôzne typy pečiva

Urobte to po svojom, presne podľa svojej chuti

  • 2 otvory

  • 3 funkcie, elektronický

  • Čierna

  • Extra dlhý otvor

Výnimočne dlhé otvory vhodné pre všetky druhy chleba

Výnimočne dlhé otvory vhodné pre všetky druhy chleba.

Výnimočne široký a výnimočne hlboký otvor(-y) na vloženie chleba

Výnimočne široký a výnimočne hlboký otvor(-y) na vloženie chleba.

Rovnomerne opečie hrubé alebo tenké krajce

Rovnomerne opečie hrubé alebo tenké krajce

Rovnomerne opečie hrubé alebo tenké krajce.

Technické špecifikácie

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