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HD9300/90
Rýchle a jednoduché varenie
Vďaka plochému vyhrievaciemu článku dokáže kanvica za pár sekúnd uvariť vodu a jednoducho sa čistí. Umývateľný filter na zachytenie vodného kameňa vám zabezpečí čistú vodu, a tým aj čistejšie nápoje.
1,6 l 2400 W
Ukazovateľ hladiny vody
Čierna
Výklopné veko
Kanvicu je možné plniť cez hrdlo alebo otvorením výklopného veka.
Ľahko odčítateľné indikátory hladiny vody na oboch stranách elektrickej kanvice Philips vhodné pre pravákov aj ľavákov.
Kábel možno naviť okolo základne, takže kanvicu môžete jednoducho umiestniť v kuchyni.
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