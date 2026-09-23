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  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Kettle
  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Kettle

Tento produkt už nie je dostupný

Daily CollectionKanvica

HD9300/90

Rýchle a jednoduché varenie

Vďaka plochému vyhrievaciemu článku dokáže kanvica za pár sekúnd uvariť vodu a jednoducho sa čistí. Umývateľný filter na zachytenie vodného kameňa vám zabezpečí čistú vodu, a tým aj čistejšie nápoje.

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Výkonná kanvica, ohrevný článok s jednoduchým čistením

Rýchle a jednoduché varenie

  • 1,6 l 2400 W

  • Ukazovateľ hladiny vody

  • Čierna

  • Výklopné veko

Ľahké plnenie cez veko a výlevku

Ľahké plnenie cez veko a výlevku

Kanvicu je možné plniť cez hrdlo alebo otvorením výklopného veka.

Indikátory hladiny vody po oboch stranách s jednoduchým odčítaním

Indikátory hladiny vody po oboch stranách s jednoduchým odčítaním

Ľahko odčítateľné indikátory hladiny vody na oboch stranách elektrickej kanvice Philips vhodné pre pravákov aj ľavákov.

Navíjač kábla pre jednoduché uskladnenie

Navíjač kábla pre jednoduché uskladnenie

Kábel možno naviť okolo základne, takže kanvicu môžete jednoducho umiestniť v kuchyni.

Technické špecifikácie

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