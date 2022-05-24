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Odstraňovanie chĺpkov

Využite svoje nové zariadenie Lumea IPL naplno

Od Philips

05/24/2022

2-5 min. čítania

Ženy s IPL Lumea zariadením

Zaregistrujte svoje zariadenie a začnite používať aplikáciu Lumea IPL.

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Čo sa dozviete

  • Stiahnete si aplikáciu Lumea IPLa získajte potrebné informácie pri každej etape ošetrenia
  • Získajte jeden dodatočný rok záruky*

Stiahnete si aplikáciu Lumea IPLa získajte potrebné informácie pri každej etape ošetrenia

Aplikácia ponúka užitočné podrobné pokyny a podporu, aby ste mali istotu, že ošetrenia vykonávate správne. Môžete si tiež vytvoriť osobný harmonogram ošetrení, sledovať vaše dáta, dostávať pripomienky a kontrolovať nastavenia zariadenia.

Lumea-ipl-app

Získajte jeden dodatočný rok záruky*

*Prihláste sa, aby ste dostávali aktuálne informácie a zaregistrujte svoje zariadenie Lumea do 90 dní.

*Rozšířená záruka iba pre produkty Lumea, kterých označenie začíná kódem BRI9 nebo SC199.

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Objavujte svoju krásu každý deň.

Či už hľadáte kozmetické riešenia pre starostlivosť o tvár, vlasy alebo odstraňovanie chĺpkov – Philips má všetko, čo potrebujete.

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