Od Philips
05/24/2022
2-5 min. čítania
Zaregistrujte svoje zariadenie a začnite používať aplikáciu Lumea IPL.
Aplikácia ponúka užitočné podrobné pokyny a podporu, aby ste mali istotu, že ošetrenia vykonávate správne. Môžete si tiež vytvoriť osobný harmonogram ošetrení, sledovať vaše dáta, dostávať pripomienky a kontrolovať nastavenia zariadenia.
*Prihláste sa, aby ste dostávali aktuálne informácie a zaregistrujte svoje zariadenie Lumea do 90 dní.
*Rozšířená záruka iba pre produkty Lumea, kterých označenie začíná kódem BRI9 nebo SC199.
Či už hľadáte kozmetické riešenia pre starostlivosť o tvár, vlasy alebo odstraňovanie chĺpkov – Philips má všetko, čo potrebujete.
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