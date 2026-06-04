Ako zaregistrujem svoju zubnú kefku Sonicare?

Keď zaregistrujete zubnú kefku Sonicare, môžete skontrolovať, či sú k dispozícii špeciálne ponuky, na ktoré si môžete uplatniť nárok. Zubnú kefku si môžete zaregistrovať prostredníctvom stránok Philips.com alebo aplikácie Sonicare. Zubnú kefku môžete zaregistrovať prostredníctvom aplikácie, len ak vlastníte zubnú kefku s podporou aplikácie.
Prihláste sa do svojho konta My Philips alebo vytvorte nové konto. Po prihlásení kliknite na položku „Zaregistrujte svoj výrobok“ a postupujte podľa pokynov.
Prihláste sa do svojho konta My Philips v aplikácii.
Zubnú kefku pripojte k aplikácii cez rozhranie Bluetooth.
Po pripojení kliknite na tri bodky v pravom dolnom rohu.
V ponuke vyberte položku „Moje výrobky“.
Kliknite na položku „Zaregistrovať môj výrobok“ a postupujte podľa pokynov.
Informácie na tejto stránke sa vzťahujú na nasledujúce modely:HX3689/44 , HX3689/43 , HX7419/01 . Kliknite sem pre zobrazenie ďalších produktov ›