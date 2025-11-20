VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Domovská stránka podpory

Podpora Philips

Ako si mám zastrihnúť bradu so svojím produktom Philips?

Ak si chcete zastrihnúť bradu úhľadne, efektívne a účinne pomocou zastrihávača brady Philips, postupujte podľa nasledujúcich tipov. 

Informácie na tejto stránke sa vzťahujú na nasledujúce modely: MG9690/30 , MG3915/15 , MG9531/15 . Kliknite sem pre zobrazenie ďalších produktov  ›

Najčastejšie otázky

Kontaktovanie spoločnosti Philips

Radi vám pomôžeme

Hľadáte niečo iné?

Objavte všetky možnosti podpory spoločnosti Philips

Domovská stránka podpory