VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Domovská stránka podpory

Podpora Philips

Ako odstránim vodný kameň z naparovačky odevov Philips/riešenia All-in-One?

Prečítajte si nižšie uvedený článok, v ktorom nájdete model naparovača odevov Philips/riešenia All-in-One a postupujte podľa správneho postupu na odstránenie vodného kameňa.

Informácie na tejto stránke sa vzťahujú na nasledujúce modely: AIS6020/70 , GC628/80 , AIS8540/80 . Kliknite sem pre zobrazenie ďalších produktov  ›

Najčastejšie otázky

Kontaktovanie spoločnosti Philips

Radi vám pomôžeme

Hľadáte niečo iné?

Objavte všetky možnosti podpory spoločnosti Philips

Domovská stránka podpory