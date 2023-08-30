Ako odstránim vodný kameň z naparovačky odevov Philips/riešenia All-in-One?

Prečítajte si nižšie uvedený článok, v ktorom nájdete model naparovača odevov Philips/riešenia All-in-One a postupujte podľa správneho postupu na odstránenie vodného kameňa.
Ručný naparovač:
ak chcete nájsť model ručného naparovača Philips a postupovať podľa nižšie uvedeného správneho postupu na odstránenie vodného kameňa, môžete skontrolovať svoj návod na použitie alebo si pozrieť číslo modelu pod zásobníkom na vodu, na zadnej strane rukoväte alebo pod naparovacou hlavicou (pozrite si obrázky A a B). Príklady čísiel modelov sú: STH7030/10, GC801/10.
Stojan naparovačky:
ak chcete vyhľadať model stojana naparovačky Philips a postupovať podľa nižšie uvedeného správneho postupu na odstránenie vodného kameňa, môžete skontrolovať svoj návod na použitie alebo si pozrieť číslo modelu pod podstavcom zariadenia stojana naparovačky (pozrite si obrázok C). Príklady čísiel modelov sú: STE3170/80, GC482/27.
Zariadenie časom vytvorí vodný kameň. Čím je voda vo vašej oblasti tvrdšia, tým rýchlejšie sa vytvorí a usadí vodný kameň. Odstraňovanie vodného kameňa z naparovača odevov Philips každé 1 – 2 mesiace môže zabrániť vzniku hnedých škvŕn, hnedej vody a pretekaniu. Pravidelné čistenie udržiava výkon výstupu pary na najvyššej úrovni a predlžuje životnosť vášho zariadenia.
Nižšie uvedené informácie sa vzťahujú len na: StyleTouch Pure (GC440, GC442) séria 8000 (GC800, GC801, GC810).
Poznámka: K vyprázdneniu vodného kameňa z naparovača odevov dochádza približne raz za mesiac alebo častejšie, ak je voda vo vašom okolí veľmi tvrdá.
Nižšie uvedené informácie sa vzťahujú len na: Sériu 7000 (STH7020, STH7030, STH7040, STH7050, STH7060).
Poznámka: Pri bežnom použití dochádza k vyprázdneniu vodného kameňa z naparovača odevov približne raz za mesiac — alebo častejšie, ak je voda vo vašom okolí veľmi tvrdá.
Nižšie uvedené informácie sa vzťahujú len na: All-in-One séria 8600 (AIS8540) | All-in-One séria 8000 (GC628, GC629) | ProTouch (GC610, GC612, GC625, GC626, GC627) | ProTouch 2 v 1 (GC617, GC618).
Vďaka patentovanému dizajnu motora Philips nepotrebujete svoje zariadenie odvápňovať. Vodný kameň sa automaticky odlúpi a interne sa uloží v podstavci zariadenia. Tento priestor sme špeciálne navrhli tak, aby sa tu ukladal vodný kameň, a nemuseli ste podnikať žiadne ďalšie kroky.
Ak žijete v oblasti s tvrdou vodou, môžete paru použiť podľa svojich predstáv, použite bežnú vodu z vodovodu alebo destilovanú/demineralizovanú vodu (môžete použiť aj 50 % demineralizovanej vody zmiešanej s vodou z vodovodu).
Nižšie uvedené informácie sa vzťahujú len na: DailyTouch (GC502, GC503, GC504, GC506).
Nižšie uvedené informácie sa vzťahujú len na: EasyTouch (GC48x, GC499, GC50x), EasyTouch Plus (GC51x & GC52x), ComfortTouch (GC55x), ComfortTouch Plus (GC558), ComfortTouch Advanced (GC57x), séria 3000 (STE31xx).
Nižšie uvedené informácie sa vzťahujú len na: CompactTouch (GC410, GC420, GC430).
Poznámka: Pri pravidelnom používaní bude naparovač odevov odstraňovať vodný kameň každé 2 týždne.
Informácie na tejto stránke sa vzťahujú na nasledujúce modely: AIS6020/70 , GC628/80 , AIS8540/80 . Kliknite sem pre zobrazenie ďalších produktov ›
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