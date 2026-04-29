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Ako odstránim vodný kameň z naparovacej žehličky Philips?

Ak chcete vyhľadať model naparovacej žehličky Philips a postupovať podľa nižšie uvedeného správneho postupu na odstránenie vodného kameňa (nie pre parný generátor), môžete si pozrieť svoj návod na použitie alebo číslo modelu (napr. DST8050/26, GC4909/60) pod žehliacou plochou, ako je uvedené na nasledujúcom obrázku.

číslo modelu

Informácie na tejto stránke sa vzťahujú na nasledujúce modely: DST2030/90 , DST2020/30 , DST2020/90 . Kliknite sem pre zobrazenie ďalších produktov  ›

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