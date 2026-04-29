Ako odstránim vodný kameň z naparovacej žehličky Philips?

Ak chcete vyhľadať model naparovacej žehličky Philips a postupovať podľa nižšie uvedeného správneho postupu na odstránenie vodného kameňa (nie pre parný generátor), môžete si pozrieť svoj návod na použitie alebo číslo modelu (napr. DST8050/26, GC4909/60) pod žehliacou plochou, ako je uvedené na nasledujúcom obrázku.
Zariadenie časom vytvorí vodný kameň. Čím je voda vo vašej oblasti tvrdšia, tým rýchlejšie sa vytvorí a usadí vodný kameň. Odstraňovanie vodného kameňa z naparovacej žehličky Philips každé 1 – 2 mesiace môže zabrániť vzniku hnedých škvŕn, hnedej vody a pretekaniu. Pravidelné čistenie udržiava výkon výstupu pary na najvyššej úrovni a predlžuje životnosť vášho zariadenia.
Nižšie uvedené informácie sa vzťahujú na všetky naparovacie žehličky Philips.
Nižšie uvedené informácie sa vzťahujú len na: Azur Performer Plus (GC4501, GC4510, GC4511, GC4512, GC4513, GC4514, GC4520, GC4521, GC4522, GC4523) | Azur Pro (GC4880, GC4884, GC4885).
Nižšie uvedené informácie sa vzťahujú len na: Azur Elite (GC503X) | Azur Elite Avanced (GC493X) | Azur (GC490X, GC45XX) | séria 8000 (DST80xx) | séria 7500 (DST75xx) | séria 7000 (DST70xx).
Nižšie uvedené informácie sa vzťahujú len na: Azur Performer Plus (GC4506, GC4515, GC4516, GC4517, GC4518, GC4519, GC4525, GC4526, GC4527, GC4528) | Azur Pro (GC4881, GC4882, GC4886, GC4887, GC4889).
Informácie na tejto stránke sa vzťahujú na nasledujúce modely: DST2030/90 , DST2020/30 , DST2020/90 . Kliknite sem pre zobrazenie ďalších produktov ›
Kontaktovanie spoločnosti Philips
Radi vám pomôžeme