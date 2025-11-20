VýrobkyPodpora

Prečo je vnútri môjho zastrihávača Philips biele mazivo?

Spoločnosť Philips počas výrobného procesu pridáva do rotujúceho kovového kolíka pod strihacou jednotkou mnohých strihačov vlasov, multifunkčných zastrihávačov a zastrihávačov brady kvapku bieleho tuku.

Toto mazivo je určené na to, aby udržalo kolík namazaný počas celej životnosti produktu.

Upozorňujeme:

  • Aby sa zabezpečil optimálny výkon produktu, toto mazivo neodstraňujte.
  • Kolík nie je potrebné dodatočne mazať.
  • Mazivo vydrží bežné čistenie produktu.

Ako príklad si pozrite obrázok nižšie.

