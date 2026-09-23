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10FF2CMW/00
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Väčšia obrazovka pre vyššie pohodlie pri sledovaní! Zobrazovanie digitálnych fotografií v kvalite s vyššou hustotou pixelov v dokonalých digitálnych farbách na fotografickom rámiku Philips 10FF2CMW - teraz s dvoma štýlovými rámikmi pre zmenu podľa trendov alebo ročného obdobia.
25,9 cm/10,2" LCD
23,9 cm (9,4") obl. zobr.
Elegantné rámiky predstavujú ľahko vymeniteľné umelecky stvárnené detaily, ktoré sa nasadia na fotografický rámik pre zmenu podľa trendov alebo na prispôsobenie interiéru vašej miestnosti.
Napájanie striedavým prúdom alebo vstavanou batériou vám umožňuje zvoliť si, či budete digitálny fotografický rámik používať na štandardnom napájaní striedavým prúdom alebo bezdrôtovo so vstavanou nabíjateľnou batériou.
Štýlové rámiky sú ľahko vymeniteľné umelecky vyhotovené prvky z brúseného hliníka alebo masívneho mahagónu, ktoré môžete nasadiť na fotografický rámik pre zmenu podľa trendov alebo na prispôsobenie interiéru vašej miestnosti.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
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