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        Tento produkt už nie je dostupný

        PhotoFrame

        10FF2CMW/00

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        Väčšia obrazovka pre vyššie pohodlie pri sledovaní! Zobrazovanie digitálnych fotografií v kvalite s vyššou hustotou pixelov v dokonalých digitálnych farbách na fotografickom rámiku Philips 10FF2CMW - teraz s dvoma štýlovými rámikmi pre zmenu podľa trendov alebo ročného obdobia.

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        • 25,9 cm/10,2" LCD

        • 23,9 cm (9,4") obl. zobr.

        Elegantné nasadzovacie rámiky podľa vašej nálady a výzdoby interiéru

        Elegantné rámiky predstavujú ľahko vymeniteľné umelecky stvárnené detaily, ktoré sa nasadia na fotografický rámik pre zmenu podľa trendov alebo na prispôsobenie interiéru vašej miestnosti.

        Funguje na napájaní striedavým prúdom alebo bezdrôtovo s nabíjateľnou batériou

        Napájanie striedavým prúdom alebo vstavanou batériou vám umožňuje zvoliť si, či budete digitálny fotografický rámik používať na štandardnom napájaní striedavým prúdom alebo bezdrôtovo so vstavanou nabíjateľnou batériou.

        Ľahko vymeniteľné štýlové rámiky z brúseného hliníka a mahagónu

        Štýlové rámiky sú ľahko vymeniteľné umelecky vyhotovené prvky z brúseného hliníka alebo masívneho mahagónu, ktoré môžete nasadiť na fotografický rámik pre zmenu podľa trendov alebo na prispôsobenie interiéru vašej miestnosti.

        Technické špecifikácie

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