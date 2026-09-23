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PhotoFrame

10FF2M4/00

Každý obrázok rozpráva vlastný príbeh

Väčšia obrazovka pre vyššie pohodlie zobrazovania! Zobrazovanie digitálnych fotografií v kvalite s vyššou hustotou pixelov, v dokonalých digitálnych a sýtych farbách profesionálnych výtlačkov na veľkej obrazovke fotografického rámika 10FF2M4.

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Každý obrázok rozpráva vlastný príbeh

  • 25,9 cm/10,2" LCD

  • 23,9 cm (9,4") obl. zobr.

Vysoká hustota pixelov pre ostré a detailné zobrazovanie fotografií

Najlepšia obrazovka s vysokou hustotou zobrazí vaše cenné fotografie s rovnakým bohatým „realistickým“ detailom a sýtymi farbami ako vysokokvalitné výtlačky.

Dokonalé digitálne farby pre bohaté a nádherné zobrazovanie fotografií

Plnofarebný displej vyzdvihuje to najlepšie vo vašich fotografiách spolu so sýtymi realistickými farbami tak, že zobrazuje rovnaký plný rozsah farieb, ktoré sa nachádzajú na profesionálne vytlačených fotografiách.

Štyri zameniteľné rámy vyhovujúce osobnému vkusu a dopĺňajúce dekoráciu

Výber zameniteľných rámov, ktoré sa pripájajú na fotografický rámik, vyhovuje vášmu osobnému vkusu a dopĺňa dekoráciu vášho domova alebo kancelárie.

Technické špecifikácie

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