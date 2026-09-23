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10FF2M4/00
Každý obrázok rozpráva vlastný príbeh
Väčšia obrazovka pre vyššie pohodlie zobrazovania! Zobrazovanie digitálnych fotografií v kvalite s vyššou hustotou pixelov, v dokonalých digitálnych a sýtych farbách profesionálnych výtlačkov na veľkej obrazovke fotografického rámika 10FF2M4.
25,9 cm/10,2" LCD
23,9 cm (9,4") obl. zobr.
Najlepšia obrazovka s vysokou hustotou zobrazí vaše cenné fotografie s rovnakým bohatým „realistickým“ detailom a sýtymi farbami ako vysokokvalitné výtlačky.
Plnofarebný displej vyzdvihuje to najlepšie vo vašich fotografiách spolu so sýtymi realistickými farbami tak, že zobrazuje rovnaký plný rozsah farieb, ktoré sa nachádzajú na profesionálne vytlačených fotografiách.
Výber zameniteľných rámov, ktoré sa pripájajú na fotografický rámik, vyhovuje vášmu osobnému vkusu a dopĺňa dekoráciu vášho domova alebo kancelárie.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
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