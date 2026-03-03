172B9T/00
B Line
17" (43,2 cm)
1280 x 1024 (SXGA)
Tento displej Philips využíva na zabezpečenie plynulej odozvy premietanú kapacitnú 10-bodovú dotykovú technológiu. Vďaka nej môžete naplno využiť nové funkcie dotykových aplikácií a oživiť vaše staršie aplikácie. Píšte dotykovo všetkými desiatimi prstami alebo hrajte strhujúce interaktívne hry so svojimi priateľmi. Spolupracujte s kolegami v práci alebo škole interaktívne a zvýšte svoju produktivitu a efektívnosť.
Do menej ideálneho prostredia potrebujete monitor, ktorý je navrhnutý tak, aby odolal striekajúcej vode a prachu, nakoľko im v každodennom živote môže byť vystavený. Stupne ochrany pred vniknutím (IP) – definované v medzinárodnej norme IEC/EN 60529 – sa používajú na vymedzenie účinnosti utesnenia ochranných krytov elektrických zariadení voči prieniku cudzích častíc a vlhkosti. Tento displej Philips spĺňa požiadavky stupňa IP medzinárodnej normy, čo sa týka odolnosti voči vode, a odolá striekajúcej vode a prachu, ktorým môže byť v každodennom živote vystavený.
SmartContrast je technológia od spoločnosti Philips, ktorá analyzuje zobrazovaný obsah, automaticky upravuje farby a ovláda intenzitu podsvietenia, aby tak dynamicky zdokonalila kontrast pre digitálny obraz a video alebo pri hraní hier, pri ktorých sa zobrazujú tmavé farebné odtiene. Keď zvolíte Ekonomický režim, kontrast sa upraví a podsvietenie jemne doladí, aby sa dosiahlo optimálne zobrazovanie bežných kancelárskych aplikácií a nižšia spotreba energie.
Hodnotenie
Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse
Materiál a hrúbka rukavice: nitril (0,15 mm), bavlna (0,31 mm), CPE (0,03 mm), PVC (0,12 mm)
Ďalšie informácie o podpore operačných systémov v dotykových funkciách nájdete v používateľskej príručke v časti „SmoothTouch“.
NTSC oblasť založená na farebnom priestore CIE 1976
sRGB oblasť založená na farebnom priestore CIE 1931
Rýchle nabíjanie vyhovuje štandardu USB BC 1.2
Certifikát EPEAT je platný len tam, kde spoločnosť Philips zaregistrovala daný produkt. Informácie o stave registrácie vo vašej krajine nájdete na lokalite https://www.epeat.net/.
Monitor sa od ilustrácií môže odlišovať.