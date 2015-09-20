Tento produkt už nie je dostupný
Ultra tenký LED displej. Jednoducho úžasný.
Vďaka ultra tenkému dizajnu a technológiám, ktoré prinášajú ostré a živé farby, predstavuje displej Philips Blade LED úplne novú úroveň prepracovanosti vo svojej triede
Blade
20"/50,8 cm
C-line
Energy Star je program na podporu úspory energie sponzorovaný agentúrou US EPA, ktorý aplikovali aj mnohé iné krajiny. Certifikácia programu Energy Star zaručuje, že kupujete výrobok spĺňajúci najnovšie štandardy v oblasti efektívneho využívania energie a ktorý funguje s maximálnou úspornosťou na všetkých úrovniach jeho prevádzky. Nové monitory značky Philips disponujú certifikátom Energy Star 5.0 a spĺňajú alebo dokonca prekračujú technické požiadavky tohto štandardu. Napríklad v režime spánku vyžaduje program Energy Star 5.0 spotrebu menej ako 1 watt, pričom monitory Philips spotrebúvajú menej ako 0,5 wattu. Ďalšie podrobnosti získate na lokalite www.energystar.gov
Biele diódy LED sú zariadenia bez pohyblivých častí, ktoré sa rýchlejšie rozsvecujú do plného konzistentného jasu, a tým prinášajú kratšiu dobu spúšťania. Diódy LED neobsahujú ortuťové prvky, čo umožňuje realizáciu ekologickej recyklácie a likvidácie. Diódy LED umožňujú lepšie ovládanie stlmenia intenzity LCD podsvietenia, čím sa dosahuje výnimočne vysoký kontrastný pomer. Taktiež poskytujú výnimočnú reprodukciu farieb vďaka konzistentnému jasu po celej ploche obrazovky.
„Spoločnosť Philips sa zaväzuje používať v celom sortimente svojich monitorov ekologické materiály prispievajúce k trvalo udržateľnému rozvoju. Všetky plastové diely tela, kovové časti skrinky a baliaci materiál využívajú 100 % recyklovateľný materiál. U niektorých vybratých modelov sme použili až 65 % použitých recyklovaných plastov. Prísne dodržiavanie noriem RoHS zaisťuje výrazné zníženie alebo eliminovanie použitia toxických látok ako napríklad olovo. Obsah ortuti v monitoroch s podsvietením CCFL bolo výrazne znížené, pričom v monitoroch s podsvieteným LED bolo úplne eliminované. Ďalšie informácie nájdete na stránke Philips na adrese http://www.asimpleswitch.com/global/.
5.0
z 5
2
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
michael
20/09/2015
Česká republika
Overený kupujúci
perfektní
nemám co bych výrobku vytknul obraz perfektní,odezva super
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Brilliance 226CL2SB LED monitor with 2ms
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Brilliance 226CL2SB LED monitor with 2ms
dědeček
18/08/2013
Česká republika
Výborný monitor
Monitor s výbornou světelností, ostrým obrazem i v okrajích, nezkresluje a poskytuje věrné barvy podle zvolené palety.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Brilliance 226CL2SB LED monitor with 2ms
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Brilliance 226CL2SB LED monitor with 2ms