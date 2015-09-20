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Tento produkt už nie je dostupný

BrillianceLCD monitor s podsvietením LED

209CL2SB/00

5

| (2) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

Ultra tenký LED displej. Jednoducho úžasný.

Vďaka ultra tenkému dizajnu a technológiám, ktoré prinášajú ostré a živé farby, predstavuje displej Philips Blade LED úplne novú úroveň prepracovanosti vo svojej triede

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Ultra tenký LED displej. Jednoducho úžasný.

  • Blade

  • 20"/50,8 cm

  • C-line

Program Energy Star pre energetickú účinnosť a nízku spotrebu energie

Energy Star je program na podporu úspory energie sponzorovaný agentúrou US EPA, ktorý aplikovali aj mnohé iné krajiny. Certifikácia programu Energy Star zaručuje, že kupujete výrobok spĺňajúci najnovšie štandardy v oblasti efektívneho využívania energie a ktorý funguje s maximálnou úspornosťou na všetkých úrovniach jeho prevádzky. Nové monitory značky Philips disponujú certifikátom Energy Star 5.0 a spĺňajú alebo dokonca prekračujú technické požiadavky tohto štandardu. Napríklad v režime spánku vyžaduje program Energy Star 5.0 spotrebu menej ako 1 watt, pričom monitory Philips spotrebúvajú menej ako 0,5 wattu. Ďalšie podrobnosti získate na lokalite www.energystar.gov

Technológia LED pre prirodzene živé farby

Biele diódy LED sú zariadenia bez pohyblivých častí, ktoré sa rýchlejšie rozsvecujú do plného konzistentného jasu, a tým prinášajú kratšiu dobu spúšťania. Diódy LED neobsahujú ortuťové prvky, čo umožňuje realizáciu ekologickej recyklácie a likvidácie. Diódy LED umožňujú lepšie ovládanie stlmenia intenzity LCD podsvietenia, čím sa dosahuje výnimočne vysoký kontrastný pomer. Taktiež poskytujú výnimočnú reprodukciu farieb vďaka konzistentnému jasu po celej ploche obrazovky.

Ekologické materiály spĺňajúce medzinárodné normy

„Spoločnosť Philips sa zaväzuje používať v celom sortimente svojich monitorov ekologické materiály prispievajúce k trvalo udržateľnému rozvoju. Všetky plastové diely tela, kovové časti skrinky a baliaci materiál využívajú 100 % recyklovateľný materiál. U niektorých vybratých modelov sme použili až 65 % použitých recyklovaných plastov. Prísne dodržiavanie noriem RoHS zaisťuje výrazné zníženie alebo eliminovanie použitia toxických látok ako napríklad olovo. Obsah ortuti v monitoroch s podsvietením CCFL bolo výrazne znížené, pričom v monitoroch s podsvieteným LED bolo úplne eliminované. Ďalšie informácie nájdete na stránke Philips na adrese http://www.asimpleswitch.com/global/.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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5.0

z 5

2

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

20/09/2015

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

perfektní

nemám co bych výrobku vytknul obraz perfektní,odezva super

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Brilliance 226CL2SB LED monitor with 2ms

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Brilliance 226CL2SB LED monitor with 2ms

18/08/2013

Česká republika

Česká republika

Výborný monitor

Monitor s výbornou světelností, ostrým obrazem i v okrajích, nezkresluje a poskytuje věrné barvy podle zvolené palety.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Brilliance 226CL2SB LED monitor with 2ms

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Brilliance 226CL2SB LED monitor with 2ms

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