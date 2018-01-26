VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Fotografia produktu spredu
  • Hlavná fotografia pri použití
  • Fotografia diaľkového ovládania
  • Nákres strany s konektormi
  • Primárny obrázok
  • Fotografia produktu spredu
  • Hlavná fotografia pri použití
  • Fotografia diaľkového ovládania
  • Nákres strany s konektormi
  • Primárny obrázok

Tento produkt už nie je dostupný

4000 seriesUltra tenký LED televízor s rozlíšením Full HD

22PFS4031/12

4.2

| (9) Recenzie | 89% Odporúča tento produkt

Ultra tenký LED televízor s rozlíšením Full HD

Oživte svoj domov štýlovým dizajnom televízora Philips série 4000 s funkciou Digital Crystal Clear. Vychutnajte si neprekonateľný zážitok zo zábavy vďaka kvalite obrazu štandardu HEVC a čistému zvuku.

Zobraziť všetky výhody
TV brand claim gold

99,91 % ľudí, ktorí vyskúšajú Ambilight TV, ho už nikdy nechce vrátiť. 1

S technológiou Digital Crystal Clear

Ultra tenký LED televízor s rozlíšením Full HD

  • 55 cm (22")

  • Full HD LED TV

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

LED TV s rozlíšením Full HD – úžasný obraz LED s neuveriteľným kontrastom

Na kvalite obrazu záleží. Bežné HDTV prinášajú kvalitu, no vy chcete viac. Predstavte si ostré detaily, vysoký jas, úžasný kontrast a realistické farby pre skutočne živý obraz.

Dva vstupy HDMI a funkcia Easylink pre integrované pripojenie

Vyhnite sa spleti káblov a využite na prenos obrazu aj zvuku do svojho televízora jeden HDMI kábel. Technológia HDMI prenáša signál bez kompresie, výsledkom čoho je najvyššia kvalita prenášaná zo zdroja priamo na obrazovku. V spojení s funkciou Philips Easylink vám postačí len jedno diaľkové ovládanie, pomocou ktorého môžete vykonávať väčšinu operácií vo svojom televízore, DVD, Blu-ray, koncovom prijímači káblovej televízie alebo systéme domáceho kina.

Digital Crystal Clear prináša presnosť, o ktorú sa budete chcieť podeliť

V snahe dosiahnuť prirodzený obraz z každého zdroja vďaka technológii spoločnosť Philips vytvorila technológiu Digital Crystal Clear. Či už si chcete pozrieť obľúbenú reláciu, film, správy, alebo k vám na večer zavítalo zopár priateľov, môžete si vychutnávať obraz s optimálnym kontrastom, farbou a ostrosťou.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.2

z 5

9

Recenzie

89%

Odporúča tento produkt

3
2

26/01/2018

Česká republika

Česká republika

S tímto televizorem jsem spokojen.

Uvedený typ televizoru odpovídá požadavkům, které jsem měl před nákupem. t.j. velikost (umístěn v malé místnosti), možnost zavěšení na zeď, teletext - titulky. dále oceňuji velice podrobný návod, díky kterému jsem odstranil počáteční problémy s titulky.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 22PFS4031 Ultratenký LED televizor Full HD

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 22PFS4031 Ultratenký LED televizor Full HD

06/01/2018

Česká republika

Česká republika

Jako druhá TV do bytu vynikající.

Výborný výkon, kvalitní příjem, zobrazení. Jednoduchá obsluha.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 22PFS4031 Ultratenký LED televizor Full HD

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 22PFS4031 Ultratenký LED televizor Full HD

06/06/2017

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

výborný přístroj

vřele doporučuji tento přístroj,za málo peněz hodně muziky

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 22PFS4031 Ultratenký LED televizor Full HD

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 22PFS4031 Ultratenký LED televizor Full HD

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcel by som dostávať reklamné informácie o výrobkoch, službách, udalostiach a akciách spoločnosti Philips na základe mojich preferencií a správania. Odber môžem kedykoľvek jednoducho zrušiť.

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky
Vylúčenie zodpovednosti

  1. Na základe výsledkov skúšobného programu Ambilight vo Švédsku, Dánsku, Fínsku, Nórsku, Spojenom kráľovstve, Nemecku, Rakúsku a Francúzsku v období od 24. februára 2023 do 28. februára 2025. Počas tohto obdobia sa 99,91 % účastníkov rozhodlo ponechať si svoj Ambilight TV napriek možnosti vrátiť ho bez uvedenia dôvodu a získať plnú náhradu. 

  1. Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.

  2. Spotreba energie v kWh za rok na základe spotreby energie televízora spusteného 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.

  3. Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.

  4. (Philips) kompatibilné iba s konkrétnym prehrávačom značky Philips.