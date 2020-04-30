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BrillianceLCD monitor s technológiou PowerSensor

240B7QPJEB/01

5

| (3) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

Ostré zobrazenie, efektívny výkon

Displej PowerSensor od spoločnosti Philips je ideálny na ekologickú produktivitu, pretože je z 85 % vyrobený z použitých recyklovaných plastov a PVC a jeho plášť neobsahuje spomaľovače horenia s obsahom brómu (BFR)

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s technológiou PowerSensor

Ostré zobrazenie, efektívny výkon

  • B Line

  • 24 (uhlopriečka 24,1"/61,1 cm)

  • 1920 x 1200 (WUXGA)

Technológia IPS poskytuje plné farby a široké zorné uhly

Technológia IPS poskytuje plné farby a široké zorné uhly

Displeje IPS využívajú pokročilú technológiu, ktorá poskytuje výnimočne široké zorné uhly 178/178 stupňov, takže displej je možné sledovať z prakticky ľubovoľného uhla – dokonca aj v režime otočenia o 90 stupňov! Na rozdiel od štandardných panelov TN prinášajú displeje IPS mimoriadne svieži obraz so živými farbami, takže sú ideálne nielen na fotografie, filmy a prehľadávanie webu, ale aj na profesionálne aplikácie, ktoré po celú dobu vyžadujú presnosť farieb a konzistentný jas.

Obrazovka s úzkym rámom pre bezchybný vzhľad

Obrazovka s úzkym rámom pre bezchybný vzhľad

Nové obrazovky Philips majú výnimočne úzky rám, ktorý spôsobuje len minimálne rušenie a poskytuje maximálnu pozorovaciu plochu. Tento dizajn je veľmi vhodný na používanie viacerých displejov alebo spojených displejov pri hraní, grafickom dizajne a profesionálnych aplikáciách. S výnimočne úzkym rámom budete mať pocit, že používate jeden veľký displej.

Predvoľby SmartImage pre jednoduchú optimalizáciu nastavení obrazu

Predvoľby SmartImage pre jednoduchú optimalizáciu nastavení obrazu

SmartImage je exkluzívna a špičková technológia spoločnosti Philips, ktorá analyzuje obsah zobrazovaný na vašej obrazovke a prináša optimalizovaný obrazový výkon. Toto ľahko použiteľné rozhranie umožňuje výber z viacerých režimov, ako napr. Kancelária, Fotografie, Filmy, Hry, Ekonomický atď., ktorý sa presne hodí pre daný typ použitia. Na základe vášho výberu SmartImage dynamicky prispôsobí kontrast, sýtosť farieb a ostrosť obrázkov a videí, čím sa dosiahne jedinečný zobrazovací výkon. Úsporný režim poskytuje výraznú úsporu v oblasti energie. A to všetko v reálnom čase stlačením jedného tlačidla!

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

5.0

z 5

3

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

30/04/2020

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Pěkný monitor za slušnou cenu

Elegantní vzhled, na úhlopříčku 27" zcela dostatečné rozlišení, pěkné podání barev s mnoha přednastavenými režimy. Možnost výškového nastavení ve značném rozsahu, možnost pootočení (zejména na 90° "na stojato"). Nízká spotřeba (šetrný režim).

Výhody

Uvedeny ve vlastní recenzi

Nevýhody

Nešikovná (ale elegantní :) nastavovací tlačítka na monitoru

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Brilliance 272B7QPJEB LCD monitor QHD s technologií PowerSensor

Dátum použitia 2019-12-30

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Brilliance 272B7QPJEB LCD monitor QHD s technologií PowerSensor

Dátum použitia 2019-12-30

05/04/2018

Polska

Polska

Ten produkt ma wiele doskonałych funkcji

wspaniałe parametry jest to dobry monitor i stylistyka też liczy polecam ten produkt.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Brilliance 221B7QPJEB Monitor LCD z technologią PowerSensor

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Brilliance 221B7QPJEB Monitor LCD z technologią PowerSensor

14/06/2018

România

România

Acest monitor e perfect pentru un user obisnuit

E un monitor foarte bun, sunt multumit 100% de el. E foarte configurabil. Are senzor de apropiere si daca nu esti in raza acestui senzor monitorul isi diminueaza consumul de energie la un minim. Daca nu te afli in fata monitorului ceva vreme acesta face display-ul blank. Cand nu primeste semnal video intra in modul cu cel mai redus consum de energie cred ca sub 1W. Culorile sunt foarte vii si videoclipurile fullhd sunt o adevarata incantare.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Brilliance 241B7QPJEB Monitor LCD cu PowerSensor

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Brilliance 241B7QPJEB Monitor LCD cu PowerSensor

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Certifikát EPEAT je platný len tam, kde spoločnosť Philips zaregistrovala daný produkt. Informácie o stave registrácie vo vašej krajine nájdete na lokalite https://www.epeat.net/.

  2. Značka/obchodná známka „IPS“ a príslušné patenty týkajúce sa technológií patria ich príslušným vlastníkom.

  3. Rýchle nabíjanie vyhovuje štandardu USB BC 1.2

  4. Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse