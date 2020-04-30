240B7QPJEB/01
Ostré zobrazenie, efektívny výkon
Displej PowerSensor od spoločnosti Philips je ideálny na ekologickú produktivitu, pretože je z 85 % vyrobený z použitých recyklovaných plastov a PVC a jeho plášť neobsahuje spomaľovače horenia s obsahom brómu (BFR)
B Line
24 (uhlopriečka 24,1"/61,1 cm)
1920 x 1200 (WUXGA)
Displeje IPS využívajú pokročilú technológiu, ktorá poskytuje výnimočne široké zorné uhly 178/178 stupňov, takže displej je možné sledovať z prakticky ľubovoľného uhla – dokonca aj v režime otočenia o 90 stupňov! Na rozdiel od štandardných panelov TN prinášajú displeje IPS mimoriadne svieži obraz so živými farbami, takže sú ideálne nielen na fotografie, filmy a prehľadávanie webu, ale aj na profesionálne aplikácie, ktoré po celú dobu vyžadujú presnosť farieb a konzistentný jas.
Nové obrazovky Philips majú výnimočne úzky rám, ktorý spôsobuje len minimálne rušenie a poskytuje maximálnu pozorovaciu plochu. Tento dizajn je veľmi vhodný na používanie viacerých displejov alebo spojených displejov pri hraní, grafickom dizajne a profesionálnych aplikáciách. S výnimočne úzkym rámom budete mať pocit, že používate jeden veľký displej.
SmartImage je exkluzívna a špičková technológia spoločnosti Philips, ktorá analyzuje obsah zobrazovaný na vašej obrazovke a prináša optimalizovaný obrazový výkon. Toto ľahko použiteľné rozhranie umožňuje výber z viacerých režimov, ako napr. Kancelária, Fotografie, Filmy, Hry, Ekonomický atď., ktorý sa presne hodí pre daný typ použitia. Na základe vášho výberu SmartImage dynamicky prispôsobí kontrast, sýtosť farieb a ostrosť obrázkov a videí, čím sa dosiahne jedinečný zobrazovací výkon. Úsporný režim poskytuje výraznú úsporu v oblasti energie. A to všetko v reálnom čase stlačením jedného tlačidla!
5.0
z 5
3
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
hafan
30/04/2020
Česká republika
Overený kupujúci
Pěkný monitor za slušnou cenu
Elegantní vzhled, na úhlopříčku 27" zcela dostatečné rozlišení, pěkné podání barev s mnoha přednastavenými režimy. Možnost výškového nastavení ve značném rozsahu, možnost pootočení (zejména na 90° "na stojato"). Nízká spotřeba (šetrný režim).
Výhody
Uvedeny ve vlastní recenzi
Nevýhody
Nešikovná (ale elegantní :) nastavovací tlačítka na monitoru
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Brilliance 272B7QPJEB LCD monitor QHD s technologií PowerSensor
Dátum použitia 2019-12-30
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Brilliance 272B7QPJEB LCD monitor QHD s technologií PowerSensor
Dátum použitia 2019-12-30
Rysio
05/04/2018
Polska
Ten produkt ma wiele doskonałych funkcji
wspaniałe parametry jest to dobry monitor i stylistyka też liczy polecam ten produkt.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Brilliance 221B7QPJEB Monitor LCD z technologią PowerSensor
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Brilliance 221B7QPJEB Monitor LCD z technologią PowerSensor
bluecoder
14/06/2018
România
Acest monitor e perfect pentru un user obisnuit
E un monitor foarte bun, sunt multumit 100% de el. E foarte configurabil. Are senzor de apropiere si daca nu esti in raza acestui senzor monitorul isi diminueaza consumul de energie la un minim. Daca nu te afli in fata monitorului ceva vreme acesta face display-ul blank. Cand nu primeste semnal video intra in modul cu cel mai redus consum de energie cred ca sub 1W. Culorile sunt foarte vii si videoclipurile fullhd sunt o adevarata incantare.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Brilliance 241B7QPJEB Monitor LCD cu PowerSensor
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Brilliance 241B7QPJEB Monitor LCD cu PowerSensor
Certifikát EPEAT je platný len tam, kde spoločnosť Philips zaregistrovala daný produkt. Informácie o stave registrácie vo vašej krajine nájdete na lokalite https://www.epeat.net/.
Značka/obchodná známka „IPS“ a príslušné patenty týkajúce sa technológií patria ich príslušným vlastníkom.
Rýchle nabíjanie vyhovuje štandardu USB BC 1.2
Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse