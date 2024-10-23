B Line
24 (uhlopriečka 60,5 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Tento displej Philips využíva na zabezpečenie plynulej odozvy premietanú kapacitnú 10-bodovú dotykovú technológiu. Vďaka nej môžete naplno využiť nové funkcie dotykových aplikácií a oživiť vaše staršie aplikácie. Píšte dotykovo všetkými desiatimi prstami alebo hrajte strhujúce interaktívne hry so svojimi priateľmi. Spolupracujte s kolegami v práci alebo škole interaktívne a zvýšte svoju produktivitu a efektívnosť.
Do menej ideálneho prostredia potrebujete monitor, ktorý je navrhnutý tak, aby odolal striekajúcej vode a prachu, nakoľko im v každodennom živote môže byť vystavený. Stupne ochrany pred vniknutím (IP) – definované v medzinárodnej norme IEC/EN 60529 – sa používajú na vymedzenie účinnosti utesnenia ochranných krytov elektrických zariadení voči prieniku cudzích častíc a vlhkosti. Tento displej Philips spĺňa požiadavky stupňa IP medzinárodnej normy, čo sa týka odolnosti voči vode, a odolá striekajúcej vode a prachu, ktorým môže byť v každodennom živote vystavený.
Na kvalite obrazu záleží. Bežné displeje prinášajú kvalitu, no vy chcete viac. Tento displej je vybavený zdokonaleným rozlíšením Full HD 1920 x 1080, vďaka ktorému sa môžete tešiť na ostré detaily, vysoký jas, úžasný kontrast a realistické farby pre skutočne živý obraz.
4.7
z 5
6
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Xperry
23/10/2024
Česká republika
Monitor má plnou výbavu i jas 300 cd
Monitor je výborně zpracovaný, má plnou výbavu a jas 300 cd. Takových monitorů moc není. Cena je odpovídající kvalitě. Po roce zkušeností jsem koupil další bez váhání. Reproduktory jsou sice slaboučké, ale pro mě nezbytné. protože jde o monitor do ordinace, kde na externí repro není místo a monitor je blízko oken, tedy chci lepší než standardních 250 cd / m2 (monitor má 3000). Dále chválím i pivot a nastavení výšky - monitor jde opravdu nastavit až dolů - dolní okraj obrazu od desky stolu je 40 mm. Pro srovnání - můj pracovní monitor Dell jde nastavit nejníže na 70 mm. Nejvýše je dolní hrana obrazu ve výšce 205 mm od stolu. Škoda, že tyto informace lze najít až po koupi. Kvůli tomu a špatnému zpracování jsem různé "konkurenční" monitory ihned vrátil. Tenhle je z uvedených důvodů zkrátka nejlepší, a proto ho znovu kupuji na další pracoviště. Vše je perfektní, jen reproduktory by mohly hrát lépe, ale na druhou stranu neznám monitor s reproduktory, který by hrál pod 200 Hz. Na poslech hudby není problém dokoupit externí repro, ale když chcete mít volný stůl, jsou repro v monitoru k nezaplacení.
Výhody
Má vše a ještě něco navíc
Nevýhody
V ČR dávají k monitoru všechny kabely, ale USB kabel od PC k USB hubu na monitoru chybí. Měli by ho k monitoru dávat místo zbytečných kabelů D-SUB a DVI
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 252B9 LCD monitor s technologií PowerSensor
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 252B9 LCD monitor s technologií PowerSensor
Bg52
18/03/2021
Polska
Monitor jest super
Monitor spełnia wszystkie funkcje zgodnie ze specyfikacją. W wyposażeniu są wszystkie potrzebne kable. Chociaż jest to mój drugi egzemplarz, bo w pierwszym wystąpiły martwe piksele, ale w sklepie bez problemów wymieniono na nowy egzemplarz, który działa bez zarzutu.
Výhody
Dobry obraz, stosunkowo niska cena
Nevýhody
Brak
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 252B9 Monitor LCD z technologią PowerSensor
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 252B9 Monitor LCD z technologią PowerSensor
József63
28/05/2023
Magyarország
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Rendkívüli monitor irodai és otthoni célra
Kizárólag home office célra használom a monitort és eddig csak jókat tudok mondani róla. Fantasztikus képminőség, és abszolút nem fárasztja a szemet. Praktikus USB 3.0 csatlakozók oldalt. A keret nélküli kivitel nagyon elegánssá teszi a megjelenést. Számomra külön előny az állítható magasság.
Výhody
Képminőség, külső megjelenés
Nevýhody
Nem tapasztaltam ilyet.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 276B9 LCD monitor USB-C dokkolóval
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 276B9 LCD monitor USB-C dokkolóval
Značka/obchodná známka „IPS“ a príslušné patenty týkajúce sa technológií patria ich príslušným vlastníkom.
Materiál a hrúbka rukavice: nitril (0,15 mm), bavlna (0,31 mm), CPE (0,03 mm), PVC (0,12 mm)
Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse
Ďalšie informácie o podpore operačných systémov v dotykových funkciách nájdete v používateľskej príručke v časti „SmoothTouch“.
Rýchle nabíjanie vyhovuje štandardu USB BC 1.2
Certifikát EPEAT je platný len tam, kde spoločnosť Philips zaregistrovala daný produkt. Informácie o stave registrácie vo vašej krajine nájdete na lokalite https://www.epeat.net/.
Monitor sa od ilustrácií môže odlišovať.