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  • Energy Label Europe E
    Nádherný interaktívny displej s technológiou SmoothTouch
  • Nádherný interaktívny displej s technológiou SmoothTouch
  • Nádherný interaktívny displej s technológiou SmoothTouch
  • Nádherný interaktívny displej s technológiou SmoothTouch
  • Nádherný interaktívny displej s technológiou SmoothTouch
  • Nádherný interaktívny displej s technológiou SmoothTouch
  • Energy Label Europe E
    Nádherný interaktívny displej s technológiou SmoothTouch
  • Nádherný interaktívny displej s technológiou SmoothTouch
  • Nádherný interaktívny displej s technológiou SmoothTouch
  • Nádherný interaktívny displej s technológiou SmoothTouch
  • Nádherný interaktívny displej s technológiou SmoothTouch
  • Nádherný interaktívny displej s technológiou SmoothTouch

MonitorLCD monitor s technológiou SmoothTouch

242B9T/00

4.7
| (6) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Nádherný interaktívny displej s technológiou SmoothTouch
Robustný dotykový monitor odolný voči vode a prachu na flexibilné použitie kdekoľvek, vybavený kĺbovým stojanom, ktorý si môžete nastaviť do akýchkoľvek uhlov. Ponúka jednoduché a intuitívne používanie aplikácií a neuveriteľne zvyšuje produktivitu.
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Nádherný interaktívny displej s technológiou SmoothTouch

  • B Line

  • 24 (uhlopriečka 60,5 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Displej SmoothTouch pre prirodzené a plynulé reakcie na dotyk

Displej SmoothTouch pre prirodzené a plynulé reakcie na dotyk

Tento displej Philips využíva na zabezpečenie plynulej odozvy premietanú kapacitnú 10-bodovú dotykovú technológiu. Vďaka nej môžete naplno využiť nové funkcie dotykových aplikácií a oživiť vaše staršie aplikácie. Píšte dotykovo všetkými desiatimi prstami alebo hrajte strhujúce interaktívne hry so svojimi priateľmi. Spolupracujte s kolegami v práci alebo škole interaktívne a zvýšte svoju produktivitu a efektívnosť.

Povrch prednej časti monitora spĺňa požiadavky normy IP65, čo sa týka odolnosti voči vode a prachu

Povrch prednej časti monitora spĺňa požiadavky normy IP65, čo sa týka odolnosti voči vode a prachu

Do menej ideálneho prostredia potrebujete monitor, ktorý je navrhnutý tak, aby odolal striekajúcej vode a prachu, nakoľko im v každodennom živote môže byť vystavený. Stupne ochrany pred vniknutím (IP) – definované v medzinárodnej norme IEC/EN 60529 – sa používajú na vymedzenie účinnosti utesnenia ochranných krytov elektrických zariadení voči prieniku cudzích častíc a vlhkosti. Tento displej Philips spĺňa požiadavky stupňa IP medzinárodnej normy, čo sa týka odolnosti voči vode, a odolá striekajúcej vode a prachu, ktorým môže byť v každodennom živote vystavený.

Displej Full HD 16 : 9 pre ostré detaily obrazu

Displej Full HD 16 : 9 pre ostré detaily obrazu

Na kvalite obrazu záleží. Bežné displeje prinášajú kvalitu, no vy chcete viac. Tento displej je vybavený zdokonaleným rozlíšením Full HD 1920 x 1080, vďaka ktorému sa môžete tešiť na ostré detaily, vysoký jas, úžasný kontrast a realistické farby pre skutočne živý obraz.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.7

z 5

6

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

23/10/2024

Česká republika

Česká republika

Monitor má plnou výbavu i jas 300 cd

Monitor je výborně zpracovaný, má plnou výbavu a jas 300 cd. Takových monitorů moc není. Cena je odpovídající kvalitě. Po roce zkušeností jsem koupil další bez váhání. Reproduktory jsou sice slaboučké, ale pro mě nezbytné. protože jde o monitor do ordinace, kde na externí repro není místo a monitor je blízko oken, tedy chci lepší než standardních 250 cd / m2 (monitor má 3000). Dále chválím i pivot a nastavení výšky - monitor jde opravdu nastavit až dolů - dolní okraj obrazu od desky stolu je 40 mm. Pro srovnání - můj pracovní monitor Dell jde nastavit nejníže na 70 mm. Nejvýše je dolní hrana obrazu ve výšce 205 mm od stolu. Škoda, že tyto informace lze najít až po koupi. Kvůli tomu a špatnému zpracování jsem různé "konkurenční" monitory ihned vrátil. Tenhle je z uvedených důvodů zkrátka nejlepší, a proto ho znovu kupuji na další pracoviště. Vše je perfektní, jen reproduktory by mohly hrát lépe, ale na druhou stranu neznám monitor s reproduktory, který by hrál pod 200 Hz. Na poslech hudby není problém dokoupit externí repro, ale když chcete mít volný stůl, jsou repro v monitoru k nezaplacení.

Výhody

Má vše a ještě něco navíc

Nevýhody

V ČR dávají k monitoru všechny kabely, ale USB kabel od PC k USB hubu na monitoru chybí. Měli by ho k monitoru dávat místo zbytečných kabelů D-SUB a DVI

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 252B9 LCD monitor s technologií PowerSensor

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 252B9 LCD monitor s technologií PowerSensor

18/03/2021

Polska

Polska

Monitor jest super

Monitor spełnia wszystkie funkcje zgodnie ze specyfikacją. W wyposażeniu są wszystkie potrzebne kable. Chociaż jest to mój drugi egzemplarz, bo w pierwszym wystąpiły martwe piksele, ale w sklepie bez problemów wymieniono na nowy egzemplarz, który działa bez zarzutu.

Výhody

Dobry obraz, stosunkowo niska cena

Nevýhody

Brak

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 252B9 Monitor LCD z technologią PowerSensor

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 252B9 Monitor LCD z technologią PowerSensor

28/05/2023

Magyarország

Magyarország

Overený kupujúci

Rendkívüli monitor irodai és otthoni célra

Kizárólag home office célra használom a monitort és eddig csak jókat tudok mondani róla. Fantasztikus képminőség, és abszolút nem fárasztja a szemet. Praktikus USB 3.0 csatlakozók oldalt. A keret nélküli kivitel nagyon elegánssá teszi a megjelenést. Számomra külön előny az állítható magasság.

Výhody

Képminőség, külső megjelenés

Nevýhody

Nem tapasztaltam ilyet.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 276B9 LCD monitor USB-C dokkolóval

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 276B9 LCD monitor USB-C dokkolóval

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Značka/obchodná známka „IPS“ a príslušné patenty týkajúce sa technológií patria ich príslušným vlastníkom.

  2. Materiál a hrúbka rukavice: nitril (0,15 mm), bavlna (0,31 mm), CPE (0,03 mm), PVC (0,12 mm)

  3. Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse

  4. Ďalšie informácie o podpore operačných systémov v dotykových funkciách nájdete v používateľskej príručke v časti „SmoothTouch“.

  5. Rýchle nabíjanie vyhovuje štandardu USB BC 1.2

  6. Certifikát EPEAT je platný len tam, kde spoločnosť Philips zaregistrovala daný produkt. Informácie o stave registrácie vo vašej krajine nájdete na lokalite https://www.epeat.net/.

  7. Monitor sa od ilustrácií môže odlišovať.