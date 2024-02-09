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LCD monitor

242V8A/00

4.3

| (3) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

Živé, ostré obrazy bez hraníc

Širokouhlý monitor Philips série V prináša sledovanie bez hraníc, výbornú hodnotu s esenciálnymi funkciami. Adaptive-Sync ponúka plynulé zobrazenie videa. Vlastnosti ako antireflexný, LowBlue režim a režim bez blikania pre ergonómiu očí.

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Živé, ostré obrazy bez hraníc

  • V Line

  • 24 (uhlopriečka 60,5 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Širokouhlá technológia IPS LED prináša presnosť obrazu a farieb

Širokouhlá technológia IPS LED prináša presnosť obrazu a farieb

Displeje IPS využívajú pokročilú technológiu, ktorá poskytuje výnimočne široké pozorovacie uhly 178/178 stupňov, takže displej je možné sledovať z prakticky ľubovoľného uhla. Na rozdiel od štandardných panelov TN prinášajú displeje IPS mimoriadne svieži obraz so živými farbami, takže sú ideálne nielen na fotografie, filmy a prehľadávanie webu, ale aj na profesionálne aplikácie, ktoré po celú dobu vyžadujú presnosť farieb a konzistentný jas.

SmartContrast pre bohaté detaily čiernej farby

SmartContrast pre bohaté detaily čiernej farby

SmartContrast je technológia od spoločnosti Philips, ktorá analyzuje zobrazovaný obsah, automaticky upravuje farby a ovláda intenzitu podsvietenia, aby tak dynamicky zdokonalila kontrast pre digitálny obraz a video alebo pri hraní hier, pri ktorých sa zobrazujú tmavé farebné odtiene. Keď zvolíte Ekonomický režim, kontrast sa upraví a podsvietenie jemne doladí, aby sa dosiahlo optimálne zobrazovanie bežných kancelárskych aplikácií a nižšia spotreba energie.

Predvoľby SmartImage pre jednoduchú optimalizáciu nastavení obrazu

Predvoľby SmartImage pre jednoduchú optimalizáciu nastavení obrazu

SmartImage je exkluzívna a špičková technológia spoločnosti Philips, ktorá analyzuje obsah zobrazovaný na vašej obrazovke a prináša optimalizovaný obrazový výkon. Toto ľahko použiteľné rozhranie umožňuje výber z viacerých režimov, ako napr. Kancelária, Fotografie, Filmy, Hry, Ekonomický atď., ktorý sa presne hodí pre daný typ použitia. Na základe vášho výberu SmartImage dynamicky prispôsobí kontrast, sýtosť farieb a ostrosť obrázkov a videí, čím sa dosiahne jedinečný zobrazovací výkon. Úsporný režim poskytuje výraznú úsporu v oblasti energie. A to všetko v reálnom čase stlačením jedného tlačidla!

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.3

z 5

3

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

09/02/2024

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Spĺňa moje požiadavky...

Potreboval som niečo na domáce použitie, kancelárčinu, grafiku. Konštatujem maximálnu spokojnosť. Kvalita zobrazenia, široké možnosti nastavenia zobrazenia, integrované reproduktory.... Proste - dobrá voľba...

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 221V8A LCD monitor

Dátum použitia 2024-01-09

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 221V8A LCD monitor

Dátum použitia 2024-01-09

06/05/2025

Україна

Україна

Хороші кольори

Хороший виріб. Хороша кольоропередача, IPS. Рекомендую для покупки. Приблизно 7 секунд вихід з сплячого режиму, для мене це довго.

Táto recenzia bola vytvorená pre 242V8A РК-монітор

Dátum použitia 2023-05-06

Táto recenzia bola vytvorená pre 242V8A РК-монітор

Dátum použitia 2023-05-06

09/08/2021

Україна

Україна

Overený kupujúci

Бюджетный 24 дюймовый монитор. Прекрасная картинка

Бюджетный 24 дюймовый монитор. Прекрасная картинка, встроенные динамики только чтобы слышать звук - для музыки понятное дело за такую цену не подойдет.

Výhody

Бюджетный, 75 гц, звук.

Nevýhody

Их абсолютно нет. Некий писк при подключении звука по 3.5 мм (возможно это виновата мат. плата, но хотелось бы, дабы монитор мог это как-то исправлять)

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 242V8A РК-монітор

Dátum použitia 2021-02-09

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 242V8A РК-монітор

Dátum použitia 2021-02-09

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Značka/obchodná známka „IPS“ a príslušné patenty týkajúce sa technológií patria ich príslušným vlastníkom.

  2. Maximálne rozlíšenie poskytuje vstup HDMI alebo vstup DP.

  3. Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse

  4. Monitor sa od ilustrácií môže odlišovať.