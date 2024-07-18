243V7QDAB/01
Živé a ostré obrazy od okraja po okraj
Vynikajúci všestranný displej s ohromujúcim obrazom, ktorý sa rozpína od okraja po okraj, je šetrný k očiam a s kompaktným a tenkým dizajnom.
V Line
24 (uhlopriečka 60,5 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Displeje IPS využívajú pokročilú technológiu, ktorá poskytuje výnimočne široké pozorovacie uhly 178/178 stupňov, takže displej je možné sledovať z prakticky ľubovoľného uhla. Na rozdiel od štandardných panelov TN prinášajú displeje IPS mimoriadne svieži obraz so živými farbami, takže sú ideálne nielen na fotografie, filmy a prehľadávanie webu, ale aj na profesionálne aplikácie, ktoré po celú dobu vyžadujú presnosť farieb a konzistentný jas.
Na kvalite obrazu záleží. Bežné displeje prinášajú kvalitu, no vy chcete viac. Tento displej je vybavený zdokonaleným rozlíšením Full HD 1920 x 1080, vďaka ktorému sa môžete tešiť na ostré detaily, vysoký jas, úžasný kontrast a realistické farby pre skutočne živý obraz.
Zariadenie pripravené na HDMI obsahuje všetok požadovaný hardvér, aby prijímalo vstup multimediálneho rozhrania s vysokým rozlíšením (HDMI) a vysokokvalitné signály digitálneho videa a zvuku, ktoré sa spolu vysielajú cez jeden kábel z PC alebo akéhokoľvek počtu AV zdrojov (vrátane koncových prijímačov, DVD prehrávačov, prijímačov A/V a videokamier).
3.9
z 5
16
Recenzie
85%
Odporúča tento produkt
Khonsun
18/07/2024
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Spokojenost
Timto monitorem jsem nahradil mensi, ale Eizo. Jsem spokojenejsi pro lepsi citelnost. Repro u tohoto monitoru jsou "septacky", ale proc si kupovat dtto bez repraku, kdyz s repraky byl cca o 60 Kc drazsi. Lze na nem mit pripla sluchatka, dalsi repraky, ... Monitor je fajn, vcetne ovladani, ramecku, velikosti a ceny. Nelze menit vysku, ale tu lze menit i jinak. Pro mne jsou vhodne i pripojeni - DVI.
Výhody
Velikost, ovladani, DVI
Nevýhody
Repro je septave
Táto recenzia bola vytvorená pre 273V7QDAB Full HD LCD monitor
Dátum použitia 2024-06-18
Táto recenzia bola vytvorená pre 273V7QDAB Full HD LCD monitor
Dátum použitia 2024-06-18
Tanap
14/02/2023
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Kvalitní monitor za skvělou cenu
Monitor s vestavěnými reproduktory, kvalitní obraz i zvuk
Výhody
vestavěné reproduktory
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 273V7QDAB Full HD LCD monitor
Dátum použitia 2023-01-14
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 273V7QDAB Full HD LCD monitor
Dátum použitia 2023-01-14
Misha69
04/05/2021
Česká republika
Super LED monitor s uhlopříčkou 60 cm
Kvalitní monitor pro kancelářkou práci, na hry by byl ale také dobrý. Jednoduché ovládání. Lepší monitor jsem neměla, ze starého mě boleli oči, z tohoto nikoliv. Cena za monitor je velmi příznivá, já jsem s ním velmi spokojená a rozhodně doporučuji dále.
Výhody
Vestavěné reproduktory, České menu, Možnost z několika modů (kancelář, foto, film,hra, režim potlačení modrého světla apod. , Kvalitní obraz
Nevýhody
nic
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 243V7QDAB Full HD LCD monitor
Dátum použitia 2020-04-04
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 243V7QDAB Full HD LCD monitor
Dátum použitia 2020-04-04
Značka/obchodná známka „IPS“ a príslušné patenty týkajúce sa technológií patria ich príslušným vlastníkom.
Maximálne rozlíšenie poskytuje len vstup HDMI.
Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse