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LCD monitor s rozlíšením Full HD

243V7QDAB/01

3.9

| (16) Recenzie | 85% Odporúča tento produkt

Živé a ostré obrazy od okraja po okraj

Vynikajúci všestranný displej s ohromujúcim obrazom, ktorý sa rozpína od okraja po okraj, je šetrný k očiam a s kompaktným a tenkým dizajnom.

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Živé a ostré obrazy od okraja po okraj

  • V Line

  • 24 (uhlopriečka 60,5 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Širokouhlá technológia IPS LED prináša presnosť obrazu a farieb

Displeje IPS využívajú pokročilú technológiu, ktorá poskytuje výnimočne široké pozorovacie uhly 178/178 stupňov, takže displej je možné sledovať z prakticky ľubovoľného uhla. Na rozdiel od štandardných panelov TN prinášajú displeje IPS mimoriadne svieži obraz so živými farbami, takže sú ideálne nielen na fotografie, filmy a prehľadávanie webu, ale aj na profesionálne aplikácie, ktoré po celú dobu vyžadujú presnosť farieb a konzistentný jas.

Displej Full HD 16 : 9 pre ostré detaily obrazu

Na kvalite obrazu záleží. Bežné displeje prinášajú kvalitu, no vy chcete viac. Tento displej je vybavený zdokonaleným rozlíšením Full HD 1920 x 1080, vďaka ktorému sa môžete tešiť na ostré detaily, vysoký jas, úžasný kontrast a realistické farby pre skutočne živý obraz.

S podporou HDMI pre zábavu vo vysokom rozlíšení Full HD

Zariadenie pripravené na HDMI obsahuje všetok požadovaný hardvér, aby prijímalo vstup multimediálneho rozhrania s vysokým rozlíšením (HDMI) a vysokokvalitné signály digitálneho videa a zvuku, ktoré sa spolu vysielajú cez jeden kábel z PC alebo akéhokoľvek počtu AV zdrojov (vrátane koncových prijímačov, DVD prehrávačov, prijímačov A/V a videokamier).

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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3.9

z 5

16

Recenzie

85%

Odporúča tento produkt

4
2

18/07/2024

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Spokojenost

Timto monitorem jsem nahradil mensi, ale Eizo. Jsem spokojenejsi pro lepsi citelnost. Repro u tohoto monitoru jsou "septacky", ale proc si kupovat dtto bez repraku, kdyz s repraky byl cca o 60 Kc drazsi. Lze na nem mit pripla sluchatka, dalsi repraky, ... Monitor je fajn, vcetne ovladani, ramecku, velikosti a ceny. Nelze menit vysku, ale tu lze menit i jinak. Pro mne jsou vhodne i pripojeni - DVI.

Výhody

Velikost, ovladani, DVI

Nevýhody

Repro je septave

Táto recenzia bola vytvorená pre 273V7QDAB Full HD LCD monitor

Dátum použitia 2024-06-18

Táto recenzia bola vytvorená pre 273V7QDAB Full HD LCD monitor

Dátum použitia 2024-06-18

14/02/2023

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Kvalitní monitor za skvělou cenu

Monitor s vestavěnými reproduktory, kvalitní obraz i zvuk

Výhody

vestavěné reproduktory

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 273V7QDAB Full HD LCD monitor

Dátum použitia 2023-01-14

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 273V7QDAB Full HD LCD monitor

Dátum použitia 2023-01-14

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Super LED monitor s uhlopříčkou 60 cm

Kvalitní monitor pro kancelářkou práci, na hry by byl ale také dobrý. Jednoduché ovládání. Lepší monitor jsem neměla, ze starého mě boleli oči, z tohoto nikoliv. Cena za monitor je velmi příznivá, já jsem s ním velmi spokojená a rozhodně doporučuji dále.

Výhody

Vestavěné reproduktory, České menu, Možnost z několika modů (kancelář, foto, film,hra, režim potlačení modrého světla apod. , Kvalitní obraz

Nevýhody

nic

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 243V7QDAB Full HD LCD monitor

Dátum použitia 2020-04-04

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 243V7QDAB Full HD LCD monitor

Dátum použitia 2020-04-04

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  1. Značka/obchodná známka „IPS“ a príslušné patenty týkajúce sa technológií patria ich príslušným vlastníkom.

  2. Maximálne rozlíšenie poskytuje len vstup HDMI.

  3. Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse