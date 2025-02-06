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LCD monitor

245E1S/00

5
| (8) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Jednoducho ohromujúce
24-palcový monitor E Line prináša úchvatný obraz a elegantný dizajn na štýlové doplnenie vášho pracovného priestoru. Zažite krištáľovo čistý obraz v rozlíšení Quad HD a plynulé pohyby s technológiou AMD FreeSync.
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Jednoducho ohromujúce

  • E Line

  • 24 (uhlopriečka 60,5 cm)

  • 2560 x 1440 (QHD)

Širokouhlá technológia IPS LED prináša presnosť obrazu a farieb

Širokouhlá technológia IPS LED prináša presnosť obrazu a farieb

Displeje IPS využívajú pokročilú technológiu, ktorá poskytuje výnimočne široké pozorovacie uhly 178/178 stupňov, takže displej je možné sledovať z prakticky ľubovoľného uhla. Na rozdiel od štandardných panelov TN prinášajú displeje IPS mimoriadne svieži obraz so živými farbami, takže sú ideálne nielen na fotografie, filmy a prehľadávanie webu, ale aj na profesionálne aplikácie, ktoré po celú dobu vyžadujú presnosť farieb a konzistentný jas.

Krištáľovo čistý obraz s rozlíšením Quad HD 2 560 x 1 440 pixelov

Krištáľovo čistý obraz s rozlíšením Quad HD 2 560 x 1 440 pixelov

Tieto displeje Philips vytvárajú krištáľovo čistý obraz s rozlíšením Quad HD 2 560 x 1 440 pixelov. Vďaka panelom s vysokým výkonom a vysokou hustotou pixelov a podpore rýchlych pripojení tieto nové displeje skutočne vdýchnu vašim obrázkom a grafike život. Či už ste náročný používateľ, ktorý potrebuje extrémne podrobné informácie pre riešenia CAD-CAM, používate aplikácie na tvorbu 3D grafiky, alebo ste finančný mág pracujúci s obrovskými tabuľkami, displeje od spoločnosti Philips vám zaručia krištáľovo čistý obraz.

Technológia Ultra Wide-Color ponúka širší rozsah farieb na zaistenie živého obrazu

Technológia Ultra Wide-Color ponúka širší rozsah farieb na zaistenie živého obrazu

Technológia Ultra Wide-Color prináša širšie spektrum farieb, ktorým sa dosahuje dokonalý obraz. Vďaka širšiemu farebnému rozsahu technológie Ultra Wide-Color sa vytvárajú prirodzenejšie zelené, živšie červené a hlbšie modré odtiene. S technológiou Ultra-Wide Color si vychutnáte živšie a sviežejšie farby pri sledovaní médií, prezeraní obrázkov, ale tiež pri práci.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

8

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

06/02/2025

Polska

Polska

Bardzo dobry monitor do biura czy do domu.

Zgrabna obudowa, cieniutkie ramki - ten monitor ma mniejsze wymiary zewnętrzne niż mój stary 22 calowy! Obraz brzytwa , kolory dla mnie rewelka - chociaż monitor służy mi do pracy a nie gier. Jedyne czego mi brakuje to wbudowanych głośników .

Táto recenzia bola vytvorená pre 245E1S Monitor LCD

Táto recenzia bola vytvorená pre 245E1S Monitor LCD

10/12/2022

Polska

Polska

ten produkt jest nawet lepiej niż idealny

podoba mi sie ponieważ ładny obraz fajny do gier i biura piękne kolory

Výhody

wszystko ładny obraz idealnie pasuje na moje biurko fajne tryby dobra częstotliwość odświeżania

Nevýhody

nic

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 275E1S Monitor LCD

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 275E1S Monitor LCD

14/07/2020

Polska

Polska

Przesiadka z Full HD

Bardzo fajny monitor. Przesiadka z monitora Full HD firmy LG 23EA63V na Philipsa 245E1S. Odrobinkę większy , wielkość plamki 0,206 robi swoje i jest prawie nie dostrzegalna przez co obraz statyczny bajka , to samo w grach super. W codziennym użytkowaniu pokazuje ze odświeżanie 60 Hz ale w grach już 75 Hz , jeszcze tego nie rozgryzłem , może za to że mam kartę AMD i AMD FreeSync. Estetycznie zrobiony. Nie wiem jak podstawa bo u mnie wisi na uchwycie.

Výhody

Rozdzielczość , kolory , elegancki, i nie drogi

Nevýhody

By uzyskać fajną biel trzeba temperaturę koloru ustawić na przynajmniej 9100 i troszkę przy krótki przewód od monitora do zasilacza

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 245E1S Monitor LCD

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 245E1S Monitor LCD

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  1. Značka/obchodná známka „IPS“ a príslušné patenty týkajúce sa technológií patria ich príslušným vlastníkom.

  2. Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse

  3. Maximálne rozlíšenie poskytuje vstup HDMI alebo vstup DP.

  4. NTSC oblasť založená na farebnom priestore CIE 1976

  5. sRGB oblasť založená na farebnom priestore CIE 1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Všetky práva vyhradené. AMD, logo šípky AMD, AMD FreeSync™ a z toho odvodené kombinácie sú ochrannými známkami spoločnosti Advanced Micro Devices, Inc. Ostatné názvy použité v tejto publikácii slúžia iba na identifikačné účely a môžu byť ochrannými známkami patriacimi príslušným spoločnostiam.

  7. Monitor sa od ilustrácií môže odlišovať.