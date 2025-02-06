E Line
24 (uhlopriečka 60,5 cm)
2560 x 1440 (QHD)
Displeje IPS využívajú pokročilú technológiu, ktorá poskytuje výnimočne široké pozorovacie uhly 178/178 stupňov, takže displej je možné sledovať z prakticky ľubovoľného uhla. Na rozdiel od štandardných panelov TN prinášajú displeje IPS mimoriadne svieži obraz so živými farbami, takže sú ideálne nielen na fotografie, filmy a prehľadávanie webu, ale aj na profesionálne aplikácie, ktoré po celú dobu vyžadujú presnosť farieb a konzistentný jas.
Tieto displeje Philips vytvárajú krištáľovo čistý obraz s rozlíšením Quad HD 2 560 x 1 440 pixelov. Vďaka panelom s vysokým výkonom a vysokou hustotou pixelov a podpore rýchlych pripojení tieto nové displeje skutočne vdýchnu vašim obrázkom a grafike život. Či už ste náročný používateľ, ktorý potrebuje extrémne podrobné informácie pre riešenia CAD-CAM, používate aplikácie na tvorbu 3D grafiky, alebo ste finančný mág pracujúci s obrovskými tabuľkami, displeje od spoločnosti Philips vám zaručia krištáľovo čistý obraz.
Technológia Ultra Wide-Color prináša širšie spektrum farieb, ktorým sa dosahuje dokonalý obraz. Vďaka širšiemu farebnému rozsahu technológie Ultra Wide-Color sa vytvárajú prirodzenejšie zelené, živšie červené a hlbšie modré odtiene. S technológiou Ultra-Wide Color si vychutnáte živšie a sviežejšie farby pri sledovaní médií, prezeraní obrázkov, ale tiež pri práci.
5.0
z 5
8
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Igorgda
06/02/2025
Polska
Bardzo dobry monitor do biura czy do domu.
Zgrabna obudowa, cieniutkie ramki - ten monitor ma mniejsze wymiary zewnętrzne niż mój stary 22 calowy! Obraz brzytwa , kolory dla mnie rewelka - chociaż monitor służy mi do pracy a nie gier. Jedyne czego mi brakuje to wbudowanych głośników .
Táto recenzia bola vytvorená pre 245E1S Monitor LCD
Táto recenzia bola vytvorená pre 245E1S Monitor LCD
Franeker
10/12/2022
Polska
ten produkt jest nawet lepiej niż idealny
podoba mi sie ponieważ ładny obraz fajny do gier i biura piękne kolory
Výhody
wszystko ładny obraz idealnie pasuje na moje biurko fajne tryby dobra częstotliwość odświeżania
Nevýhody
nic
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 275E1S Monitor LCD
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 275E1S Monitor LCD
Tief
14/07/2020
Polska
Przesiadka z Full HD
Bardzo fajny monitor. Przesiadka z monitora Full HD firmy LG 23EA63V na Philipsa 245E1S. Odrobinkę większy , wielkość plamki 0,206 robi swoje i jest prawie nie dostrzegalna przez co obraz statyczny bajka , to samo w grach super. W codziennym użytkowaniu pokazuje ze odświeżanie 60 Hz ale w grach już 75 Hz , jeszcze tego nie rozgryzłem , może za to że mam kartę AMD i AMD FreeSync. Estetycznie zrobiony. Nie wiem jak podstawa bo u mnie wisi na uchwycie.
Výhody
Rozdzielczość , kolory , elegancki, i nie drogi
Nevýhody
By uzyskać fajną biel trzeba temperaturę koloru ustawić na przynajmniej 9100 i troszkę przy krótki przewód od monitora do zasilacza
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 245E1S Monitor LCD
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 245E1S Monitor LCD
Značka/obchodná známka „IPS“ a príslušné patenty týkajúce sa technológií patria ich príslušným vlastníkom.
Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse
Maximálne rozlíšenie poskytuje vstup HDMI alebo vstup DP.
NTSC oblasť založená na farebnom priestore CIE 1976
sRGB oblasť založená na farebnom priestore CIE 1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Všetky práva vyhradené. AMD, logo šípky AMD, AMD FreeSync™ a z toho odvodené kombinácie sú ochrannými známkami spoločnosti Advanced Micro Devices, Inc. Ostatné názvy použité v tejto publikácii slúžia iba na identifikačné účely a môžu byť ochrannými známkami patriacimi príslušným spoločnostiam.
Monitor sa od ilustrácií môže odlišovať.