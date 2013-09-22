Tento produkt už nie je dostupný
248X3LFHSB/00
LightFrame 2™
23,6"/60 cm
Prostredníctvom inovatívnej technológie LightFrame pokračuje spoločnosť Philips vo svojej tradícii zmysluplného používania inovácií. Technológia LightFrame je založená na vedeckom poznatku, že modré svetlo prechádzajúce tretím receptorom oka obnovuje vaše biologické hodiny, dobíja vás energiou a zvyšuje váš pocit pohody. Vďaka špeciálne vyvinutým a exkluzívnym materiálom displej Philips LightFrame zo svojho rámu vyžaruje modré svetlo špecifickej vlnovej dĺžky, ktoré pomáha redukovať únavu očí a zvýšiť koncentráciu aj po dlhom sledovaní obrazovky.
Biele diódy LED sú zariadenia bez pohyblivých častí, ktoré sa rýchlejšie rozsvecujú do plného konzistentného jasu, a tým prinášajú kratšiu dobu spúšťania. Diódy LED neobsahujú ortuťové prvky, čo umožňuje realizáciu ekologickej recyklácie a likvidácie. Diódy LED umožňujú lepšie ovládanie stlmenia intenzity LCD podsvietenia, čím sa dosahuje výnimočne vysoký kontrastný pomer. Taktiež poskytujú výnimočnú reprodukciu farieb vďaka konzistentnému jasu po celej ploche obrazovky.
SmartImage je exkluzívna a špičková technológia spoločnosti Philips, ktorá analyzuje obsah zobrazovaný na vašej obrazovke a prináša optimalizovaný obrazový výkon. Toto ľahko použiteľné rozhranie umožňuje výber z viacerých režimov, ako napr. Kancelária, Fotografie, Filmy, Hry, Ekonomický atď., ktorý sa presne hodí pre daný typ použitia. Na základe vášho výberu SmartImage dynamicky prispôsobí kontrast, sýtosť farieb a ostrosť obrázkov a videí, čím sa dosiahne jedinečný zobrazovací výkon. Úsporný režim poskytuje výraznú úsporu v oblasti energie. A to všetko v reálnom čase stlačením jedného tlačidla!
4.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
gisama
22/09/2013
Polska
Główna zaleta to ta niebieska obwódka.
Na pewno ten monitor mniej męczy oczy niż moje poprzednie monitory.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Brilliance 248X3LFHSB Monitor LCD z podświetleniem LED
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Brilliance 248X3LFHSB Monitor LCD z podświetleniem LED