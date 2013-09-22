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Tento produkt už nie je dostupný

BrillianceLCD monitor s podsvietením LED

248X3LFHSB/00

4
| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt
Nechajte svoje oči odpočinúť
Inovatívny displej Philips LightFrame 2 s jedinečným rámom vyžaruje chladné modré svetlo špecifickej vlnovej dĺžky, ktoré zmierňuje únavu vašich očí a zlepšuje sústredenie, čím vám prináša ešte lepší pocit pohody.
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Inovatívny displej Lightframe zmierňuje únavu očí

Nechajte svoje oči odpočinúť

  • LightFrame 2™

  • 23,6"/60 cm

Inovatívna technológia LightFrame™ uvoľní vaše oči

Prostredníctvom inovatívnej technológie LightFrame pokračuje spoločnosť Philips vo svojej tradícii zmysluplného používania inovácií. Technológia LightFrame je založená na vedeckom poznatku, že modré svetlo prechádzajúce tretím receptorom oka obnovuje vaše biologické hodiny, dobíja vás energiou a zvyšuje váš pocit pohody. Vďaka špeciálne vyvinutým a exkluzívnym materiálom displej Philips LightFrame zo svojho rámu vyžaruje modré svetlo špecifickej vlnovej dĺžky, ktoré pomáha redukovať únavu očí a zvýšiť koncentráciu aj po dlhom sledovaní obrazovky.

Technológia diód LED prináša brilantný obraz

Biele diódy LED sú zariadenia bez pohyblivých častí, ktoré sa rýchlejšie rozsvecujú do plného konzistentného jasu, a tým prinášajú kratšiu dobu spúšťania. Diódy LED neobsahujú ortuťové prvky, čo umožňuje realizáciu ekologickej recyklácie a likvidácie. Diódy LED umožňujú lepšie ovládanie stlmenia intenzity LCD podsvietenia, čím sa dosahuje výnimočne vysoký kontrastný pomer. Taktiež poskytujú výnimočnú reprodukciu farieb vďaka konzistentnému jasu po celej ploche obrazovky.

Technológia SmartImage optimalizovaná pre jednoduché použitie

Technológia SmartImage optimalizovaná pre jednoduché použitie

SmartImage je exkluzívna a špičková technológia spoločnosti Philips, ktorá analyzuje obsah zobrazovaný na vašej obrazovke a prináša optimalizovaný obrazový výkon. Toto ľahko použiteľné rozhranie umožňuje výber z viacerých režimov, ako napr. Kancelária, Fotografie, Filmy, Hry, Ekonomický atď., ktorý sa presne hodí pre daný typ použitia. Na základe vášho výberu SmartImage dynamicky prispôsobí kontrast, sýtosť farieb a ostrosť obrázkov a videí, čím sa dosiahne jedinečný zobrazovací výkon. Úsporný režim poskytuje výraznú úsporu v oblasti energie. A to všetko v reálnom čase stlačením jedného tlačidla!

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

5
3
2
1

22/09/2013

Polska

Polska

Główna zaleta to ta niebieska obwódka.

Na pewno ten monitor mniej męczy oczy niż moje poprzednie monitory.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Brilliance 248X3LFHSB Monitor LCD z podświetleniem LED

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Brilliance 248X3LFHSB Monitor LCD z podświetleniem LED

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