24E1N1100A/01
Pracujte štýlovo
Zažite produktivitu v rozlíšení Full HD. Tento monitor je vybavený nevyhnutnými prvkami pre pracovisko, ako je režim LowBlue na ochranu očí, širokouhlá technológia IPS LED pre vysokokvalitné zobrazenie a rýchla odozva MPRT 1 ms pre ostrý obraz.
Séria 1000
24 (uhlopriečka 60,5 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Vaše hranie je intenzívne a súťaživé. Vyžadujete displej s obrazom, ktorý je ultra plynulý a bez akéhokoľvek oneskorenia. Tento displej Philips vykresľuje obsah na obrazovke až 120-krát za sekundu, čo je výrazne rýchlejšie v porovnaní so štandardným displejom. Pri nižších rýchlostiach zobrazovania snímok sa môže zdať, že nepriateľ na obrazovke preskakuje z jedného miesta na druhé, a stáva sa z neho ťažší cieľ. S rýchlosťou zobrazovania snímok 120 Hz získate tie kritické chýbajúce snímky na obrazovke, vďaka ktorým sa bude pohyb nepriateľa zobrazovať mimoriadne plynule – dokonalé na presné zacielenie. Vďaka ultra nízkemu oneskoreniu vstupu a úplnej eliminácii trhania obrazu pri prekresľovaní bude tento displej Philips vaším dokonalým herným partnerom.
Displeje IPS využívajú pokročilú technológiu, ktorá poskytuje mimoriadne široké pozorovacie uhly 178/178 stupňov, vďaka čomu možno displej sledovať takmer z akéhokoľvek uhla. Na rozdiel od štandardných panelov TN poskytujú displeje IPS pozoruhodne ostrý obraz so živými farbami, vďaka čomu sú ideálne nielen na prezeranie fotografií, sledovanie filmov a prehliadanie webu, ale aj na profesionálne použitie vyžadujúce presnosť farieb a konzistentný jas za každých okolností.
Na kvalite obrazu záleží. Bežné displeje poskytujú kvalitný obraz, no vy očakávate viac. Tento displej ponúka vylepšené rozlíšenie Full HD 1920 x 1080. Vďaka rozlíšeniu Full HD s ostrými detailmi v spojení s vysokým jasom, neuveriteľným kontrastom a realistickými farbami môžete očakávať verný obraz ako zo života.
5.0
z 5
1
Recenzia
JáraLee
14/05/2026
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Výrobek má všechny skvělé funkce
Nahradil mi předchozí vysloužilý monitor PHILIPS se všemi novelizacemi poplatnými dnešní době.
Táto recenzia bola vytvorená pre Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
Date of Use 2026-04-28
Táto recenzia bola vytvorená pre Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
Date of Use 2026-04-28
Pokrytie DCI-P3 založená na farebnom priestore CIE1976, sRGB oblasť založená na farebnom priestore CIE1931, oblasť NTSC a oblasť Adobe RGB založené na farebnom priestore CIE1976.
Na dosiahnutie najlepšieho výstupného výkonu vždy dbajte na to, aby bola vaša grafická karta schopná dosiahnuť maximálne rozlíšenie a obnovovaciu frekvenciu tohto monitora Philips.
Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse
Režim MPRT je určený na nastavenie jasu na obmedzenie rozmazania, takže keď je zapnutý, jas nemožno nastavovať. Na obmedzenie rozmazania pohybu bude podsvietenie LED blikať súčasne s obnovovaním obrazovky, čo môže spôsobiť viditeľnú zmenu jasu.
MPRT je režim optimalizovaný na hranie. Jeho zapnutie môže viesť k viditeľnému blikaniu obrazovky. Keď nepoužívate funkciu hrania, odporúčame vám tento režim vypnúť.
Produkty a príslušenstvo uvedené v tomto letáku sa môžu líšiť v závislosti od krajiny a regiónu.
Monitor sa od ilustrácií môže odlišovať.