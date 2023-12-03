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  • Energy Label Europe E
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Evnia Gaming MonitorHerný monitor s rozlíšením Full HD

24M1N3200ZS/00

4
| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt
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Tento herný monitor Philips je skvelým všestranným displejom pre intenzívne akčné počítačové hry. Technológia Sync, obnovovacia frekvencia 165 Hz a 1 ms zaisťujú plynulé hranie. Prakticky bezrámový displej s technológiou Ultra Wide-Color zdokonaľuje pohlcujúci vizuálny zážitok.
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  • Evnia 3000

  • 24 (uhlopriečka 60,5 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Technológia AMD FreeSync™ Premium; plynulé hranie bez sekania a trhania

Technológia AMD FreeSync™ Premium; plynulé hranie bez sekania a trhania

Hranie by nemalo byť voľbou medzi sekaním a zamŕzaním obrazu. Technológia AMD FreeSync™ Premium poskytne serióznym hráčom plynulý herný zážitok bez trhania pri špičkovom výkone. Hrajte bez kompromisov a sebavedome s vysokou obnovovacou frekvenciou, kompenzáciou nízkej snímkovej frekvencie a malým oneskorením.

Obnovovacia frekvencia 165 Hz pre mimoriadne plynulý a jasný obraz

Obnovovacia frekvencia 165 Hz pre mimoriadne plynulý a jasný obraz

Vaše hranie je intenzívne a súťaživé. Vyžadujete displej s obrazom, ktorý je ultra plynulý a bez akéhokoľvek oneskorenia. Tento displej Philips vykresľuje obsah na obrazovke až 120-krát za sekundu, čo je výrazne rýchlejšie v porovnaní so štandardným displejom. Pri nižších rýchlostiach zobrazovania snímok sa môže zdať, že nepriateľ na obrazovke preskakuje z jedného miesta na druhé, a stáva sa z neho ťažší cieľ. S rýchlosťou zobrazovania snímok 165 Hz získate tie kritické chýbajúce snímky na obrazovke, vďaka ktorým sa bude pohyb nepriateľa zobrazovať mimoriadne plynule – dokonalé na presné zacielenie. Vďaka ultra nízkemu oneskoreniu vstupu a úplnej eliminácii trhania obrazu pri prekresľovaní bude tento displej Philips vaším dokonalým herným partnerom.

Rýchla odozva 1 ms (MPRT) pre ostrý obraz a hladký priebeh hry

Rýchla odozva 1 ms (MPRT) pre ostrý obraz a hladký priebeh hry

MPRT (motion picture response time) je intuitívnejší spôsob, ako opísať čas odozvy, ktorý priamo udáva čas prechodu od rozmazaného šumu k čistému a ostrému obrazu. Herný monitor Philips s odozvou MPRT 1 ms účinne eliminuje mihanie a rozmazanie pohybu, poskytuje ostrejší a zreteľný obraz a umocňuje tak zážitok z hrania. Je najlepšou voľbou na hranie napínavých hier a hier s potrebou rýchleho reakčného času.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

5
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1

03/12/2023

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Philips 24M1N3200ZS/00

Monitor je k pomeru cena/výkon výborný. Zatiaľ som nenašiel žiadne mrtve pixely, používam ho zatiaľ krátko, cca 3 mesiace. Jediné mínus by som spomenul nemožnosť nájsť icc profil pre tento monitor aj preto jedna hviezda dole.

Výhody

Môj kus nemá žiadne mrtve pixely

Nevýhody

Neviem nájsť icc profil na internete

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Gaming Monitor 24M1N3200ZS Herný monitor s rozlíšením Full HD

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Gaming Monitor 24M1N3200ZS Herný monitor s rozlíšením Full HD

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Značka/obchodná známka „IPS“ a príslušné patenty týkajúce sa technológií patria ich príslušným vlastníkom.

  2. NTSC oblasť založená na farebnom priestore CIE 1976

  3. sRGB oblasť založená na farebnom priestore CIE 1931

  4. Pokrytie Adobe RGB založené na farebnom priestore CIE 1976

  5. Maximálne rozlíšenie poskytuje vstup HDMI alebo vstup DP.

  6. Na dosiahnutie najlepšieho výstupného výkonu vždy dbajte na to, aby bola vaša grafická karta schopná dosiahnuť maximálne rozlíšenie a obnovovaciu frekvenciu tohto monitora Philips.

  7. Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse

  8. Režim MPRT je určený na nastavenie jasu na obmedzenie rozmazania, takže keď je zapnutý, jas nemožno nastavovať. Na obmedzenie rozmazania pohybu bude podsvietenie LED blikať súčasne s obnovovaním obrazovky, čo môže spôsobiť viditeľnú zmenu jasu.

  9. MPRT je režim optimalizovaný na hranie. Jeho zapnutie môže viesť k viditeľnému blikaniu obrazovky. Keď nepoužívate funkciu hrania, odporúčame vám tento režim vypnúť.

  10. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Všetky práva vyhradené. AMD, logo šípky AMD, AMD FreeSync™ a z toho odvodené kombinácie sú ochrannými známkami spoločnosti Advanced Micro Devices, Inc. Ostatné názvy použité v tejto publikácii slúžia iba na identifikačné účely a môžu byť ochrannými známkami patriacimi príslušným spoločnostiam.

  11. Monitor sa od ilustrácií môže odlišovať.