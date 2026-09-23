24M2N3200S/01
Rozšírte svoj herný obzor
Tento monitor Fast IPS vám umožní hrať hry s maximálnou presnosťou pri frekvencii 180 Hz. Vďaka ostrému obrazu v kvalite HDR a zaručenému rozlíšeniu Full HD poskytuje tento monitor vynikajúci a všestranný herný zážitok.
Evnia 3000
24 (uhlopriečka 60,5 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Vaše hranie je intenzívne a súťaživé. Vyžadujete displej s obrazom, ktorý je ultra plynulý a bez akéhokoľvek oneskorenia. Tento displej vykresľuje obsah na obrazovke až 180-krát za sekundu, čo je výrazne rýchlejšie v porovnaní so štandardným displejom. Pri nižších frekvenciách zobrazovania obrazov sa môže zdať, že nepriateľ na obrazovke preskakuje z jedného miesta na druhé a stáva sa z neho ťažší cieľ. S frekvenciou zobrazovania obrazov 165 Hz získate tie kritické chýbajúce snímky na obrazovke, vďaka ktorým sa bude pohyb nepriateľa zobrazovať mimoriadne plynule – dokonalé na presné zacielenie. Vďaka ultra nízkemu oneskoreniu vstupu a úplnej eliminácii trhania obrazu pri prekresľovaní bude tento displej Philips vaším dokonalým herným partnerom.
Vstupné oneskorenie je čas, ktorý uplynie medzi vykonaním akcie pomocou pripojených zariadení a zobrazením výsledku na obrazovke. Nízke vstupné oneskorenie skracuje čas medzi zadaním príkazu zo zariadení a jeho zobrazením na monitore, čo výrazne zlepšuje hranie videohier vyžadujúcich rýchle reflexy. Je to mimoriadne dôležité pre hráčov rýchlych súťažných hier.
Philips Evnia with 0.5 ms Smart MBR effectively eliminates smearing and motion blur, delivers shaper and precise visuals to enhance gaming experience. Fast-moving action and dramatic transitions will be rendered smoothly. Best choice for playing thrilling and twitch-sensitive games.
Hodnotenie
Na dosiahnutie najlepšieho výstupného výkonu vždy dbajte na to, aby bola vaša grafická karta schopná dosiahnuť maximálne rozlíšenie a obnovovaciu frekvenciu tohto monitora Philips.
Hodnota času odozvy je rovnaká ako SmartResponse
Režim Smart MBR je určený na nastavenie jasu na obmedzenie rozmazania, takže keď je zapnutý, jas nemožno nastavovať. Na obmedzenie rozmazania pohybu bude podsvietenie LED blikať súčasne s obnovovaním obrazovky, čo môže spôsobiť viditeľnú zmenu jasu.
Smart MBR je režim optimalizovaný na hranie. Jeho zapnutie môže viesť k viditeľnému blikaniu obrazovky. Keď nepoužívate funkciu hrania, odporúčame vám tento režim vypnúť.
Pokrytie Adobe RGB a DCI-P3 je založené na CIE1976, plocha sRGB je založená na CIE1931, plocha NTSC je založená na CIE1976.
Monitor sa od ilustrácií môže odlišovať.
Produkty a príslušenstvo uvedené v tomto letáku sa môžu líšiť v závislosti od krajiny a regiónu.