Tento produkt už nie je dostupný
24PFS5231/12
Ultra tenký LED televízor s rozlíšením Full HD
Malé rozmery, ale veľké možnosti. Predstavujeme vám sériu 5200 od spoločnosti Philips. So vstavaným multifunkčným zvukovým systémom s bezdrôtovým pripojením a silným zvukovým výkonom navždy zmení váš názor na malé televízory.
60 cm (24”)
Full HD LED TV
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Vo svete malých obrazoviek pribudla ďalšia veľká vec. Multifunkčný zvukový systém Philips je výkonný vstavaný reproduktor, ktorý zároveň slúži ako šikovný stojan televízora. Je vybavený dokonalou kombináciou reproduktorov, s ktorými filmy ožívajú, hry sa dostávajú na novú úroveň a hudba vám do uší. Vďaka možnosti bezdrôtového pripojenia môžete hrať, čo len chcete a kedy chcete, a to bez námahy a s neuveriteľným zvukom. A vďaka kombinovanej bielej a striebornej tkanine bude vyzerať dokonale v každej miestnosti.
Pripojte kľúč USB, digitálny fotoaparát, prehrávač mp3 alebo iné multimediálne zariadenie k portu USB na televízore a prehrávajte fotografie, videá a hudbu pomocou jednoduchého prehľadávača obsahu priamo na obrazovke.
Štýlový, kompaktný a ľahký. Vďaka televízoru s malou obrazovkou môžete sledovať svoje obľúbené programy v kuchyni, správy nepremeškáte, ani ak máte ešte prácu v garáži, a výsledky športového zápasu si môžete pozrieť priamo na grilovačke. Prenosný televízor bude vždy stredobodom zábavy!
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
4.2
z 5
15
Recenzie
87%
Odporúča tento produkt
Kalendář
17/04/2020
Česká republika
Overený kupujúci
Dobrá televize
Sice menší televize, ale plně funkční. Zvuk je dobrý.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 5200 series 24PFS5231 Ultratenký LED televizor Full HD
Dátum použitia 2018-04-17
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 5200 series 24PFS5231 Ultratenký LED televizor Full HD
Dátum použitia 2018-04-17
Jiří62
27/05/2018
Česká republika
Kvalitní TV
Výborný obraz i zvuk, jednoduché ovládání, mnoho možností nastavení, velká spokojenost. Vřele doporučuji!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 5200 series 24PFS5231 Ultratenký LED televizor Full HD
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 5200 series 24PFS5231 Ultratenký LED televizor Full HD
Vilibald
12/04/2018
Česká republika
S výrobkem jako druhým TV v domácnosti jsem spokojen
Po zhruba měsíčním používání jsem se seznámil i s možnostmi nahrávání TV pořadů a jsem velmi spokojen.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 5200 series 24PFS5231 Ultratenký LED televizor Full HD
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 5200 series 24PFS5231 Ultratenký LED televizor Full HD
Na základe výsledkov skúšobného programu Ambilight vo Švédsku, Dánsku, Fínsku, Nórsku, Spojenom kráľovstve, Nemecku, Rakúsku a Francúzsku v období od 24. februára 2023 do 28. februára 2025. Počas tohto obdobia sa 99,91 % účastníkov rozhodlo ponechať si svoj Ambilight TV napriek možnosti vrátiť ho bez uvedenia dôvodu a získať plnú náhradu.
Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.
Spotreba energie v kWh za rok na základe spotreby energie televízora spusteného 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.
Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.
(Philips) kompatibilné iba s konkrétnym prehrávačom značky Philips.