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Tento produkt už nie je dostupný

4000 seriesMimoriadne tenký LED televízor

24PHS4031/12

4.7

| (6) Recenzie | 83% Odporúča tento produkt

Mimoriadne tenký LED televízor

Oživte svoj domov štýlovým dizajnom televízora Philips série 4000 s funkciou Digital Crystal Clear. Vychutnajte si neprekonateľný zážitok zo zábavy vďaka kvalite obrazu štandardu HEVC a čistému zvuku.

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99,91 % ľudí, ktorí vyskúšajú Ambilight TV, ho už nikdy nechce vrátiť. 1

S technológiou Digital Crystal Clear

Mimoriadne tenký LED televízor

  • 60 cm (24”)

  • LED TV

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Ultra štíhle línie pre zdokonalený profil

Ultra štíhle línie pre zdokonalený profil

Elegantná. Prelomová. Ušľachtilá. Precízna. Taká je silueta ultra tenkých televízorov Philips. Záujem, ktorý tento štíhly kúsok vzbudí, určite nikoho neprekvapí, hlavne vďaka sofistikovanosti, ktorú vnesie aj do vašej domácnosti.

Stojan tenký ako žiletka, v čiernej farbe

Tmavý, záhadný a neuveriteľne silný. Čierny stojan Philips tenký ako žiletka posúva váš televízor na novú úroveň. Pevná konštrukcia s mimoriadne štíhlym dizajnom znásobuje eleganciu a štýl vášho nového televízora. A nový pôsobivý postoj vyvoláva otázky, ako môže byť niečo také malé také funkčné.

Digital Crystal Clear prináša presnosť, o ktorú sa budete chcieť podeliť

V snahe dosiahnuť prirodzený obraz z každého zdroja vďaka technológii spoločnosť Philips vytvorila technológiu Digital Crystal Clear. Či už si chcete pozrieť obľúbenú reláciu, film, správy, alebo k vám na večer zavítalo zopár priateľov, môžete si vychutnávať obraz s optimálnym kontrastom, farbou a ostrosťou.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.7

z 5

6

Recenzie

83%

Odporúča tento produkt

3
2
1

28/05/2019

Česká republika

Česká republika

pěkný, cenově dostupný, výborný obraz

Lehké ovládání, dobře vypadá, výborná cena, super obraz

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 24PHS4031 Ultratenký LED televizor

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 24PHS4031 Ultratenký LED televizor

10/04/2018

Česká republika

Česká republika

Naprostá spokojenost

Skvělý příjem signálu, pěkné barvy, malý odběr el.energie.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 24PHS4031 Ultratenký LED televizor

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 24PHS4031 Ultratenký LED televizor

21/11/2017

Česká republika

Česká republika

Výnikající televizor, vřele doporučuji.

Po vybalení a zapojení s digitální anténou SDV6222/12 ihhned po naladění TV stanic bezchybný obraz a zvuk. Vše o televizoru , ladění , nastavení přehledné a perfektně fungující. Televizor má krásný obraz a jásný čistý zvuk. Doporučuji jeho nákup, určitě splní náročné požadavky od náročného zákazníka.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 24PHS4031 Ultratenký LED televizor

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 24PHS4031 Ultratenký LED televizor

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Na základe výsledkov skúšobného programu Ambilight vo Švédsku, Dánsku, Fínsku, Nórsku, Spojenom kráľovstve, Nemecku, Rakúsku a Francúzsku v období od 24. februára 2023 do 28. februára 2025. Počas tohto obdobia sa 99,91 % účastníkov rozhodlo ponechať si svoj Ambilight TV napriek možnosti vrátiť ho bez uvedenia dôvodu a získať plnú náhradu. 

  1. Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.

  2. Spotreba energie v kWh za rok na základe spotreby energie televízora spusteného 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.

  3. Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.

  4. (Philips) kompatibilné iba s konkrétnym prehrávačom značky Philips.