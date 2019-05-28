Tento produkt už nie je dostupný
24PHS4031/12
Mimoriadne tenký LED televízor
Oživte svoj domov štýlovým dizajnom televízora Philips série 4000 s funkciou Digital Crystal Clear. Vychutnajte si neprekonateľný zážitok zo zábavy vďaka kvalite obrazu štandardu HEVC a čistému zvuku.
60 cm (24”)
LED TV
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Elegantná. Prelomová. Ušľachtilá. Precízna. Taká je silueta ultra tenkých televízorov Philips. Záujem, ktorý tento štíhly kúsok vzbudí, určite nikoho neprekvapí, hlavne vďaka sofistikovanosti, ktorú vnesie aj do vašej domácnosti.
Tmavý, záhadný a neuveriteľne silný. Čierny stojan Philips tenký ako žiletka posúva váš televízor na novú úroveň. Pevná konštrukcia s mimoriadne štíhlym dizajnom znásobuje eleganciu a štýl vášho nového televízora. A nový pôsobivý postoj vyvoláva otázky, ako môže byť niečo také malé také funkčné.
V snahe dosiahnuť prirodzený obraz z každého zdroja vďaka technológii spoločnosť Philips vytvorila technológiu Digital Crystal Clear. Či už si chcete pozrieť obľúbenú reláciu, film, správy, alebo k vám na večer zavítalo zopár priateľov, môžete si vychutnávať obraz s optimálnym kontrastom, farbou a ostrosťou.
4.7
z 5
6
Recenzie
83%
Odporúča tento produkt
Kožený
28/05/2019
Česká republika
pěkný, cenově dostupný, výborný obraz
Lehké ovládání, dobře vypadá, výborná cena, super obraz
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 24PHS4031 Ultratenký LED televizor
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 24PHS4031 Ultratenký LED televizor
suchman
10/04/2018
Česká republika
Naprostá spokojenost
Skvělý příjem signálu, pěkné barvy, malý odběr el.energie.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 24PHS4031 Ultratenký LED televizor
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 24PHS4031 Ultratenký LED televizor
Dandy
21/11/2017
Česká republika
Výnikající televizor, vřele doporučuji.
Po vybalení a zapojení s digitální anténou SDV6222/12 ihhned po naladění TV stanic bezchybný obraz a zvuk. Vše o televizoru , ladění , nastavení přehledné a perfektně fungující. Televizor má krásný obraz a jásný čistý zvuk. Doporučuji jeho nákup, určitě splní náročné požadavky od náročného zákazníka.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 24PHS4031 Ultratenký LED televizor
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 24PHS4031 Ultratenký LED televizor
Na základe výsledkov skúšobného programu Ambilight vo Švédsku, Dánsku, Fínsku, Nórsku, Spojenom kráľovstve, Nemecku, Rakúsku a Francúzsku v období od 24. februára 2023 do 28. februára 2025. Počas tohto obdobia sa 99,91 % účastníkov rozhodlo ponechať si svoj Ambilight TV napriek možnosti vrátiť ho bez uvedenia dôvodu a získať plnú náhradu.
Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.
Spotreba energie v kWh za rok na základe spotreby energie televízora spusteného 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.
Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.
(Philips) kompatibilné iba s konkrétnym prehrávačom značky Philips.