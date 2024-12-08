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  • Energy Label Europe E
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Evnia Gaming MonitorHerný monitor s rozlíšením Full HD

25M2N3200W/01

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| (1) Recenzia
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Všetkým sa nám páči „vynikajúca“ rýchlosť. Tento monitor disponuje obnovovacou frekvenciou 240 Hz a displejom s rozlíšením Full HD 16:9, takže môžete hrať hry rýchlosťou v reálnom čase, ktorá je sprevádzaná ostrým a detailným zobrazením.
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  • Evnia 3000

  • 25 (uhlopriečka 24,5"/62,2 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Mimoriadne rýchla obnovovacia frekvencia 240 Hz pre plynulé hranie bez akéhokoľvek oneskorenia

Mimoriadne rýchla obnovovacia frekvencia 240 Hz pre plynulé hranie bez akéhokoľvek oneskorenia

Mimoriadne rýchla obnovovacia frekvencia 240 Hz sa pri hraní najintenzívnejších pohlcujúcich akčných hier postará o vyššiu úroveň mimoriadne plynulého herného zážitku bez akéhokoľvek oneskorenia. Tento displej Philips vykresľuje obsah na obrazovke až 240-krát za sekundu, čo je výrazne rýchlejšie v porovnaní so štandardným displejom. Najmä pri hrách s rýchlym tempom, ako sú strieľačky z prvého pohľadu a pretekárske hry, ponúka frekvencia 240 Hz kvalitnejší pohyb a jasný obraz. Vďaka displeju Philips s frekvenciou 240 Hz sú akčné scény pri hraní bez chvenia a zdvojenia obrazov. Vďaka tomu sa môžete intenzívnejšie ponoriť do hry a lepšie sa vžiť do jej deja.

Mimoriadne vysoká rýchlosť na úrovni 0,5 ms pre ostrý obraz a hladký priebeh hry

Mimoriadne vysoká rýchlosť na úrovni 0,5 ms pre ostrý obraz a hladký priebeh hry

Displej Philips Evnia s 0,5 ms Smart MBR odozvou účinne eliminuje mihanie a rozmazanie pohybu, poskytuje ostrejší a zreteľný obraz a umocňuje tak zážitok z hrania. Rýchlo sa pohybujúce scény a dramatické prechody sa zobrazia dokonale plynulo. Je najlepšou voľbou na hranie napínavých a rýchlych hier.

Nízke oneskorenie vstupu skracuje oneskorenie prenosu medzi zariadeniami a monitorom

Nízke oneskorenie vstupu skracuje oneskorenie prenosu medzi zariadeniami a monitorom

Oneskorenie vstupu zodpovedá času, ktorý uplynie od vykonania akcie s pripojenými zariadeniami po výsledné zobrazenie na obrazovke. Nízke oneskorenie vstupu skracuje časové oneskorenie medzi zadaním príkazu z vašich zariadení a jeho obrazovým vyjadrením na monitore. Vďaka tomu sa výrazne zlepší hranie videohier, ktoré sú citlivé na myknutie, čo je nanajvýš dôležité pre tých, ktorí obľubujú hranie súťažných hier s rýchlym tempom.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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1.0

z 5

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Recenzia

5
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2

08/12/2024

Україна

Україна

Максимально не задоволенинй

І ось причини: Одразу був один застряглий піксель зеленого кольору А наразі майже через рік користування він тупо почав вигорати

Nevýhody

Усі причини навів вище також можу надати відео докази

Táto recenzia bola vytvorená pre Gaming Monitor 25M2N3200W Ігровий монітор Full HD

Táto recenzia bola vytvorená pre Gaming Monitor 25M2N3200W Ігровий монітор Full HD

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Na dosiahnutie najlepšieho výstupného výkonu vždy dbajte na to, aby bola vaša grafická karta schopná dosiahnuť maximálne rozlíšenie a obnovovaciu frekvenciu tohto monitora Philips.

  2. Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse

  3. Režim Smart MBR je určený na nastavenie jasu na obmedzenie rozmazania, takže keď je zapnutý, jas nemožno nastavovať. Na obmedzenie rozmazania pohybu bude podsvietenie LED blikať súčasne s obnovovaním obrazovky, čo môže spôsobiť viditeľnú zmenu jasu.

  4. Smart MBR je režim optimalizovaný na hranie. Jeho zapnutie môže viesť k viditeľnému blikaniu obrazovky. Keď nepoužívate funkciu hrania, odporúčame vám tento režim vypnúť.

  5. NTSC oblasť založená na farebnom priestore CIE 1976

  6. sRGB oblasť založená na farebnom priestore CIE 1931

  7. Monitor sa od ilustrácií môže odlišovať.