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Gaming MonitorHerný monitor s rozlíšením Full HD

25M2N3200W/01

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Všetkým sa nám páči „vynikajúca“ rýchlosť. Tento monitor disponuje obnovovacou frekvenciou 240 Hz a displejom s rozlíšením Full HD 16:9, takže môžete hrať hry rýchlosťou v reálnom čase, ktorá je sprevádzaná ostrým a detailným zobrazením.

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  • Evnia 3000

  • 25 (uhlopriečka 24,5"/62,2 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Mimoriadne rýchla obnovovacia frekvencia 240 Hz na hranie prakticky bez oneskorenia

Mimoriadne rýchla obnovovacia frekvencia 240 Hz na hranie prakticky bez oneskorenia

Pri hraní najintenzívnejších a najpútavejších akčných hier zlepšuje mimoriadne rýchla obnovovacia frekvencia 240 Hz dokonale plynulý herný zážitok bez oneskorenia. Tento displej Philips prekresľuje obraz na obrazovke až 240-krát za sekundu, teda podstatne rýchlejšie než štandardný displej. Najmä v dynamických hrách, ako sú FPS a pretekárske hry, poskytuje frekvencia 240 Hz špičkové zobrazenie pohybu a čistotu obrazu. Na displeji Philips s frekvenciou 240 Hz vyzerajú akčné sekvencie v hrách plynulo, bez trhania a zdvojeného obrazu. Zažijete hlbšie vtiahnutie do deja a pocit, akoby ste boli priamo v hre.

Mimoriadne vysoká rýchlosť na úrovni 0,5 ms pre ostrý obraz a hladký priebeh hry

Mimoriadne vysoká rýchlosť na úrovni 0,5 ms pre ostrý obraz a hladký priebeh hry

Displej Philips Evnia s 0,5 ms Smart MBR odozvou účinne eliminuje mihanie a rozmazanie pohybu, poskytuje ostrejší a zreteľný obraz a umocňuje tak zážitok z hrania. Rýchlo sa pohybujúce scény a dramatické prechody sa zobrazia dokonale plynulo. Je najlepšou voľbou na hranie napínavých a rýchlych hier.

Nízke vstupné oneskorenie znižuje časové oneskorenie medzi zariadeniami a monitorom

Nízke vstupné oneskorenie znižuje časové oneskorenie medzi zariadeniami a monitorom

Vstupné oneskorenie je čas, ktorý uplynie medzi vykonaním akcie pomocou pripojených zariadení a zobrazením výsledku na obrazovke. Nízke vstupné oneskorenie skracuje čas medzi zadaním príkazu zo zariadení a jeho zobrazením na monitore, čo výrazne zlepšuje hranie videohier vyžadujúcich rýchle reflexy. Je to mimoriadne dôležité pre hráčov rýchlych súťažných hier.

Technické špecifikácie

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Na dosiahnutie najlepšieho výstupného výkonu vždy dbajte na to, aby bola vaša grafická karta schopná dosiahnuť maximálne rozlíšenie a obnovovaciu frekvenciu tohto monitora Philips.

  2. Hodnota času odozvy je rovnaká ako SmartResponse

  3. Režim Smart MBR je určený na nastavenie jasu na obmedzenie rozmazania, takže keď je zapnutý, jas nemožno nastavovať. Na obmedzenie rozmazania pohybu bude podsvietenie LED blikať súčasne s obnovovaním obrazovky, čo môže spôsobiť viditeľnú zmenu jasu.

  4. Smart MBR je režim optimalizovaný na hranie. Jeho zapnutie môže viesť k viditeľnému blikaniu obrazovky. Keď nepoužívate funkciu hrania, odporúčame vám tento režim vypnúť.

  5. NTSC oblasť založená na farebnom priestore CIE 1976

  6. sRGB oblasť založená na farebnom priestore CIE 1931

  7. Monitor sa od ilustrácií môže odlišovať.