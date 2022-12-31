25M2N3200W/01
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Všetkým sa nám páči „vynikajúca“ rýchlosť. Tento monitor disponuje obnovovacou frekvenciou 240 Hz a displejom s rozlíšením Full HD 16:9, takže môžete hrať hry rýchlosťou v reálnom čase, ktorá je sprevádzaná ostrým a detailným zobrazením.
Evnia 3000
25 (uhlopriečka 24,5"/62,2 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Pri hraní najintenzívnejších a najpútavejších akčných hier zlepšuje mimoriadne rýchla obnovovacia frekvencia 240 Hz dokonale plynulý herný zážitok bez oneskorenia. Tento displej Philips prekresľuje obraz na obrazovke až 240-krát za sekundu, teda podstatne rýchlejšie než štandardný displej. Najmä v dynamických hrách, ako sú FPS a pretekárske hry, poskytuje frekvencia 240 Hz špičkové zobrazenie pohybu a čistotu obrazu. Na displeji Philips s frekvenciou 240 Hz vyzerajú akčné sekvencie v hrách plynulo, bez trhania a zdvojeného obrazu. Zažijete hlbšie vtiahnutie do deja a pocit, akoby ste boli priamo v hre.
Displej Philips Evnia s 0,5 ms Smart MBR odozvou účinne eliminuje mihanie a rozmazanie pohybu, poskytuje ostrejší a zreteľný obraz a umocňuje tak zážitok z hrania. Rýchlo sa pohybujúce scény a dramatické prechody sa zobrazia dokonale plynulo. Je najlepšou voľbou na hranie napínavých a rýchlych hier.
Vstupné oneskorenie je čas, ktorý uplynie medzi vykonaním akcie pomocou pripojených zariadení a zobrazením výsledku na obrazovke. Nízke vstupné oneskorenie skracuje čas medzi zadaním príkazu zo zariadení a jeho zobrazením na monitore, čo výrazne zlepšuje hranie videohier vyžadujúcich rýchle reflexy. Je to mimoriadne dôležité pre hráčov rýchlych súťažných hier.
Hodnotenie
Na dosiahnutie najlepšieho výstupného výkonu vždy dbajte na to, aby bola vaša grafická karta schopná dosiahnuť maximálne rozlíšenie a obnovovaciu frekvenciu tohto monitora Philips.
Hodnota času odozvy je rovnaká ako SmartResponse
Režim Smart MBR je určený na nastavenie jasu na obmedzenie rozmazania, takže keď je zapnutý, jas nemožno nastavovať. Na obmedzenie rozmazania pohybu bude podsvietenie LED blikať súčasne s obnovovaním obrazovky, čo môže spôsobiť viditeľnú zmenu jasu.
Smart MBR je režim optimalizovaný na hranie. Jeho zapnutie môže viesť k viditeľnému blikaniu obrazovky. Keď nepoužívate funkciu hrania, odporúčame vám tento režim vypnúť.
NTSC oblasť založená na farebnom priestore CIE 1976
sRGB oblasť založená na farebnom priestore CIE 1931
Monitor sa od ilustrácií môže odlišovať.