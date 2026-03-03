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  • Váš herný zážitok na maximum
  • Váš herný zážitok na maximum
  • Váš herný zážitok na maximum
  • Energy Label Europe E
    Váš herný zážitok na maximum
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
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Evnia Gaming MonitorHerný monitor s rozlíšením Full HD

25M2N5200P/00

Váš herný zážitok na maximum
Herný monitor, ktorý má to najlepšie z oboch svetov. Vďaka technológii SmartContrast spolu s kombináciou technológie AMD FreeSync Premium a obnovovacej frekvencie 280 Hz je tento produkt prísľubom plynulého hrania bez oneskorenia a bez kompromisov v oblasti zobrazovania.
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Váš herný zážitok na maximum

  • Evnia 5000

  • 25 (uhlopriečka 24,5"/62,2 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Technológia AMD FreeSync™ Premium; plynulé hranie bez sekania a trhania

Technológia AMD FreeSync™ Premium; plynulé hranie bez sekania a trhania

Hranie by nemalo byť voľbou medzi sekaním a zamŕzaním obrazu. Technológia AMD FreeSync™ Premium poskytne serióznym hráčom plynulý herný zážitok bez trhania pri špičkovom výkone. Hrajte bez kompromisov a sebavedome s vysokou obnovovacou frekvenciou, kompenzáciou nízkej snímkovej frekvencie a malým oneskorením.

Špičková obnovovacia frekvencia 280 Hz pre najplynulejšie hranie

Špičková obnovovacia frekvencia 280 Hz pre najplynulejšie hranie

Displej Philips Evnia 280 Hz posunie váš herný zážitok do nových dimenzií. Nízke vstupné oneskorenie v kombinácii s technológiou variabilnej obnovovacej frekvencie vám poskytne výhodu pohlcujúceho hrania. Náš panel so širokým pozorovacím uhlom a vysokým rozlíšením navyše poskytuje realistický herný zážitok s neprekonateľnou presnosťou farieb. Sústreďte sa na to, čo je dôležité, pretože nastaviteľný stojan poskytuje pohodlie, ktoré si zaslúžite, a technológia bez blikania poskytuje jednoduché sledovanie, takže budete pokračovať v hraní bez obáv o zdravie.

Nízke oneskorenie vstupu skracuje oneskorenie prenosu medzi zariadeniami a monitorom

Nízke oneskorenie vstupu skracuje oneskorenie prenosu medzi zariadeniami a monitorom

Oneskorenie vstupu zodpovedá času, ktorý uplynie od vykonania akcie s pripojenými zariadeniami po výsledné zobrazenie na obrazovke. Nízke oneskorenie vstupu skracuje časové oneskorenie medzi zadaním príkazu z vašich zariadení a jeho obrazovým vyjadrením na monitore. Vďaka tomu sa výrazne zlepší hranie videohier, ktoré sú citlivé na myknutie, čo je nanajvýš dôležité pre tých, ktorí obľubujú hranie súťažných hier s rýchlym tempom.

Technické špecifikácie

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Značka/obchodná známka „IPS“ a príslušné patenty týkajúce sa technológií patria ich príslušným vlastníkom.

  2. Maximálne rozlíšenie poskytuje len vstup DP.

  3. Na dosiahnutie najlepšieho výstupného výkonu vždy dbajte na to, aby bola vaša grafická karta schopná dosiahnuť maximálne rozlíšenie a obnovovaciu frekvenciu tohto monitora Philips.

  4. Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse

  5. Režim Smart MBR je určený na nastavenie jasu na obmedzenie rozmazania, takže keď je režim Smart MBR zapnutý, jas nemožno nastavovať. Na obmedzenie rozmazania pohybu bude podsvietenie LED blikať súčasne s obnovovaním obrazovky, čo môže spôsobiť viditeľnú zmenu jasu.

  6. Smart MBR je režim optimalizovaný na hranie. Jeho zapnutie môže viesť k viditeľnému blikaniu obrazovky. Keď nepoužívate funkciu hrania, odporúčame vám tento režim vypnúť.

  7. Pokrytie Adobe RGB a DCI-P3 založená na farebnom priestore CIE1976, sRGB oblasť založená na farebnom priestore CIE1931, oblasť NTSC založená na farebnom priestore CIE1976.

  8. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Všetky práva vyhradené. AMD, logo šípky AMD, AMD FreeSync™ a z toho odvodené kombinácie sú ochrannými známkami spoločnosti Advanced Micro Devices, Inc. Ostatné názvy použité v tejto publikácii slúžia iba na identifikačné účely a môžu byť ochrannými známkami patriacimi príslušným spoločnostiam.

  9. Rozhranie podpory technológie NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort

  10. Uistite sa, že ste aktualizovali ovládač NVIDIA® G-SYNC® na najnovšiu verziu, ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite spoločnosti NVIDIA: https://www.nvidia.com/

  11. Uistite sa, že vaša grafická karta podporuje technológiu NVIDIA® G-SYNC®

  12. Monitor sa od ilustrácií môže odlišovať.