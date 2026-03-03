25M2N5200P/00
Evnia 5000
25 (uhlopriečka 24,5"/62,2 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Hranie by nemalo byť voľbou medzi sekaním a zamŕzaním obrazu. Technológia AMD FreeSync™ Premium poskytne serióznym hráčom plynulý herný zážitok bez trhania pri špičkovom výkone. Hrajte bez kompromisov a sebavedome s vysokou obnovovacou frekvenciou, kompenzáciou nízkej snímkovej frekvencie a malým oneskorením.
Displej Philips Evnia 280 Hz posunie váš herný zážitok do nových dimenzií. Nízke vstupné oneskorenie v kombinácii s technológiou variabilnej obnovovacej frekvencie vám poskytne výhodu pohlcujúceho hrania. Náš panel so širokým pozorovacím uhlom a vysokým rozlíšením navyše poskytuje realistický herný zážitok s neprekonateľnou presnosťou farieb. Sústreďte sa na to, čo je dôležité, pretože nastaviteľný stojan poskytuje pohodlie, ktoré si zaslúžite, a technológia bez blikania poskytuje jednoduché sledovanie, takže budete pokračovať v hraní bez obáv o zdravie.
Oneskorenie vstupu zodpovedá času, ktorý uplynie od vykonania akcie s pripojenými zariadeniami po výsledné zobrazenie na obrazovke. Nízke oneskorenie vstupu skracuje časové oneskorenie medzi zadaním príkazu z vašich zariadení a jeho obrazovým vyjadrením na monitore. Vďaka tomu sa výrazne zlepší hranie videohier, ktoré sú citlivé na myknutie, čo je nanajvýš dôležité pre tých, ktorí obľubujú hranie súťažných hier s rýchlym tempom.
Hodnotenie
Značka/obchodná známka „IPS“ a príslušné patenty týkajúce sa technológií patria ich príslušným vlastníkom.
Maximálne rozlíšenie poskytuje len vstup DP.
Na dosiahnutie najlepšieho výstupného výkonu vždy dbajte na to, aby bola vaša grafická karta schopná dosiahnuť maximálne rozlíšenie a obnovovaciu frekvenciu tohto monitora Philips.
Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse
Režim Smart MBR je určený na nastavenie jasu na obmedzenie rozmazania, takže keď je režim Smart MBR zapnutý, jas nemožno nastavovať. Na obmedzenie rozmazania pohybu bude podsvietenie LED blikať súčasne s obnovovaním obrazovky, čo môže spôsobiť viditeľnú zmenu jasu.
Smart MBR je režim optimalizovaný na hranie. Jeho zapnutie môže viesť k viditeľnému blikaniu obrazovky. Keď nepoužívate funkciu hrania, odporúčame vám tento režim vypnúť.
Pokrytie Adobe RGB a DCI-P3 založená na farebnom priestore CIE1976, sRGB oblasť založená na farebnom priestore CIE1931, oblasť NTSC založená na farebnom priestore CIE1976.
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Rozhranie podpory technológie NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort
Uistite sa, že ste aktualizovali ovládač NVIDIA® G-SYNC® na najnovšiu verziu, ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite spoločnosti NVIDIA: https://www.nvidia.com/
Uistite sa, že vaša grafická karta podporuje technológiu NVIDIA® G-SYNC®
Monitor sa od ilustrácií môže odlišovať.