VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Fotografia produktu spredu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Primárny obrázok
  • Fotografia produktu spredu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Primárny obrázok

LCD zaoblený monitor s rozlíšením Full HD

271E1CA/00

5

| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt

Jednoducho pohlcujúce

Zaoblený 27-palcový monitor E Line ponúka neuveriteľne pohlcujúci zážitok v štýlovom dizajne. Zažite ostrý obraz v rozlíšení Full HD a plynulé pohyby s technológiou AMD FreeSync.

Zobraziť všetky výhody

Jednoducho pohlcujúce

  • E Line

  • 27" (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Herný režim SmartImage optimalizovaný špeciálne pre herných nadšencov

Nový herný displej Philips ponúka rýchlo prístupné nastavenia optimalizované špeciálne pre hráčov, ktoré ponúkajú viacero možností. Režim „FPS“ (strieľačky z vlastného pohľadu) zdokonaľujú tmavé prostredia v hre, vďaka čomu lepšie spozorujete skryté objekty. Režim „Preteky“ nastaví displej na najrýchlejší čas odozvy, vyššiu farebnosť a aktivuje ďalšie špeciálne úpravy obrazu. Režim „RTS“ (stratégie v reálnom čase) obsahuje špeciálny režim SmartFrame, ktorý umožňuje zvýraznenie konkrétnej oblasti a úpravu veľkosti a obrazu. Predvoľby Hráč 1 a Hráč 2 umožňujú uložiť osobne prispôsobené nastavenia podľa konkrétnych hier, vďaka čomu dosiahnete skutočne najlepší výkon.

Zaoblený dizajn obrazovky pre hlbší zážitok

Stolové monitory ponúkajú osobný používateľský zážitok, ktorému tento zaoblený dizajn veľmi dobre vyhovuje. Zaoblená obrazovka zabezpečuje príjemný a pritom jemný efekt ponorenia, ktorý sa zameriava na vás uprostred vášho pracovného stola.

Technológia Bez kmitania znižuje únavu očí

Kvôli spôsobu ovládania jasu na obrazovkách s podsvietením LED si niektorí používatelia všimnú, že obrazovka bliká, čo spôsobuje únavu očí. Technológia Bez kmitania spoločnosti Philips prináša nové riešenie na reguláciu jasu a zníženie blikania na pohodlnejšie sledovanie.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

18/06/2021

România

România

Wow!

Pot spune ca este monitorul ideal. Modelul curbat conferă un aspect spectaculos, iar imaginile transpuse pe acesta sunt foarte luminoase. Are culori calde si foarte vii. Nu este deranjat la ochii si iti poti seta lumina cum doresti. Sunetul redat pe acesta este excelent, ocupa putin loc datorită curburii si este ideal in orice casa. Il folosesc de ceva timp si il recomand tuturor celor care vor sa isi schimbe monitorul. Recenzie din Campania Philips

Výhody

Luminos

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 271E1CA Monitor LCD Full HD curbat

Dátum použitia 2020-05-18

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 271E1CA Monitor LCD Full HD curbat

Dátum použitia 2020-05-18

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcel by som dostávať reklamné informácie o výrobkoch, službách, udalostiach a akciách spoločnosti Philips na základe mojich preferencií a správania. Odber môžem kedykoľvek jednoducho zrušiť.

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky
Vylúčenie zodpovednosti

  1. Polomer oblúka zakrivenia obrazovky v mm

  2. Maximálne rozlíšenie poskytuje len vstup HDMI.

  3. Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse

  4. NTSC oblasť založená na farebnom priestore CIE 1976

  5. sRGB oblasť založená na farebnom priestore CIE 1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Všetky práva vyhradené. AMD, logo šípky AMD, AMD FreeSync™ a z toho odvodené kombinácie sú ochrannými známkami spoločnosti Advanced Micro Devices, Inc. Ostatné názvy použité v tejto publikácii slúžia iba na identifikačné účely a môžu byť ochrannými známkami patriacimi príslušným spoločnostiam.

  7. Monitor sa od ilustrácií môže odlišovať.