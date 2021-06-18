Jednoducho pohlcujúce
Zaoblený 27-palcový monitor E Line ponúka neuveriteľne pohlcujúci zážitok v štýlovom dizajne. Zažite ostrý obraz v rozlíšení Full HD a plynulé pohyby s technológiou AMD FreeSync.
E Line
27" (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Nový herný displej Philips ponúka rýchlo prístupné nastavenia optimalizované špeciálne pre hráčov, ktoré ponúkajú viacero možností. Režim „FPS“ (strieľačky z vlastného pohľadu) zdokonaľujú tmavé prostredia v hre, vďaka čomu lepšie spozorujete skryté objekty. Režim „Preteky“ nastaví displej na najrýchlejší čas odozvy, vyššiu farebnosť a aktivuje ďalšie špeciálne úpravy obrazu. Režim „RTS“ (stratégie v reálnom čase) obsahuje špeciálny režim SmartFrame, ktorý umožňuje zvýraznenie konkrétnej oblasti a úpravu veľkosti a obrazu. Predvoľby Hráč 1 a Hráč 2 umožňujú uložiť osobne prispôsobené nastavenia podľa konkrétnych hier, vďaka čomu dosiahnete skutočne najlepší výkon.
Stolové monitory ponúkajú osobný používateľský zážitok, ktorému tento zaoblený dizajn veľmi dobre vyhovuje. Zaoblená obrazovka zabezpečuje príjemný a pritom jemný efekt ponorenia, ktorý sa zameriava na vás uprostred vášho pracovného stola.
Kvôli spôsobu ovládania jasu na obrazovkách s podsvietením LED si niektorí používatelia všimnú, že obrazovka bliká, čo spôsobuje únavu očí. Technológia Bez kmitania spoločnosti Philips prináša nové riešenie na reguláciu jasu a zníženie blikania na pohodlnejšie sledovanie.
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Geta04
18/06/2021
România
Wow!
Pot spune ca este monitorul ideal. Modelul curbat conferă un aspect spectaculos, iar imaginile transpuse pe acesta sunt foarte luminoase. Are culori calde si foarte vii. Nu este deranjat la ochii si iti poti seta lumina cum doresti. Sunetul redat pe acesta este excelent, ocupa putin loc datorită curburii si este ideal in orice casa. Il folosesc de ceva timp si il recomand tuturor celor care vor sa isi schimbe monitorul. Recenzie din Campania Philips
Výhody
Luminos
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 271E1CA Monitor LCD Full HD curbat
Dátum použitia 2020-05-18
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 271E1CA Monitor LCD Full HD curbat
Dátum použitia 2020-05-18
Polomer oblúka zakrivenia obrazovky v mm
Maximálne rozlíšenie poskytuje len vstup HDMI.
Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse
NTSC oblasť založená na farebnom priestore CIE 1976
sRGB oblasť založená na farebnom priestore CIE 1931
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Monitor sa od ilustrácií môže odlišovať.