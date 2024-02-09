Živé, ostré obrazy bez hraníc
Širokouhlý monitor Philips série V prináša sledovanie bez hraníc, výbornú hodnotu s esenciálnymi funkciami. Adaptive-Sync ponúka plynulé zobrazenie videa. Vlastnosti ako antireflexný, LowBlue režim a režim bez blikania pre ergonómiu očí.
V Line
27" (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Rozhranie DisplayPort slúži na prepojenie počítača a monitora v digitálnej kvalite bez akejkoľvek konverzie. Má lepšie vlastnosti ako štandardný kábel DVI, podporuje káble s dĺžkou až 15 m a prenos údajov s rýchlosťou 10,8 Gb/s. Vďaka tomuto vysokému výkonu a nulovému oneskoreniu dosiahnete najrýchlejšie zobrazovanie a obnovovacie frekvencie – to všetko robí z rozhrania DisplayPort tú najlepšiu voľbu nielen na použitie v kancelárii alebo doma, ale aj na náročné hry a filmy, úpravu videí a mnoho ďalších činností. Súčasne zaručí vzájomnú kompatibilitu zariadení prostredníctvom rôznych adaptérov.
Kvôli spôsobu ovládania jasu na obrazovkách s podsvietením LED si niektorí používatelia všimnú, že obrazovka bliká, čo spôsobuje únavu očí. Technológia Bez kmitania spoločnosti Philips prináša nové riešenie na reguláciu jasu a zníženie blikania na pohodlnejšie sledovanie.
Štúdie preukázali, že rovnako ako ultrafialové lúče, aj modré svetelné lúče s krátkou vlnovou dĺžkou z LED displejov môžu po istom čase poškodiť zrak a ovplyvniť videnie. Nastavenie režimu LowBlue vyvinutého spoločnosťou Philips využíva inteligentnú softvérovú technológiu na redukovanie škodlivého modrého svetla s krátkymi vlnami.
4.3
z 5
3
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
J2024
09/02/2024
Slovensko
Overený kupujúci
Spĺňa moje požiadavky...
Potreboval som niečo na domáce použitie, kancelárčinu, grafiku. Konštatujem maximálnu spokojnosť. Kvalita zobrazenia, široké možnosti nastavenia zobrazenia, integrované reproduktory.... Proste - dobrá voľba...
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 221V8A LCD monitor
Dátum použitia 2024-01-09
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 221V8A LCD monitor
Dátum použitia 2024-01-09
Richard_en
06/05/2025
Україна
Хороші кольори
Хороший виріб. Хороша кольоропередача, IPS. Рекомендую для покупки. Приблизно 7 секунд вихід з сплячого режиму, для мене це довго.
Táto recenzia bola vytvorená pre 242V8A РК-монітор
Dátum použitia 2023-05-06
Táto recenzia bola vytvorená pre 242V8A РК-монітор
Dátum použitia 2023-05-06
Георгій
09/08/2021
Україна
Overený kupujúci
Бюджетный 24 дюймовый монитор. Прекрасная картинка
Бюджетный 24 дюймовый монитор. Прекрасная картинка, встроенные динамики только чтобы слышать звук - для музыки понятное дело за такую цену не подойдет.
Výhody
Бюджетный, 75 гц, звук.
Nevýhody
Их абсолютно нет. Некий писк при подключении звука по 3.5 мм (возможно это виновата мат. плата, но хотелось бы, дабы монитор мог это как-то исправлять)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 242V8A РК-монітор
Dátum použitia 2021-02-09
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 242V8A РК-монітор
Dátum použitia 2021-02-09
Značka/obchodná známka „IPS“ a príslušné patenty týkajúce sa technológií patria ich príslušným vlastníkom.
Maximálne rozlíšenie poskytuje vstup HDMI alebo vstup DP.
Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse
Monitor sa od ilustrácií môže odlišovať.