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LCD monitor

272V8A/00

4.3

| (3) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

Živé, ostré obrazy bez hraníc

Širokouhlý monitor Philips série V prináša sledovanie bez hraníc, výbornú hodnotu s esenciálnymi funkciami. Adaptive-Sync ponúka plynulé zobrazenie videa. Vlastnosti ako antireflexný, LowBlue režim a režim bez blikania pre ergonómiu očí.

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Živé, ostré obrazy bez hraníc

  • V Line

  • 27" (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Pripojenie DisplayPort pre dokonalý obraz

Rozhranie DisplayPort slúži na prepojenie počítača a monitora v digitálnej kvalite bez akejkoľvek konverzie. Má lepšie vlastnosti ako štandardný kábel DVI, podporuje káble s dĺžkou až 15 m a prenos údajov s rýchlosťou 10,8 Gb/s. Vďaka tomuto vysokému výkonu a nulovému oneskoreniu dosiahnete najrýchlejšie zobrazovanie a obnovovacie frekvencie – to všetko robí z rozhrania DisplayPort tú najlepšiu voľbu nielen na použitie v kancelárii alebo doma, ale aj na náročné hry a filmy, úpravu videí a mnoho ďalších činností. Súčasne zaručí vzájomnú kompatibilitu zariadení prostredníctvom rôznych adaptérov.

Technológia Bez kmitania znižuje únavu očí

Kvôli spôsobu ovládania jasu na obrazovkách s podsvietením LED si niektorí používatelia všimnú, že obrazovka bliká, čo spôsobuje únavu očí. Technológia Bez kmitania spoločnosti Philips prináša nové riešenie na reguláciu jasu a zníženie blikania na pohodlnejšie sledovanie.

Režim LowBlue pre nízke zaťaženie očí

Štúdie preukázali, že rovnako ako ultrafialové lúče, aj modré svetelné lúče s krátkou vlnovou dĺžkou z LED displejov môžu po istom čase poškodiť zrak a ovplyvniť videnie. Nastavenie režimu LowBlue vyvinutého spoločnosťou Philips využíva inteligentnú softvérovú technológiu na redukovanie škodlivého modrého svetla s krátkymi vlnami.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.3

z 5

3

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

09/02/2024

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Spĺňa moje požiadavky...

Potreboval som niečo na domáce použitie, kancelárčinu, grafiku. Konštatujem maximálnu spokojnosť. Kvalita zobrazenia, široké možnosti nastavenia zobrazenia, integrované reproduktory.... Proste - dobrá voľba...

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 221V8A LCD monitor

Dátum použitia 2024-01-09

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 221V8A LCD monitor

Dátum použitia 2024-01-09

06/05/2025

Україна

Україна

Хороші кольори

Хороший виріб. Хороша кольоропередача, IPS. Рекомендую для покупки. Приблизно 7 секунд вихід з сплячого режиму, для мене це довго.

Táto recenzia bola vytvorená pre 242V8A РК-монітор

Dátum použitia 2023-05-06

Táto recenzia bola vytvorená pre 242V8A РК-монітор

Dátum použitia 2023-05-06

09/08/2021

Україна

Україна

Overený kupujúci

Бюджетный 24 дюймовый монитор. Прекрасная картинка

Бюджетный 24 дюймовый монитор. Прекрасная картинка, встроенные динамики только чтобы слышать звук - для музыки понятное дело за такую цену не подойдет.

Výhody

Бюджетный, 75 гц, звук.

Nevýhody

Их абсолютно нет. Некий писк при подключении звука по 3.5 мм (возможно это виновата мат. плата, но хотелось бы, дабы монитор мог это как-то исправлять)

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 242V8A РК-монітор

Dátum použitia 2021-02-09

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 242V8A РК-монітор

Dátum použitia 2021-02-09

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Značka/obchodná známka „IPS“ a príslušné patenty týkajúce sa technológií patria ich príslušným vlastníkom.

  2. Maximálne rozlíšenie poskytuje vstup HDMI alebo vstup DP.

  3. Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse

  4. Monitor sa od ilustrácií môže odlišovať.