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LCD monitor s rozlíšením Full HD

273V7QSB/01

4.8

| (4) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

Živé a ostré obrazy od okraja po okraj

Vynikajúci všestranný displej s ohromujúcim obrazom, ktorý sa rozpína od okraja po okraj, je šetrný k očiam a s kompaktným a tenkým dizajnom.

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Živé a ostré obrazy od okraja po okraj

  • V Line

  • 27" (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Širokouhlá technológia IPS LED prináša presnosť obrazu a farieb

Displeje IPS využívajú pokročilú technológiu, ktorá poskytuje výnimočne široké pozorovacie uhly 178/178 stupňov, takže displej je možné sledovať z prakticky ľubovoľného uhla. Na rozdiel od štandardných panelov TN prinášajú displeje IPS mimoriadne svieži obraz so živými farbami, takže sú ideálne nielen na fotografie, filmy a prehľadávanie webu, ale aj na profesionálne aplikácie, ktoré po celú dobu vyžadujú presnosť farieb a konzistentný jas.

Kompaktný dizajn šetrí miesto

Režim EasyRead prináša zážitok ako pri čítaní z papiera

Vychutnajte si väčší komfort a lepšiu čitateľnosť pri prezeraní dlhých dokumentov s veľkým množstvom textu. Režim EasyRead vytvára dojem čítania z papiera, ktorý je šetrnejší k vašim očiam, a to vďaka prispôsobeniu farieb a úrovne zväčšenia na displeji, čím simuluje pocit čítania zo skutočného papiera – priamo na vašom digitálnom displeji.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.8

z 5

4

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

14/10/2018

Polska

Polska

Fajny monitor

Fajny monitor i dobrze się z niego korzysta, możliwość konfiguracji aplikacją ustawień monitora. Ładny wygląd, cieniutkie ramki. Brakuje HDMI, a największa niedogodność to nieregulowana fizycznie wysokość monitora (góra <-> dół).

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 273V7QSB Monitor LCD Full HD

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 273V7QSB Monitor LCD Full HD

10/12/2020

Magyarország

Magyarország

A megfelelő monitor, ami számomra ideális.

Jó ár/érték arányú monitor. Nagyon szép képe van. Nem bántam meg, hogy megvásároltam.

Výhody

IPS kijelző, jó ár érték arány

Nevýhody

Nem tudok ilyet

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 223V7QSB Full HD LCD monitor

Dátum použitia 2019-12-10

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 223V7QSB Full HD LCD monitor

Dátum použitia 2019-12-10

17/01/2021

Hrvatska

Hrvatska

Overený kupujúci

Proizvod radi dobro

Za plaćenu cijenu dobio sam dobar proizvod. Malo mi nedostaje ambilight, naime prodavač nas je uvjeravao da taj tip televizora ima

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 273V7QSB Full HD LCD monitor

Dátum použitia 2019-12-17

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 273V7QSB Full HD LCD monitor

Dátum použitia 2019-12-17

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  1. Značka/obchodná známka „IPS“ a príslušné patenty týkajúce sa technológií patria ich príslušným vlastníkom.

  2. Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse