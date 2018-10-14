Živé a ostré obrazy od okraja po okraj
Vynikajúci všestranný displej s ohromujúcim obrazom, ktorý sa rozpína od okraja po okraj, je šetrný k očiam a s kompaktným a tenkým dizajnom.
V Line
27" (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Displeje IPS využívajú pokročilú technológiu, ktorá poskytuje výnimočne široké pozorovacie uhly 178/178 stupňov, takže displej je možné sledovať z prakticky ľubovoľného uhla. Na rozdiel od štandardných panelov TN prinášajú displeje IPS mimoriadne svieži obraz so živými farbami, takže sú ideálne nielen na fotografie, filmy a prehľadávanie webu, ale aj na profesionálne aplikácie, ktoré po celú dobu vyžadujú presnosť farieb a konzistentný jas.
Vychutnajte si väčší komfort a lepšiu čitateľnosť pri prezeraní dlhých dokumentov s veľkým množstvom textu. Režim EasyRead vytvára dojem čítania z papiera, ktorý je šetrnejší k vašim očiam, a to vďaka prispôsobeniu farieb a úrovne zväčšenia na displeji, čím simuluje pocit čítania zo skutočného papiera – priamo na vašom digitálnom displeji.
4.8
z 5
4
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Tomek92
14/10/2018
Polska
Fajny monitor
Fajny monitor i dobrze się z niego korzysta, możliwość konfiguracji aplikacją ustawień monitora. Ładny wygląd, cieniutkie ramki. Brakuje HDMI, a największa niedogodność to nieregulowana fizycznie wysokość monitora (góra <-> dół).
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 273V7QSB Monitor LCD Full HD
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 273V7QSB Monitor LCD Full HD
Attila93
10/12/2020
Magyarország
A megfelelő monitor, ami számomra ideális.
Jó ár/érték arányú monitor. Nagyon szép képe van. Nem bántam meg, hogy megvásároltam.
Výhody
IPS kijelző, jó ár érték arány
Nevýhody
Nem tudok ilyet
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 223V7QSB Full HD LCD monitor
Dátum použitia 2019-12-10
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 223V7QSB Full HD LCD monitor
Dátum použitia 2019-12-10
mačak pod šljemom
17/01/2021
Hrvatska
Overený kupujúci
Proizvod radi dobro
Za plaćenu cijenu dobio sam dobar proizvod. Malo mi nedostaje ambilight, naime prodavač nas je uvjeravao da taj tip televizora ima
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 273V7QSB Full HD LCD monitor
Dátum použitia 2019-12-17
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 273V7QSB Full HD LCD monitor
Dátum použitia 2019-12-17
Značka/obchodná známka „IPS“ a príslušné patenty týkajúce sa technológií patria ich príslušným vlastníkom.
Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse