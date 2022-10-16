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MonitorLCD monitor s dokom s konektorom USB typu C

276B1/00

4.4
| (16) Recenzie | 83% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Zjednodušte pripojenie
Tento monitor Philips ponúka výkon 90 W a jednoduché riešenie dokovania prenosného počítača. Prezerajte si QHD obrázky, nabíjajte prenosný počítač a využite Ethernet, a to všetko prostredníctvom jedného kábla USB typu C. S funkciou pre pohodlie očí s certifikáciou TUV na zníženie únavy očí.
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s USB-C dokovaním

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  • B Line

  • 27" (68,6 cm)

  • 2560 x 1440 (QHD)

USB-C umožňuje nabíjanie notebooku priamo z monitora

USB-C umožňuje nabíjanie notebooku priamo z monitora

Tento displej Philips disponuje vstavanou dokovacou stanicou USB typu C s možnosťou napájania. Vďaka inteligentnej a flexibilnej správe napájania môžete svoj kompatibilný* prenosný počítač nabíjať priamo z monitora. Jeho tenký a obojstranný konektor USB typu C umožňuje jednoduché pripojenie k dokovacej stanici pomocou jediného kábla. Zjednodušte pripojenie všetkých svojich periférnych zariadení, ako napr. klávesnice, myši a ethernetového kábla RJ-45, tým, že ich pripojíte k monitoru, ktorý poslúži ako dokovacia stanica. Môžete sledovať video s vysokým rozlíšením a prenášať údaje s mimoriadne vysokou rýchlosťou, pričom môžete zároveň pripojiť svoj notebook do siete a nechať ho nabíjať.

Krištáľovo čistý obraz s rozlíšením Quad HD 2 560 x 1 440 pixelov

Krištáľovo čistý obraz s rozlíšením Quad HD 2 560 x 1 440 pixelov

Tieto displeje Philips vytvárajú krištáľovo čistý obraz s rozlíšením Quad HD 2 560 x 1 440 alebo 2 560 x 1 080. Vďaka panelom s vysokým výkonom a vysokou hustotou pixelov, podpore rýchlych pripojení, ako napríklad USB-C, Displayport, HDMI, tieto nové displeje skutočne vdýchnu vašim obrázkom a grafike život. Či už ste náročný používateľ, ktorý potrebuje extrémne podrobné informácie pre riešenia CAD-CAM, používate aplikácie na tvorbu 3D grafiky, alebo ste finančný mág pracujúci s obrovskými tabuľkami, displeje od spoločnosti Philips vám vždy zaručia krištáľovo čistý obraz.

Funkcia pre pohodlie očí s TUV certifikátom na zníženie únavy očí

Funkcia pre pohodlie očí s TUV certifikátom na zníženie únavy očí

V snahe predchádzať namáhaniu očí spôsobenému dlhodobým používaním počítača spĺňa displej Philips štandard pre pohodlie očí TUV Rheinland Eye Comfort. V súlade s certifikáciou TUV Eye Comfort ponúkajú displeje Philips dokonalý používateľský zážitok, a to vďaka technológii bez kmitania, režimu LowBlue bez rušivých odrazov, širokému zornému uhlu, takmer rovnako kvalitnému obrazu pri sledovaní z rôznych uhlov, ako aj ergonomickej konštrukcia stojanov. Zachováva zdravie vašich očí a zvyšuje produktivitu práce.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

  • Award image AWARD-7185186

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.4

z 5

16

Recenzie

83%

Odporúča tento produkt

2
1

16/10/2022

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Skvelý monitor

Snad jedinny minus je ze pro ethernet jsou potreba drivery. Jinak power delivery super, monitor jako takovy taky. Proste prijdu, zapojim jeden USB-C a mam jak napajeni, pripojeni obraz tak i dalsi USB… Na MacBook Pro krasne funguje

Výhody

Power Delivery - utahne i MacBook Pro M1

Nevýhody

Pro ethernet jsou potreba drivery

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 346B1C Zakřivený ultraširokoúhlý LCD monitor s USB-C

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 346B1C Zakřivený ultraširokoúhlý LCD monitor s USB-C

31/10/2025

Polska

Polska

Overený kupujúci

Bardzo dobry monitor

Świetny monitor i hub USB-C. Doskonałe kolory i tryby pracy ułatwiające czytanie dokumentów. Duży rozmiar ekranu umożliwia łatwą prace nad kilkoma dokumentami. Wbudowane gniazdo sieciowe ogranicza ilość kabli do komputera tylko do jednego.

Táto recenzia bola vytvorená pre Monitor 276B1 Monitor LCD ze złączem dokującym USB-C

Táto recenzia bola vytvorená pre Monitor 276B1 Monitor LCD ze złączem dokującym USB-C

25/05/2019

Polska

Polska

Jest super dźwięk jest wysokiej jakości

Wszystko śmiga działa ok. Niema problemów z połączeniem, dźwięk jest wysokiej jakości. Wygląda super

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre B1 Głośnik kina domowego Nano

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre B1 Głośnik kina domowego Nano

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Maximálne rozlíšenie poskytuje vstup USB-C, DP alebo vstup HDMI.

  2. Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse

  3. NTSC oblasť založená na farebnom priestore CIE 1976

  4. sRGB oblasť založená na farebnom priestore CIE 1931

  5. Na prenos obrazových signálov cez USB typu C musí notebook/zariadenie podporovať režim USB-C DP Alt.

  6. Niektoré činnosti, napríklad zdieľanie obrazovky, prúdový prenos videa online alebo prehrávanie zvuku cez internet, môžu mať vplyv na výkon vašej siete. Celková kvalita zvuku a videa závisí od vášho hardvéru, rýchlosti sieťového pripojenia a jeho výkonu.

  7. Na využívanie funkcie USB typu C, čo sa týka napájania a nabíjania, musí váš notebook alebo iné zariadenie podporovať špecifikácie štandardu USB-C Power Delivery. Bližšie informácie nájdete v návode na obsluhu notebooku alebo ich získate od jeho výrobcu.

  8. Ak sa vám zdá, že vaše ethernetové pripojenie je pomalé, prejdite do ponuky na obrazovke a zvoľte verziu USB 3.0 alebo vyššiu, ktorá podporuje rýchlosť LAN do 1 GB.

  9. Certifikát EPEAT je platný len tam, kde spoločnosť Philips zaregistrovala daný produkt. Informácie o stave registrácie vo vašej krajine nájdete na lokalite https://www.epeat.net/.

  10. Monitor sa od ilustrácií môže odlišovať.