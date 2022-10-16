B Line
27" (68,6 cm)
2560 x 1440 (QHD)
Tento displej Philips disponuje vstavanou dokovacou stanicou USB typu C s možnosťou napájania. Vďaka inteligentnej a flexibilnej správe napájania môžete svoj kompatibilný* prenosný počítač nabíjať priamo z monitora. Jeho tenký a obojstranný konektor USB typu C umožňuje jednoduché pripojenie k dokovacej stanici pomocou jediného kábla. Zjednodušte pripojenie všetkých svojich periférnych zariadení, ako napr. klávesnice, myši a ethernetového kábla RJ-45, tým, že ich pripojíte k monitoru, ktorý poslúži ako dokovacia stanica. Môžete sledovať video s vysokým rozlíšením a prenášať údaje s mimoriadne vysokou rýchlosťou, pričom môžete zároveň pripojiť svoj notebook do siete a nechať ho nabíjať.
Tieto displeje Philips vytvárajú krištáľovo čistý obraz s rozlíšením Quad HD 2 560 x 1 440 alebo 2 560 x 1 080. Vďaka panelom s vysokým výkonom a vysokou hustotou pixelov, podpore rýchlych pripojení, ako napríklad USB-C, Displayport, HDMI, tieto nové displeje skutočne vdýchnu vašim obrázkom a grafike život. Či už ste náročný používateľ, ktorý potrebuje extrémne podrobné informácie pre riešenia CAD-CAM, používate aplikácie na tvorbu 3D grafiky, alebo ste finančný mág pracujúci s obrovskými tabuľkami, displeje od spoločnosti Philips vám vždy zaručia krištáľovo čistý obraz.
V snahe predchádzať namáhaniu očí spôsobenému dlhodobým používaním počítača spĺňa displej Philips štandard pre pohodlie očí TUV Rheinland Eye Comfort. V súlade s certifikáciou TUV Eye Comfort ponúkajú displeje Philips dokonalý používateľský zážitok, a to vďaka technológii bez kmitania, režimu LowBlue bez rušivých odrazov, širokému zornému uhlu, takmer rovnako kvalitnému obrazu pri sledovaní z rôznych uhlov, ako aj ergonomickej konštrukcia stojanov. Zachováva zdravie vašich očí a zvyšuje produktivitu práce.
Ocenenia
4.4
z 5
16
Recenzie
83%
Odporúča tento produkt
MolybdenNext
16/10/2022
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Skvelý monitor
Snad jedinny minus je ze pro ethernet jsou potreba drivery. Jinak power delivery super, monitor jako takovy taky. Proste prijdu, zapojim jeden USB-C a mam jak napajeni, pripojeni obraz tak i dalsi USB… Na MacBook Pro krasne funguje
Výhody
Power Delivery - utahne i MacBook Pro M1
Nevýhody
Pro ethernet jsou potreba drivery
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 346B1C Zakřivený ultraširokoúhlý LCD monitor s USB-C
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 346B1C Zakřivený ultraširokoúhlý LCD monitor s USB-C
Pavvik
31/10/2025
Polska
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Bardzo dobry monitor
Świetny monitor i hub USB-C. Doskonałe kolory i tryby pracy ułatwiające czytanie dokumentów. Duży rozmiar ekranu umożliwia łatwą prace nad kilkoma dokumentami. Wbudowane gniazdo sieciowe ogranicza ilość kabli do komputera tylko do jednego.
Táto recenzia bola vytvorená pre Monitor 276B1 Monitor LCD ze złączem dokującym USB-C
Táto recenzia bola vytvorená pre Monitor 276B1 Monitor LCD ze złączem dokującym USB-C
Joker1622
25/05/2019
Polska
Jest super dźwięk jest wysokiej jakości
Wszystko śmiga działa ok. Niema problemów z połączeniem, dźwięk jest wysokiej jakości. Wygląda super
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre B1 Głośnik kina domowego Nano
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre B1 Głośnik kina domowego Nano
Maximálne rozlíšenie poskytuje vstup USB-C, DP alebo vstup HDMI.
Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse
NTSC oblasť založená na farebnom priestore CIE 1976
sRGB oblasť založená na farebnom priestore CIE 1931
Na prenos obrazových signálov cez USB typu C musí notebook/zariadenie podporovať režim USB-C DP Alt.
Niektoré činnosti, napríklad zdieľanie obrazovky, prúdový prenos videa online alebo prehrávanie zvuku cez internet, môžu mať vplyv na výkon vašej siete. Celková kvalita zvuku a videa závisí od vášho hardvéru, rýchlosti sieťového pripojenia a jeho výkonu.
Na využívanie funkcie USB typu C, čo sa týka napájania a nabíjania, musí váš notebook alebo iné zariadenie podporovať špecifikácie štandardu USB-C Power Delivery. Bližšie informácie nájdete v návode na obsluhu notebooku alebo ich získate od jeho výrobcu.
Ak sa vám zdá, že vaše ethernetové pripojenie je pomalé, prejdite do ponuky na obrazovke a zvoľte verziu USB 3.0 alebo vyššiu, ktorá podporuje rýchlosť LAN do 1 GB.
Certifikát EPEAT je platný len tam, kde spoločnosť Philips zaregistrovala daný produkt. Informácie o stave registrácie vo vašej krajine nájdete na lokalite https://www.epeat.net/.
Monitor sa od ilustrácií môže odlišovať.