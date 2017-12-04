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  • Energy Label Europe A
    Živé, reálne farby
  • Živé, reálne farby
  • Živé, reálne farby
  • Živé, reálne farby
  • Živé, reálne farby
  • Živé, reálne farby
  • Živé, reálne farby
  • Energy Label Europe A
    Živé, reálne farby
  • Živé, reálne farby
  • Živé, reálne farby
  • Živé, reálne farby
  • Živé, reálne farby
  • Živé, reálne farby
  • Živé, reálne farby

Tento produkt už nie je dostupný

LCD monitor s technológiou Ultra Wide-Color

276E7QDSW/00

4.8
| (4) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Živé, reálne farby
Tento úžasný širokouhlý displej s technológiou širokého rozsahu farieb Ultra Wide-Color ponúka reálne farby a v kombinácii s dizajnom inšpirovaným eleganciou dodá jednoduchý a moderný vzhľad každej domácnosti či kancelárii.
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v elegantnom prevedení

Živé, reálne farby

  • E Line

  • 27" (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Technológia Ultra Wide-Color ponúka širší rozsah farieb na zaistenie živého obrazu

Technológia Ultra Wide-Color ponúka širší rozsah farieb na zaistenie živého obrazu

Technológia Ultra Wide-Color prináša širšie spektrum farieb, ktorým sa dosahuje dokonalý obraz. Vďaka širšiemu farebnému rozsahu technológie Ultra Wide-Color sa vytvárajú prirodzenejšie zelené, živšie červené a hlbšie modré odtiene. S technológiou Ultra-Wide Color si vychutnáte živšie a sviežejšie farby pri sledovaní médií, prezeraní obrázkov, ale tiež pri práci.

Širokouhlá technológia PLS LED prináša presnosť obrazu a farieb

Širokouhlá technológia PLS LED prináša presnosť obrazu a farieb

Displeje PLS využívajú pokročilú technológiu, ktorá umožňuje extra široké pozorovacie uhly 178/178 stupňov, takže displej je možné sledovať z prakticky ľubovoľného uhla – dokonca aj v režime otočenia o 90 stupňov! Na rozdiel od štandardných panelov TN prinášajú displeje PLS pozoruhodne svieži obraz so živými farbami, takže sú ideálne nielen na fotografie, filmy a prehľadávanie webu, ale aj na profesionálne aplikácie, ktoré po celú dobu vyžadujú presnosť farieb a konzistentný jas.

Displej Full HD 16 : 9 pre ostré detaily obrazu

Displej Full HD 16 : 9 pre ostré detaily obrazu

Na kvalite obrazu záleží. Bežné displeje prinášajú kvalitu, no vy chcete viac. Tento displej je vybavený zdokonaleným rozlíšením Full HD 1920 x 1080, vďaka ktorému sa môžete tešiť na ostré detaily, vysoký jas, úžasný kontrast a realistické farby pre skutočne živý obraz.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.8

z 5

4

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

04/12/2017

Česká republika

Česká republika

Skvělý monitor

Tento monitor je úžasným překvapením. Koupen byl jen pokusně - rychlá náhrada za jiný, který právě umřel a za tu cenu jsem neočekával zázraky. Kromě pěkného designu překvapil i slušným obrazem, který po kalibraci deklasoval i můj předchozí asi 3× tak dražší displej. Osazen je vynikajícím PLS panelem, přesahujícím sRGB gamut. Barvy jsou naprosto luxusní. V téhle ceně nic podobného konkurence nenabízí.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 246E7QDSW LCD monitor s mimořádně širokým spektrem barev

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 246E7QDSW LCD monitor s mimořádně širokým spektrem barev

20/11/2016

Polska

Polska

Overený kupujúci

Monitor spełnia moje oczekiwania w 100%

Monitor świetny, spełnia w pełni moje wymagania.:)

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 276E7QDSW Monitor LCD z technologią Ultra Wide-Color

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 276E7QDSW Monitor LCD z technologią Ultra Wide-Color

14/11/2019

Україна

Україна

Хороший монитор. Купил второй ))). Фото-видео обработка

Хороший монитор. Купил второй ))). Фото-видео обработка. Работаю на телевиденьи и хоть у нас все мониторы разные и не отстроенные - как это часто бывает ))) - так вот толк в изображении знаю. Работать удобно. Глаза - могут болеть - но это зависит от того что и как сильно обрабатываешь - когда ищишь границу фона - где ее сложно различить - то глаза заболят даже если это делать на улице при естественном изображении. А так.. - долго работая глаза напрягаются, но не болят. Разумеется следует помнить что при работе с монитором нужно делать передышки - что б не потерять зрение - это к любому монитору относится. ))) - просто я об этом заикнулся потому что так много любят люди об этом судить - но это специфика самого человека и подходит ли ему этот или другой монитор. Цветопередача - специфическая, не ips - но она мне нравится, может своей спецификой )). Есть затемнение в верхних углах монитора - в длину см два в ширину 2-3мм - не критично - но сразу не заметил - это норм - заметно на светлых тонах - внизу не замечал )) - там чаще всего полоса меню от винды )). Это эффект от подсветки где заканчивается место. Дизайн - нравится. сначала боялся - теперь нравится и цвет и формы. Нравится что блок питания не в мониторе и монитор не греется. + к нему идут тоненькие провода которые можно аккуратно скрыть Белый - как эпл, но это не эпл поэтому интересен и завиден еще больше. теперь хочу белую мышку и белую тонкую клавиатуру. да и колонки белые. - беломания получается. ))) Настройки - идет с завышенными параметрами "из коробки" посбрашивал все больше чем на половину. По энергии - ну думаю наверное ват на 13 работает ))) - но это важный для меня параметр - раньше компы и мониторы хорошо киловаты жгли... - сейчас дорого и зачем. Из недостатков - не откалиброван (все фото изначально выглядели на нем одинакового красиво. Даже РАВ(Nef) )))) сделайте в меню настройку photo work или photo processing - для обработки - и фотографы скажут вам спасибо )) хотелось бы разъем из юсб - чтоб можно было фильмы смотреть с флешки или с телефона. С другой стороны есть три варианта входа - что очень хорошо Что-же в общем - в итоге. Купил второй. Думал может все*же взять чистый ips - но потом передумал - а нафиг )). Поэтому взял такой второй. надеюсь не пожалею. Надеюсь гарантия будет работать если перееду за приделы Украины.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 246E7QDSW РК-монітор з Ultra Wide-Color

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 246E7QDSW РК-монітор з Ultra Wide-Color

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  1. Tento displej Philips má certifikáciu MHL. Ak sa však vaše zariadenie nepripojí alebo nefunguje správne, pozrite si najčastejšie otázky o vašom zariadení alebo požiadajte o pomoc priamo jeho výrobcu. Kvôli pravidlám výrobcu vášho zariadenia môže byť potrebné zakúpiť si konkrétny kábel alebo adaptér MHL od tohto výrobcu, aby zariadenie fungovalo

  2. Vyžaduje voliteľné mobilné zariadenie s certifikáciou MHL a kábel MHL (nie sú súčasťou balenia). Informácie o kompatibilite vám poskytne predajca vášho zariadenia MHL.

  3. Úspora ErP v pohotovostnom režime/vypnutom stave neplatí pre funkciu nabíjania cez pripojenie MHL

  4. Úplný zoznam zariadení s podporou technológie MHL nájdete na adrese www.mhlconsortiun.org

  5. Káble HDMI sa líšia v závislosti od regiónu a modelov.

  6. Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse

  7. NTSC 85 % (CIE1931), sRGB: 122,9 %