276E8VJSB/00
E Line
27" (68,6 cm)
3840 x 2160 (4K UHD)
Tieto displeje Philips využívajú panely s vysokým výkonom a vytvárajú obraz pomocou technológie UltraClear s rozlíšením 4K UHD (3840 x 2160). Či už ste náročný profesionál, ktorý potrebuje extrémne detailný obraz pre riešenia CAD, používate aplikácie s 3D grafikou alebo ste finančný mág pracujúci s obrovskými tabuľkami, na displejoch Philips obraz a grafika skutočne ožijú.
Displeje IPS využívajú pokročilú technológiu, ktorá poskytuje výnimočne široké pozorovacie uhly 178/178 stupňov, takže displej je možné sledovať z prakticky ľubovoľného uhla. Na rozdiel od štandardných panelov TN prinášajú displeje IPS mimoriadne svieži obraz so živými farbami, takže sú ideálne nielen na fotografie, filmy a prehľadávanie webu, ale aj na profesionálne aplikácie, ktoré po celú dobu vyžadujú presnosť farieb a konzistentný jas.
Nové obrazovky Philips majú výnimočne úzky rám, ktorý spôsobuje len minimálne rušenie a poskytuje maximálnu pozorovaciu plochu. Tento dizajn je veľmi vhodný na používanie viacerých displejov alebo spojených displejov pri hraní, grafickom dizajne a profesionálnych aplikáciách. S výnimočne úzkym rámom budete mať pocit, že používate jeden veľký displej.
4.2
z 5
5
Recenzie
80%
Odporúča tento produkt
Kibic
01/05/2019
Česká republika
Spokojenost
Opravdu dobrý monitor. Zatím jsem žádné negativa nenašel. 4K videa jdou, pouze HDR u mne jen s vynucením, to ale je slabá grafika. Přesto super.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 276E8VJSB LCD monitor 4K Ultra HD
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 276E8VJSB LCD monitor 4K Ultra HD
BennyART
03/12/2019
Polska
Bardzo dobry monitor do grafiki
Bardzo dobry produkt po przystepnej cenie. Super jakosć
Výhody
Jakośc
Nevýhody
brak
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 276E8VJSB Monitor LCD 4K Ultra HD
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 276E8VJSB Monitor LCD 4K Ultra HD
Edik
31/10/2019
Україна
гарний продукт, рекомендую
1.4К- для 27" - на такий розмір екрану, не так і багато. З меншою роздільною здатністю хочете придбати, беріть і монік менший по розміру. 2. Картинка гарна, як і має бути. 3. Засвітка екрану в нормі, ніяких проблем. 4 Битих пікселів не знайшов 5. ціна - якість, поки кращого співвідношення не знаю. Користуюсь 3 тижні, без проблем. Рекомендую.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 276E8VJSB РК-монітор 4K Ultra HD
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 276E8VJSB РК-монітор 4K Ultra HD
Značka/obchodná známka „IPS“ a príslušné patenty týkajúce sa technológií patria ich príslušným vlastníkom.
Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse
NTSC oblasť založená na farebnom priestore CIE 1976
sRGB oblasť založená na farebnom priestore CIE 1931
Monitor sa od ilustrácií môže odlišovať.