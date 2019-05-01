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  • Veľkolepé zobrazenie v elegantnom dizajne
  • Veľkolepé zobrazenie v elegantnom dizajne
  • Veľkolepé zobrazenie v elegantnom dizajne
  • Veľkolepé zobrazenie v elegantnom dizajne
  • Energy Label Europe F
    Veľkolepé zobrazenie v elegantnom dizajne
  • Veľkolepé zobrazenie v elegantnom dizajne
  • Veľkolepé zobrazenie v elegantnom dizajne
  • Veľkolepé zobrazenie v elegantnom dizajne
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Monitor LCD s rozlíšením 4K Ultra HD

276E8VJSB/00

4.2
| (5) Recenzie | 80% Odporúča tento produkt
Veľkolepé zobrazenie v elegantnom dizajne
27-palcový monitor Philips s rozlíšením 4K UHD prináša výnimočne čistú kvalitu obrazu. Rozlíšenie 4K UHD na širokouhlom displeji prináša rovnako jasný a realistický obraz z akéhokoľvek predného uhla pozerania. Technológia Flicker-free znižuje únavu očí počas dlhého používania.
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Veľkolepé zobrazenie v elegantnom dizajne

  • E Line

  • 27" (68,6 cm)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Rozlíšenie UltraClear 4K UHD (3840 x 2160) pre úplnú presnosť

Rozlíšenie UltraClear 4K UHD (3840 x 2160) pre úplnú presnosť

Tieto displeje Philips využívajú panely s vysokým výkonom a vytvárajú obraz pomocou technológie UltraClear s rozlíšením 4K UHD (3840 x 2160). Či už ste náročný profesionál, ktorý potrebuje extrémne detailný obraz pre riešenia CAD, používate aplikácie s 3D grafikou alebo ste finančný mág pracujúci s obrovskými tabuľkami, na displejoch Philips obraz a grafika skutočne ožijú.

Širokouhlá technológia IPS LED prináša presnosť obrazu a farieb

Širokouhlá technológia IPS LED prináša presnosť obrazu a farieb

Displeje IPS využívajú pokročilú technológiu, ktorá poskytuje výnimočne široké pozorovacie uhly 178/178 stupňov, takže displej je možné sledovať z prakticky ľubovoľného uhla. Na rozdiel od štandardných panelov TN prinášajú displeje IPS mimoriadne svieži obraz so živými farbami, takže sú ideálne nielen na fotografie, filmy a prehľadávanie webu, ale aj na profesionálne aplikácie, ktoré po celú dobu vyžadujú presnosť farieb a konzistentný jas.

Obrazovka s úzkym rámom pre bezchybný vzhľad

Obrazovka s úzkym rámom pre bezchybný vzhľad

Nové obrazovky Philips majú výnimočne úzky rám, ktorý spôsobuje len minimálne rušenie a poskytuje maximálnu pozorovaciu plochu. Tento dizajn je veľmi vhodný na používanie viacerých displejov alebo spojených displejov pri hraní, grafickom dizajne a profesionálnych aplikáciách. S výnimočne úzkym rámom budete mať pocit, že používate jeden veľký displej.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.2

z 5

5

Recenzie

80%

Odporúča tento produkt

4
3
2

01/05/2019

Česká republika

Česká republika

Spokojenost

Opravdu dobrý monitor. Zatím jsem žádné negativa nenašel. 4K videa jdou, pouze HDR u mne jen s vynucením, to ale je slabá grafika. Přesto super.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 276E8VJSB LCD monitor 4K Ultra HD

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 276E8VJSB LCD monitor 4K Ultra HD

03/12/2019

Polska

Polska

Bardzo dobry monitor do grafiki

Bardzo dobry produkt po przystepnej cenie. Super jakosć

Výhody

Jakośc

Nevýhody

brak

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 276E8VJSB Monitor LCD 4K Ultra HD

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 276E8VJSB Monitor LCD 4K Ultra HD

31/10/2019

Україна

Україна

гарний продукт, рекомендую

1.4К- для 27" - на такий розмір екрану, не так і багато. З меншою роздільною здатністю хочете придбати, беріть і монік менший по розміру. 2. Картинка гарна, як і має бути. 3. Засвітка екрану в нормі, ніяких проблем. 4 Битих пікселів не знайшов 5. ціна - якість, поки кращого співвідношення не знаю. Користуюсь 3 тижні, без проблем. Рекомендую.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 276E8VJSB РК-монітор 4K Ultra HD

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 276E8VJSB РК-монітор 4K Ultra HD

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  1. Značka/obchodná známka „IPS“ a príslušné patenty týkajúce sa technológií patria ich príslušným vlastníkom.

  2. Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse

  3. NTSC oblasť založená na farebnom priestore CIE 1976

  4. sRGB oblasť založená na farebnom priestore CIE 1931

  5. Monitor sa od ilustrácií môže odlišovať.