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Tento produkt už nie je dostupný

LCD monitor s technológiou Ultra Wide-Color

276E9QSB/01

Očarujúce farby, štýlový dizajn

Monitor E line od spoločnosti Philips v sebe spája štýlový dizajn a mimoriadny obrazový výkon. Displej s rozlíšením Full HD, úzkym rámom a technológiou Ultra Wide Color vám prináša skutočne realistický obraz. Vychutnajte si mimoriadny divácky zážitok v štýlovom dizajne.

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Očarujúce farby, štýlový dizajn

  • E Line

  • 27" (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Technológia Ultra Wide-Color ponúka širší rozsah farieb na zaistenie živého obrazu

Technológia Ultra Wide-Color prináša širšie spektrum farieb, ktorým sa dosahuje dokonalý obraz. Vďaka širšiemu farebnému rozsahu technológie Ultra Wide-Color sa vytvárajú prirodzenejšie zelené, živšie červené a hlbšie modré odtiene. S technológiou Ultra-Wide Color si vychutnáte živšie a sviežejšie farby pri sledovaní médií, prezeraní obrázkov, ale tiež pri práci.

Režim EasyRead prináša zážitok ako pri čítaní z papiera

Obrazovka s úzkym rámom pre bezchybný vzhľad

Nové obrazovky Philips majú výnimočne úzky rám, ktorý spôsobuje len minimálne rušenie a poskytuje maximálnu pozorovaciu plochu. Tento dizajn je veľmi vhodný na používanie viacerých displejov alebo spojených displejov pri hraní, grafickom dizajne a profesionálnych aplikáciách. S výnimočne úzkym rámom budete mať pocit, že používate jeden veľký displej.

Technické špecifikácie

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Značka/obchodná známka „IPS“ a príslušné patenty týkajúce sa technológií patria ich príslušným vlastníkom.

  2. Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse

  3. NTSC oblasť založená na farebnom priestore CIE 1976

  4. sRGB oblasť založená na farebnom priestore CIE 1931

  5. Monitor sa od ilustrácií môže odlišovať.