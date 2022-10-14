278E1A/00
Jednoducho ohromujúce
27-palcový monitor série E prináša ohromujúce zobrazenie a elegantný dizajn pre štýlové vylepšenie vášho pracovného priestoru. Ultra-jasný širokouhlý 4K UHD displej ponúka rovnakú nadradenú kvalitu a čistotu obrazu z akéhokoľvek uhla pohľadu.
E Line
27" (68,6 cm)
3840 x 2160 (4K UHD)
Rozhranie DisplayPort slúži na prepojenie počítača a monitora v digitálnej kvalite bez akejkoľvek konverzie. Má lepšie vlastnosti ako štandardný kábel DVI, podporuje káble s dĺžkou až 15 m a prenos údajov s rýchlosťou 10,8 Gb/s. Vďaka tomuto vysokému výkonu a nulovému oneskoreniu dosiahnete najrýchlejšie zobrazovanie a obnovovacie frekvencie – to všetko robí z rozhrania DisplayPort tú najlepšiu voľbu nielen na použitie v kancelárii alebo doma, ale aj na náročné hry a filmy, úpravu videí a mnoho ďalších činností. Súčasne zaručí vzájomnú kompatibilitu zariadení prostredníctvom rôznych adaptérov.
Pár vysokokvalitných stereo reproduktorov zabudovaných do zobrazovacieho zariadenia. Môžu byť viditeľné pri ich nasmerovaní dopredu, alebo skryté po ich nasmerovaní nadol, nahor, dozadu atď. v závislosti od modelu a tvaru.
4.1
z 5
14
Recenzie
Drobeček1111
14/10/2022
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Prohnutý moniter
Při volbě hrála úlohu hlavně velikost monitoru, kvalita obrazu, vylepšené ochranné funkce zraku, to vše v poměru k ceně.
Výhody
velká obrazovka
Nevýhody
žádné jsem nenašel
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 322E1C Zakřivený displej LCD Full HD
Dátum použitia 2021-09-14
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 322E1C Zakřivený displej LCD Full HD
Dátum použitia 2021-09-14
pavvi
04/05/2021
Česká republika
příjemné překvapení
Prohnutá obrazovka poskytuje skutečně skvělý zážitek. Velikost je také příjemná.
Výhody
poměr cenax kvalita
Nevýhody
žádné
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 328E1CA Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color
Dátum použitia 2020-04-04
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 328E1CA Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color
Dátum použitia 2020-04-04
Mirosław41
09/03/2021
Polska
Dobry wybór
Dobre kolory. Fajne obraz 4k. dobry wybór oraz cena.
Výhody
To co wpisałem w recenzji.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 278E1A Monitor LCD 4K Ultra HD
Dátum použitia 2020-09-09
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 278E1A Monitor LCD 4K Ultra HD
Dátum použitia 2020-09-09
Značka/obchodná známka „IPS“ a príslušné patenty týkajúce sa technológií patria ich príslušným vlastníkom.
Maximálne rozlíšenie poskytuje vstup HDMI alebo vstup DP.
Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse
Oblasť NTSC, DCI-P3, Adobe RGB založená na farebnom priestore CIE 1976
sRGB oblasť založená na farebnom priestore CIE 1931
Monitor sa od ilustrácií môže odlišovať.