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Monitor LCD s rozlíšením 4K Ultra HD

278E1A/00

4.1

| (14) Recenzie

Jednoducho ohromujúce

27-palcový monitor série E prináša ohromujúce zobrazenie a elegantný dizajn pre štýlové vylepšenie vášho pracovného priestoru. Ultra-jasný širokouhlý 4K UHD displej ponúka rovnakú nadradenú kvalitu a čistotu obrazu z akéhokoľvek uhla pohľadu.

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Jednoducho ohromujúce

  • E Line

  • 27" (68,6 cm)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Nízka spotreba energie šetrí výdavky na elektrinu

Pripojenie DisplayPort pre dokonalý obraz

Rozhranie DisplayPort slúži na prepojenie počítača a monitora v digitálnej kvalite bez akejkoľvek konverzie. Má lepšie vlastnosti ako štandardný kábel DVI, podporuje káble s dĺžkou až 15 m a prenos údajov s rýchlosťou 10,8 Gb/s. Vďaka tomuto vysokému výkonu a nulovému oneskoreniu dosiahnete najrýchlejšie zobrazovanie a obnovovacie frekvencie – to všetko robí z rozhrania DisplayPort tú najlepšiu voľbu nielen na použitie v kancelárii alebo doma, ale aj na náročné hry a filmy, úpravu videí a mnoho ďalších činností. Súčasne zaručí vzájomnú kompatibilitu zariadení prostredníctvom rôznych adaptérov.

Vstavané stereo reproduktory na prehrávanie multimédií

Pár vysokokvalitných stereo reproduktorov zabudovaných do zobrazovacieho zariadenia. Môžu byť viditeľné pri ich nasmerovaní dopredu, alebo skryté po ich nasmerovaní nadol, nahor, dozadu atď. v závislosti od modelu a tvaru.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.1

z 5

14

Recenzie

3

14/10/2022

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Prohnutý moniter

Při volbě hrála úlohu hlavně velikost monitoru, kvalita obrazu, vylepšené ochranné funkce zraku, to vše v poměru k ceně.

Výhody

velká obrazovka

Nevýhody

žádné jsem nenašel

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 322E1C Zakřivený displej LCD Full HD

Dátum použitia 2021-09-14

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 322E1C Zakřivený displej LCD Full HD

Dátum použitia 2021-09-14

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

příjemné překvapení

Prohnutá obrazovka poskytuje skutečně skvělý zážitek. Velikost je také příjemná.

Výhody

poměr cenax kvalita

Nevýhody

žádné

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 328E1CA Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color

Dátum použitia 2020-04-04

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 328E1CA Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color

Dátum použitia 2020-04-04

09/03/2021

Polska

Polska

Dobry wybór

Dobre kolory. Fajne obraz 4k. dobry wybór oraz cena.

Výhody

To co wpisałem w recenzji.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 278E1A Monitor LCD 4K Ultra HD

Dátum použitia 2020-09-09

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 278E1A Monitor LCD 4K Ultra HD

Dátum použitia 2020-09-09

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Značka/obchodná známka „IPS“ a príslušné patenty týkajúce sa technológií patria ich príslušným vlastníkom.

  2. Maximálne rozlíšenie poskytuje vstup HDMI alebo vstup DP.

  3. Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse

  4. Oblasť NTSC, DCI-P3, Adobe RGB založená na farebnom priestore CIE 1976

  5. sRGB oblasť založená na farebnom priestore CIE 1931

  6. Monitor sa od ilustrácií môže odlišovať.