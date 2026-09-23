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Gaming MonitorDisplej 4K HDR s technológiou osvetlenia Ambiglow

279M1RV/00

1 Ocenenie

Optimalizovaný výkon na hranie na konzolách novej generácie

Displej navrhnutý pre konzolu Xbox prináša skutočným nadšencom hrania na konzolách novú éru hry. Vychutnajte si vizuálny zážitok a vysokú presnosť farieb s displejom Nano IPS s rozlíšením UltraClear 4K. Obrazovka DisplayHDR 600 zaistí vynikajúcu kvalitu obrazu.

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Optimalizovaný výkon na hranie na konzolách novej generácie

  • Navrhnutý pre konzolu Xbox

  • Evnia 7000

  • 68,5 cm (27")

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Navrhnutý pre konzolu Xbox na optimálny zážitok z hry

Navrhnutý pre konzolu Xbox na optimálny zážitok z hry

Ponorte sa do hry na konzole. Pri vývoji tohto displeja navrhnutého pre konzolu Xbox sme sa spojili s tímom Xbox, aby sme vám priniesli optimálny vizuálny výkon konzoly Xbox série X od momentu pripojenia.

AMD FreeSync™ Premium Pro; plynulé hranie v HDR s nízkou latenciou

AMD FreeSync™ Premium Pro; plynulé hranie v HDR s nízkou latenciou

Hranie hier by nemalo byť rozhodnutím medzi sekaním alebo prerušovanými snímkami. Táto obrazovka má certifikát AMD FreeSync™ Premium Pro, ktorý ponúka variabilnú obnovovaciu frekvenciu (VRR) a skutočný zážitok z hrania hier s technológiou HDR. Toto zabezpečuje kombináciu plynulého hrania hier pri maximálnom výkone a zároveň vizuálnych prvkov výnimočne vysokého dynamického rozsahu, pričom je stále zachované nízke oneskorenie.

Obnovovacia frekvencia 144Hz pre mimoriadne plynulý a brilantný obraz

Obnovovacia frekvencia 144Hz pre mimoriadne plynulý a brilantný obraz

Hráte intenzívne a súťaživé hry. Vyžadujete displej bez oneskorenia s mimoriadne plynulým obrazom. Tento displej Philips prekresľuje obraz na obrazovke až 144-krát za sekundu, teda efektívne 2.4x rýchlejšie ako štandardný displej. Pri nižšej snímkovej frekvencii sa môže zdať, že nepriatelia na obrazovke preskakujú z miesta na miesto, takže je ťažké ich zasiahnuť. Vďaka snímkovej frekvencii 144Hz získate na obrazovke chýbajúce rozhodujúce snímky, ktoré zobrazujú pohyb nepriateľa mimoriadne plynulo, takže naňho môžete jednoducho zamieriť. Vďaka mimoriadne nízkemu vstupnému oneskoreniu a obrazu bez trhania je tento displej Philips vaším dokonalým herným partnerom

Technické špecifikácie

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Ocenenia

  • Obrázok TPV_AWARD-1679621

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Značka/obchodná známka „IPS“ a príslušné patenty týkajúce sa technológií patria ich príslušným vlastníkom.

  2. Maximálne rozlíšenie poskytuje vstup HDMI alebo vstup DP.

  3. Na dosiahnutie najlepšieho výstupného výkonu vždy dbajte na to, aby bola vaša grafická karta schopná dosiahnuť maximálne rozlíšenie a obnovovaciu frekvenciu tohto monitora Philips.

  4. Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse

  5. Pokrytie BT. 709/DCI-P3 založené na priestore farieb CIE 1976

  6. NTSC oblasť založená na farebnom priestore CIE 1976

  7. sRGB oblasť založená na farebnom priestore CIE 1931

  8. Pokrytie Adobe RGB založené na farebnom priestore CIE 1976

  9. Rozhranie podpory technológie NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort

  10. Uistite sa, že ste aktualizovali ovládač NVIDIA® G-SYNC® na najnovšiu verziu. Viac informácií nájdete na webovej stránke NVIDIA: https://www.nvidia.com/

  11. Uistite sa, že vaša grafická karta podporuje technológiu NVIDIA® G-SYNC®

  12. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Všetky práva vyhradené. AMD, logo šípky AMD, AMD FreeSync™ a z toho odvodené kombinácie sú ochrannými známkami spoločnosti Advanced Micro Devices, Inc. Ostatné názvy použité v tejto publikácii slúžia iba na identifikačné účely a môžu byť ochrannými známkami patriacimi príslušným spoločnostiam.

  13. Monitor sa od ilustrácií môže odlišovať.