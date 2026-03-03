27B1N3800/00
Séria 3000
68,6 cm (27")
3840 x 2160 (4K UHD)
Displeje IPS využívajú pokročilú technológiu, ktorá poskytuje výnimočne široké zorné uhly 178/178 stupňov, takže displej je možné sledovať z prakticky ľubovoľného uhla – dokonca aj v režime otočenia o 90 stupňov! Na rozdiel od štandardných panelov TN prinášajú displeje IPS mimoriadne svieži obraz so živými farbami, takže sú ideálne nielen na fotografie, filmy a prehľadávanie webu, ale aj na profesionálne aplikácie, ktoré po celú dobu vyžadujú presnosť farieb a konzistentný jas.
10-bitové zobrazenie prináša bohatú hĺbku farieb s 1,074 miliardy farieb a 12-bitovým interným spracovaním, výsledkom čoho je plynulé a prirodzené farebné podanie bez farebných odstupov alebo pruhov.
Tieto displeje Philips využívajú panely s vysokým výkonom a vytvárajú obraz pomocou technológie UltraClear s rozlíšením 4K UHD (3840 x 2160). Či už ste náročný profesionál, ktorý potrebuje extrémne detailný obraz pre riešenia CAD, používate aplikácie s 3D grafikou alebo ste finančný mág pracujúci s obrovskými tabuľkami, na displejoch Philips obraz a grafika skutočne ožijú.
Hodnotenie
Značka/obchodná známka „IPS“ a príslušné patenty týkajúce sa technológií patria ich príslušným vlastníkom.
Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse
Oblasť sRGB založená na farebnom priestore CIE1931, oblasť NTSC založená na farebnom priestore CIE1976
Pri maximálnom rozlíšení 3840 x 2160 môžete dosiahnuť 10-bitovú hĺbku farieb len pri 60 Hz s pripojením DisplayPort. Viac informácií nájdete v návode na použitie.
Certifikát EPEAT je platný len tam, kde spoločnosť Philips zaregistrovala daný produkt. Informácie o stave registrácie vo vašej krajine nájdete na lokalite https://www.epeat.net/.
Monitor sa od ilustrácií môže odlišovať.
Produkty a príslušenstvo uvedené v tomto letáku sa môžu líšiť v závislosti od krajiny a regiónu.
Káble dodávané spolu s výrobkom sa môžu líšiť v type, počte a technických parametroch v závislosti od požiadaviek platných v danej krajine alebo regióne.