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Professional MonitorMonitor 4K UHD Mini-LED Thunderbolt™ 4

27B1U7903/00

1 Ocenenie

Jednoducho skvelý

Monitor Philips Thunderbolt™ 4 poskytuje bezpečné a spoľahlivé riešenie na dokovanie jedným káblom. Displej s podsvietením mini LED a certifikovaným displejom DisplayHDR™ 1400 vytvára vynikajúci obrazový výkon a presnosť farieb pre používateľov s kritickými farbami.

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Mini LED s dokovacou stanicou Thunderbolt

Jednoducho skvelý

  • Brilliance 7000

  • 27" (68,6 cm)

  • 3840 × 2160 (4K UHD)

Bleskurýchle pripojenie na prenos údajov, videa a Ethernetu

Bleskurýchle pripojenie na prenos údajov, videa a Ethernetu

Tento monitor Philips s dokom je vybavený pripojením Thunderbolt™ 4. V porovnaní s bežnými monitormi s rozhraním USB typu C poskytuje technológia Thunderbolt™ 4 bleskurýchly prenos údajov na úrovni 40 Gb/s, podporuje video s vysokým rozlíšením, ponúka funkciu viacerých prenosov Multi-Stream Transport pre zreťazenie viacerých displejov, poskytuje až 90 W napájanie Power Delivery pre externé zariadenia a stabilné 1 Gbit/s ethernetové pripojenie.

Jednoduché a výkonné reťazové zapojenie pre zostavy s viacerými monitormi

Jednoduché a výkonné reťazové zapojenie pre zostavy s viacerými monitormi

Reťazové zapojenie umožňuje ovládať viacero monitorov a zariadení z jediného portu Thunderbolt na notebooku. Pripojte port Thunderbolt notebooku k tomuto monitoru a potom môžete z druhého portu Thunderbolt na tomto monitore pripojiť druhý monitor 4K.

Rozlíšenie UltraClear 4K UHD (3840x2160) pre presné zobrazenie

Rozlíšenie UltraClear 4K UHD (3840x2160) pre presné zobrazenie

Tieto displeje Philips využívajú vysokovýkonné panely, ktoré poskytujú obraz s rozlíšením UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160). Či už ste náročný profesionál vyžadujúci mimoriadne detailný obraz pre riešenia CAD, používate aplikácie s 3D grafikou, alebo ste finančný expert pracujúci s obrovskými tabuľkami, displeje Philips vdýchnu vášmu obrazu a grafike život.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

  • Obrázok TPV_AWARD-7185171

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  1. Značka/obchodná známka „IPS“ a príslušné patenty týkajúce sa technológií patria ich príslušným vlastníkom.

  2. Hodnota času odozvy je rovnaká ako SmartResponse

  3. Pokrytie DCI-P3 založené na farebnom priestore CIE1976

  4. NTSC oblasť založená na farebnom priestore CIE 1976

  5. sRGB oblasť založená na farebnom priestore CIE 1931

  6. Pokrytie Adobe RGB založené na farebnom priestore CIE 1976

  7. Pokrytie Rec 709 založené na farebnom priestore CIE1976

  8. Pokrytie Rec 2020 založené na farebnom priestore CIE1976

  9. Na prenos obrazových signálov cez USB typu C musí notebook/zariadenie podporovať režim USB-C DP Alt.

  10. Niektoré činnosti, napríklad zdieľanie obrazovky, prúdový prenos videa online alebo prehrávanie zvuku cez internet, môžu mať vplyv na výkon vašej siete. Celková kvalita zvuku a videa závisí od vášho hardvéru, rýchlosti sieťového pripojenia a jeho výkonu.

  11. Na využívanie funkcie USB typu C, čo sa týka napájania a nabíjania, musí váš notebook alebo iné zariadenie podporovať špecifikácie štandardu USB-C Power Delivery. Bližšie informácie nájdete v návode na obsluhu notebooku alebo ich získate od jeho výrobcu.

  12. Ak sa vám zdá, že vaše ethernetové pripojenie je pomalé, prejdite do ponuky na obrazovke a zvoľte verziu USB 3.0 alebo vyššiu, ktorá podporuje rýchlosť LAN do 1 GB.

  13. V režime SDR (štandardný dynamický rozsah) môže teplotný rozsah v prevádzke dosiahnuť až 40 °C.

  14. Monitor sa od ilustrácií môže odlišovať.