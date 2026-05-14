27E1N1100A/01
Séria 1000
68,6 cm (27")
1920 x 1080 (Full HD)
Vaše hranie je intenzívne a súťaživé. Vyžadujete displej s obrazom, ktorý je ultra plynulý a bez akéhokoľvek oneskorenia. Tento displej Philips vykresľuje obsah na obrazovke až 120-krát za sekundu, čo je výrazne rýchlejšie v porovnaní so štandardným displejom. Pri nižších rýchlostiach zobrazovania snímok sa môže zdať, že nepriateľ na obrazovke preskakuje z jedného miesta na druhé, a stáva sa z neho ťažší cieľ. S rýchlosťou zobrazovania snímok 120 Hz získate tie kritické chýbajúce snímky na obrazovke, vďaka ktorým sa bude pohyb nepriateľa zobrazovať mimoriadne plynule – dokonalé na presné zacielenie. Vďaka ultra nízkemu oneskoreniu vstupu a úplnej eliminácii trhania obrazu pri prekresľovaní bude tento displej Philips vaším dokonalým herným partnerom.
Displeje IPS využívajú pokročilú technológiu, ktorá poskytuje výnimočne široké pozorovacie uhly 178/178 stupňov, takže displej je možné sledovať z prakticky ľubovoľného uhla. Na rozdiel od štandardných panelov TN prinášajú displeje IPS mimoriadne svieži obraz so živými farbami, takže sú ideálne nielen na fotografie, filmy a prehľadávanie webu, ale aj na profesionálne aplikácie, ktoré po celú dobu vyžadujú presnosť farieb a konzistentný jas.
Na kvalite obrazu záleží. Bežné displeje prinášajú kvalitu, no vy chcete viac. Tento displej je vybavený zdokonaleným rozlíšením Full HD 1920 x 1080, vďaka ktorému sa môžete tešiť na ostré detaily, vysoký jas, úžasný kontrast a realistické farby pre skutočne živý obraz.
5.0
z 5
2
Recenzie
JáraLee
14/05/2026
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Výrobek má všechny skvělé funkce
Nahradil mi předchozí vysloužilý monitor PHILIPS se všemi novelizacemi poplatnými dnešní době.
Táto recenzia bola vytvorená pre Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
Date of Use 2026-04-28
Táto recenzia bola vytvorená pre Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
Date of Use 2026-04-28
April248
18/05/2026
România
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Perfect pentru nevoile mele!
Eu sunt încântată de produs. Mă ajută enorm în activitatea mea profesională. Văd foarte bine la el. Rezoluție foarte bună iar modul Low Blue Light face o diferență uriașă pentru ochii mei. Merită banii.
Táto recenzia bola vytvorená pre Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD
Date of Use 2026-05-18
Táto recenzia bola vytvorená pre Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD
Date of Use 2026-05-18
Pokrytie DCI-P3 založená na farebnom priestore CIE1976, sRGB oblasť založená na farebnom priestore CIE1931, NTSC oblasť a Adobe RGB oblasť založené na farebnom priestore CIE1976
Na dosiahnutie najlepšieho výstupného výkonu vždy dbajte na to, aby bola vaša grafická karta schopná dosiahnuť maximálne rozlíšenie a obnovovaciu frekvenciu tohto monitora Philips.
Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse
Režim MPRT je určený na nastavenie jasu na obmedzenie rozmazania, takže keď je zapnutý, jas nemožno nastavovať. Na obmedzenie rozmazania pohybu bude podsvietenie LED blikať súčasne s obnovovaním obrazovky, čo môže spôsobiť viditeľnú zmenu jasu.
MPRT je režim optimalizovaný na hranie. Jeho zapnutie môže viesť k viditeľnému blikaniu obrazovky. Keď nepoužívate funkciu hrania, odporúčame vám tento režim vypnúť.
Produkty a príslušenstvo uvedené v tomto letáku sa môžu líšiť v závislosti od krajiny a regiónu.
Monitor sa od ilustrácií môže odlišovať.