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MonitorLCD monitor s rozlíšením Full HD

27E1N1100A/01

5
| (2) Recenzie
Pracujte štýlovo
Zažite produktivitu v rozlíšení Full HD. Tento monitor je vybavený nevyhnutnými prvkami pre pracovisko, ako je režim LowBlue na ochranu očí, širokouhlá technológia IPS LED pre vysokokvalitné zobrazenie a rýchla odozva MPRT 1 ms pre ostrý obraz.
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  • Séria 1000

  • 68,6 cm (27")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Obnovovacia frekvencia 120 Hz pre mimoriadne plynulý a jasný obraz

Obnovovacia frekvencia 120 Hz pre mimoriadne plynulý a jasný obraz

Vaše hranie je intenzívne a súťaživé. Vyžadujete displej s obrazom, ktorý je ultra plynulý a bez akéhokoľvek oneskorenia. Tento displej Philips vykresľuje obsah na obrazovke až 120-krát za sekundu, čo je výrazne rýchlejšie v porovnaní so štandardným displejom. Pri nižších rýchlostiach zobrazovania snímok sa môže zdať, že nepriateľ na obrazovke preskakuje z jedného miesta na druhé, a stáva sa z neho ťažší cieľ. S rýchlosťou zobrazovania snímok 120 Hz získate tie kritické chýbajúce snímky na obrazovke, vďaka ktorým sa bude pohyb nepriateľa zobrazovať mimoriadne plynule – dokonalé na presné zacielenie. Vďaka ultra nízkemu oneskoreniu vstupu a úplnej eliminácii trhania obrazu pri prekresľovaní bude tento displej Philips vaším dokonalým herným partnerom.

Širokouhlá technológia IPS LED prináša presnosť obrazu a farieb

Širokouhlá technológia IPS LED prináša presnosť obrazu a farieb

Displeje IPS využívajú pokročilú technológiu, ktorá poskytuje výnimočne široké pozorovacie uhly 178/178 stupňov, takže displej je možné sledovať z prakticky ľubovoľného uhla. Na rozdiel od štandardných panelov TN prinášajú displeje IPS mimoriadne svieži obraz so živými farbami, takže sú ideálne nielen na fotografie, filmy a prehľadávanie webu, ale aj na profesionálne aplikácie, ktoré po celú dobu vyžadujú presnosť farieb a konzistentný jas.

Displej Full HD 16 : 9 pre ostré detaily obrazu

Displej Full HD 16 : 9 pre ostré detaily obrazu

Na kvalite obrazu záleží. Bežné displeje prinášajú kvalitu, no vy chcete viac. Tento displej je vybavený zdokonaleným rozlíšením Full HD 1920 x 1080, vďaka ktorému sa môžete tešiť na ostré detaily, vysoký jas, úžasný kontrast a realistické farby pre skutočne živý obraz.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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5.0

z 5

2

Recenzie

4
3
2
1

14/05/2026

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Výrobek má všechny skvělé funkce

Nahradil mi předchozí vysloužilý monitor PHILIPS se všemi novelizacemi poplatnými dnešní době.

Táto recenzia bola vytvorená pre Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Date of Use 2026-04-28

Táto recenzia bola vytvorená pre Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Date of Use 2026-04-28

18/05/2026

România

România

Overený kupujúci

Perfect pentru nevoile mele!

Eu sunt încântată de produs. Mă ajută enorm în activitatea mea profesională. Văd foarte bine la el. Rezoluție foarte bună iar modul Low Blue Light face o diferență uriașă pentru ochii mei. Merită banii.

Táto recenzia bola vytvorená pre Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD

Date of Use 2026-05-18

Táto recenzia bola vytvorená pre Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD

Date of Use 2026-05-18

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Pokrytie DCI-P3 založená na farebnom priestore CIE1976, sRGB oblasť založená na farebnom priestore CIE1931, NTSC oblasť a Adobe RGB oblasť založené na farebnom priestore CIE1976

  2. Na dosiahnutie najlepšieho výstupného výkonu vždy dbajte na to, aby bola vaša grafická karta schopná dosiahnuť maximálne rozlíšenie a obnovovaciu frekvenciu tohto monitora Philips.

  3. Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse

  4. Režim MPRT je určený na nastavenie jasu na obmedzenie rozmazania, takže keď je zapnutý, jas nemožno nastavovať. Na obmedzenie rozmazania pohybu bude podsvietenie LED blikať súčasne s obnovovaním obrazovky, čo môže spôsobiť viditeľnú zmenu jasu.

  5. MPRT je režim optimalizovaný na hranie. Jeho zapnutie môže viesť k viditeľnému blikaniu obrazovky. Keď nepoužívate funkciu hrania, odporúčame vám tento režim vypnúť.

  6. Produkty a príslušenstvo uvedené v tomto letáku sa môžu líšiť v závislosti od krajiny a regiónu.

  7. Monitor sa od ilustrácií môže odlišovať.