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  • Zvýšte si produktivitu s pripojením USB-C
  • Zvýšte si produktivitu s pripojením USB-C
  • Energy Label Europe E
    Zvýšte si produktivitu s pripojením USB-C
  • Zvýšte si produktivitu s pripojením USB-C
  • Zvýšte si produktivitu s pripojením USB-C
  • Zvýšte si produktivitu s pripojením USB-C
  • Zvýšte si produktivitu s pripojením USB-C
  • Zvýšte si produktivitu s pripojením USB-C

MonitorLCD displej s rozlíšením Full HD

27E1N1300A/01

Zvýšte si produktivitu s pripojením USB-C
Tento monitor je vyrobený tak, aby vás udržiaval v spojení. Vďaka funkciám, ako je USB-C 3.2 s dodávkou energie, môžu používatelia nabíjať svoje pripojené zariadenie a bezproblémovo pracovať pomocou jedného kábla. Okrem toho sa vďaka jedinému káblu postaráte o čistý pracovný priestor.
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Zvýšte si produktivitu s pripojením USB-C

  • Séria 1000

  • 27" (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Obnovovacia frekvencia 100 Hz pre mimoriadne plynulý obraz

Obnovovacia frekvencia 100 Hz pre mimoriadne plynulý obraz

Tento displej Philips obnovuje obraz na obrazovke až 100-krát za sekundu, čo z neho robí oveľa rýchlejší monitor v porovnaní so štandardným displejom. Vďaka rýchlosti snímok 100 Hz sú hráči schopní nájsť tie zásadné obrazy na obrazovke, ktoré zobrazujú pohyb nepriateľa mimoriadne plynule, takže sa naňho dá jednoducho zacieliť.

Rýchla odozva 1 ms (MPRT) pre ostrý obraz a hladký priebeh hry

Rýchla odozva 1 ms (MPRT) pre ostrý obraz a hladký priebeh hry

MPRT (motion picture response time) je intuitívnejší spôsob, ako opísať čas odozvy, ktorý priamo udáva čas prechodu od rozmazaného šumu k čistému a ostrému obrazu. Herný monitor Philips s odozvou MPRT 1 ms účinne eliminuje mihanie a rozmazanie pohybu, poskytuje ostrejší a zreteľný obraz a umocňuje tak zážitok z hrania. Je najlepšou voľbou na hranie napínavých hier a hier s potrebou rýchleho reakčného času.

Pripojte svoj notebook prostredníctvom jedného kábla USB typu C

Pripojte svoj notebook prostredníctvom jedného kábla USB typu C

Tento displej Philips disponuje konektorom USB typu C s možnosťou napájania. Vďaka inteligentnej a flexibilnej správe napájania môžete svoje kompatibilné zariadenie nabíjať priamo z monitora. Jeho tenký a obojstranný konektor USB typu C umožňuje jednoduché pripojenie pomocou jediného kábla. Môžete sledovať video s vysokým rozlíšením a prenášať údaje s mimoriadne vysokou rýchlosťou, pričom môžete zároveň pripojiť svoje kompatibilné zariadenie do siete a nechať ho nabíjať.

Technické špecifikácie

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Značka/obchodná známka „IPS“ a príslušné patenty týkajúce sa technológií patria ich príslušným vlastníkom.

  2. Maximálne rozlíšenie poskytuje len vstup HDMI.

  3. Na dosiahnutie najlepšieho výstupného výkonu vždy dbajte na to, aby bola vaša grafická karta schopná dosiahnuť maximálne rozlíšenie a obnovovaciu frekvenciu tohto monitora Philips.

  4. Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse

  5. Režim MPRT je určený na nastavenie jasu na obmedzenie rozmazania, takže keď je zapnutý, jas nemožno nastavovať. Na obmedzenie rozmazania pohybu bude podsvietenie LED blikať súčasne s obnovovaním obrazovky, čo môže spôsobiť viditeľnú zmenu jasu.

  6. MPRT je režim optimalizovaný na hranie. Jeho zapnutie môže viesť k viditeľnému blikaniu obrazovky. Keď nepoužívate funkciu hrania, odporúčame vám tento režim vypnúť.

  7. Na využívanie funkcie USB typu C, čo sa týka napájania a nabíjania, musí váš notebook alebo iné zariadenie podporovať špecifikácie štandardu USB-C Power Delivery. Bližšie informácie nájdete v návode na obsluhu notebooku alebo ich získate od jeho výrobcu.

  8. Na prenos obrazových signálov cez USB typu C musí notebook/zariadenie podporovať režim USB-C DP Alt.

  9. Produkty a príslušenstvo uvedené v tomto letáku sa môžu líšiť v závislosti od krajiny a regiónu.

  10. Monitor sa od ilustrácií môže odlišovať.