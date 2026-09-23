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Zjednodušte si pripojenia pomocou USB-C
Multifunkčný monitor Philips USB-C ponúka nekomplikovanú inštaláciu. Pomocou jediného kábla môžete sledovať plynulé video vo vysokom rozlíšení, prenášať údaje a nabíjať notebook. Skutočné centrum pre profesionálov v oblasti mobilných technológií.
Séria 3000
27" (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Tento displej Philips disponuje konektorom USB typu C s možnosťou napájania. Vďaka inteligentnej a flexibilnej správe napájania môžete svoje kompatibilné zariadenie nabíjať priamo z monitora. Jeho tenký a obojstranný konektor USB typu C umožňuje jednoduché pripojenie pomocou jediného kábla. Môžete sledovať video s vysokým rozlíšením a prenášať údaje s mimoriadne vysokou rýchlosťou, pričom môžete zároveň pripojiť svoje kompatibilné zariadenie do siete a nechať ho nabíjať.
Hráči sa pri hraní zvykli stretávať so sekaním a zamŕzaním obrazu. S novým monitorom od spoločnosti Philips sú tieto problémy minulosťou. Technológia AMD FreeSync™, plynulé rýchle obnovovanie obrazu a mimoriadne rýchly čas odozvy – to všetko je zárukou plynulého výkonu bez akýchkoľvek artefaktov pri prakticky akejkoľvek rýchlosti zobrazovania snímok.
MPRT (motion picture response time) je intuitívnejší spôsob, ako opísať čas odozvy, ktorý priamo udáva čas prechodu od rozmazaného šumu k čistému a ostrému obrazu. Herný monitor Philips s odozvou MPRT 1 ms účinne eliminuje mihanie a rozmazanie pohybu, poskytuje ostrejší a zreteľný obraz a umocňuje tak zážitok z hrania. Je najlepšou voľbou na hranie napínavých hier a hier s potrebou rýchleho reakčného času.
Hodnotenie
Značka/obchodná známka „IPS“ a príslušné patenty týkajúce sa technológií patria ich príslušným vlastníkom.
Maximálne rozlíšenie poskytuje len vstup HDMI.
Na dosiahnutie najlepšieho výstupného výkonu vždy dbajte na to, aby bola vaša grafická karta schopná dosiahnuť maximálne rozlíšenie a obnovovaciu frekvenciu tohto monitora Philips.
Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse
Režim MPRT je určený na nastavenie jasu na obmedzenie rozmazania, takže keď je zapnutý, jas nemožno nastavovať. Na obmedzenie rozmazania pohybu bude podsvietenie LED blikať súčasne s obnovovaním obrazovky, čo môže spôsobiť viditeľnú zmenu jasu.
MPRT je režim optimalizovaný na hranie. Jeho zapnutie môže viesť k viditeľnému blikaniu obrazovky. Keď nepoužívate funkciu hrania, odporúčame vám tento režim vypnúť.
NTSC oblasť založená na farebnom priestore CIE 1976
sRGB oblasť založená na farebnom priestore CIE 1931
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Na využívanie funkcie USB typu C, čo sa týka napájania a nabíjania, musí váš notebook alebo iné zariadenie podporovať špecifikácie štandardu USB-C Power Delivery. Bližšie informácie nájdete v návode na obsluhu notebooku alebo ich získate od jeho výrobcu.
Na prenos obrazových signálov cez USB typu C musí notebook/zariadenie podporovať režim USB-C DP Alt.
Monitor sa od ilustrácií môže odlišovať.