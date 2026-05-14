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    Vyrobený pre presnosť
  • Vyrobený pre presnosť
  • Vyrobený pre presnosť
  • Vyrobený pre presnosť
  • Vyrobený pre presnosť
  • Štítok triedy energetickej účinnosti
    Vyrobený pre presnosť
  • Vyrobený pre presnosť
  • Vyrobený pre presnosť
  • Vyrobený pre presnosť
  • Vyrobený pre presnosť

MonitorMonitor s rozlíšením Quad HD

27E2N2500/00

5

| (1) Recenzia

Vyrobený pre presnosť

Tento monitor je vybavený funkciami, ktoré vám umožnia pracovať s absolútnou presnosťou. Vďaka rozlíšeniu Quad HD, 120 Hz obnovovacej frekvencii a 1 ms MPRT tento monitor poskytuje detailný obraz s maximálnym rozlíšením.

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Vyrobený pre presnosť

  • Séria 2000

  • 27" (68,6 cm)

  • 2560 x 1440 (Quad HD)

Technológia IPS LED so širokým pozorovacím uhlom pre presný obraz a farby

Technológia IPS LED so širokým pozorovacím uhlom pre presný obraz a farby

Displeje IPS využívajú pokročilú technológiu, ktorá poskytuje mimoriadne široké pozorovacie uhly 178/178 stupňov, vďaka čomu možno displej sledovať takmer z akéhokoľvek uhla. Na rozdiel od štandardných panelov TN poskytujú displeje IPS pozoruhodne ostrý obraz so živými farbami, vďaka čomu sú ideálne nielen na prezeranie fotografií, sledovanie filmov a prehliadanie webu, ale aj na profesionálne použitie vyžadujúce presnosť farieb a konzistentný jas za každých okolností.

Krištáľovo čistý obraz so Quad HD 2560 × 1440 pixelmi

Krištáľovo čistý obraz so Quad HD 2560 × 1440 pixelmi

Tieto obrazovky Philips prinášajú Crystalclear obraz v rozlíšení Quad HD 2560 x 1440 pixelov. Vďaka vysoko výkonným panelom s vysokou hustotou pixelov, podporeným zdrojmi s vysokou šírkou pásma, tieto nové displeje oživia vaše obrázky a grafiku. Či už ste náročný profesionál, ktorý potrebuje mimoriadne detailné informácie pre riešenia CAD-CAM, používate 3D grafické aplikácie alebo ste finančný expert pracujúci s obrovskými tabuľkami, displeje Philips vám poskytnú Crystalclear obraz.

SmartContrast pre detaily s hlbokou úrovňou čiernej

SmartContrast pre detaily s hlbokou úrovňou čiernej

SmartContrast je technológia spoločnosti Philips, ktorá analyzuje zobrazovaný obsah, automaticky upravuje farby a riadi intenzitu podsvietenia, aby dynamicky zlepšovala kontrast a zaistila čo najlepšie zobrazenie digitálnych obrázkov a videí alebo hier s tmavými odtieňmi. Keď je zvolený úsporný režim, kontrast sa upraví a podsvietenie sa jemne doladí tak, aby sa každodenné kancelárske aplikácie zobrazovali optimálne a zároveň sa znížila spotreba energie.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

1

Recenzia

4
3
2
1

14/05/2026

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Výrobek má všechny skvělé funkce

Nahradil mi předchozí vysloužilý monitor PHILIPS se všemi novelizacemi poplatnými dnešní době.

Táto recenzia bola vytvorená pre Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Date of Use 2026-04-28

Táto recenzia bola vytvorená pre Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Date of Use 2026-04-28

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Hodnota času odozvy je rovnaká ako SmartResponse

  2. Režim MPRT je určený na nastavenie jasu na obmedzenie rozmazania, takže keď je zapnutý, jas nemožno nastavovať. Na obmedzenie rozmazania pohybu bude podsvietenie LED blikať súčasne s obnovovaním obrazovky, čo môže spôsobiť viditeľnú zmenu jasu.

  3. MPRT je režim optimalizovaný na hranie. Jeho zapnutie môže viesť k viditeľnému blikaniu obrazovky. Keď nepoužívate funkciu hrania, odporúčame vám tento režim vypnúť.

  4. Produkty a príslušenstvo uvedené v tomto letáku sa môžu líšiť v závislosti od krajiny a regiónu.

  5. Monitor sa od ilustrácií môže odlišovať.