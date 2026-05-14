27E2N2500/00
Vyrobený pre presnosť
Tento monitor je vybavený funkciami, ktoré vám umožnia pracovať s absolútnou presnosťou. Vďaka rozlíšeniu Quad HD, 120 Hz obnovovacej frekvencii a 1 ms MPRT tento monitor poskytuje detailný obraz s maximálnym rozlíšením.
Séria 2000
27" (68,6 cm)
2560 x 1440 (Quad HD)
Displeje IPS využívajú pokročilú technológiu, ktorá poskytuje mimoriadne široké pozorovacie uhly 178/178 stupňov, vďaka čomu možno displej sledovať takmer z akéhokoľvek uhla. Na rozdiel od štandardných panelov TN poskytujú displeje IPS pozoruhodne ostrý obraz so živými farbami, vďaka čomu sú ideálne nielen na prezeranie fotografií, sledovanie filmov a prehliadanie webu, ale aj na profesionálne použitie vyžadujúce presnosť farieb a konzistentný jas za každých okolností.
Tieto obrazovky Philips prinášajú Crystalclear obraz v rozlíšení Quad HD 2560 x 1440 pixelov. Vďaka vysoko výkonným panelom s vysokou hustotou pixelov, podporeným zdrojmi s vysokou šírkou pásma, tieto nové displeje oživia vaše obrázky a grafiku. Či už ste náročný profesionál, ktorý potrebuje mimoriadne detailné informácie pre riešenia CAD-CAM, používate 3D grafické aplikácie alebo ste finančný expert pracujúci s obrovskými tabuľkami, displeje Philips vám poskytnú Crystalclear obraz.
SmartContrast je technológia spoločnosti Philips, ktorá analyzuje zobrazovaný obsah, automaticky upravuje farby a riadi intenzitu podsvietenia, aby dynamicky zlepšovala kontrast a zaistila čo najlepšie zobrazenie digitálnych obrázkov a videí alebo hier s tmavými odtieňmi. Keď je zvolený úsporný režim, kontrast sa upraví a podsvietenie sa jemne doladí tak, aby sa každodenné kancelárske aplikácie zobrazovali optimálne a zároveň sa znížila spotreba energie.
5.0
z 5
1
Recenzia
JáraLee
14/05/2026
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Výrobek má všechny skvělé funkce
Nahradil mi předchozí vysloužilý monitor PHILIPS se všemi novelizacemi poplatnými dnešní době.
Táto recenzia bola vytvorená pre Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
Date of Use 2026-04-28
Táto recenzia bola vytvorená pre Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
Date of Use 2026-04-28
Hodnota času odozvy je rovnaká ako SmartResponse
Režim MPRT je určený na nastavenie jasu na obmedzenie rozmazania, takže keď je zapnutý, jas nemožno nastavovať. Na obmedzenie rozmazania pohybu bude podsvietenie LED blikať súčasne s obnovovaním obrazovky, čo môže spôsobiť viditeľnú zmenu jasu.
MPRT je režim optimalizovaný na hranie. Jeho zapnutie môže viesť k viditeľnému blikaniu obrazovky. Keď nepoužívate funkciu hrania, odporúčame vám tento režim vypnúť.
Produkty a príslušenstvo uvedené v tomto letáku sa môžu líšiť v závislosti od krajiny a regiónu.
Monitor sa od ilustrácií môže odlišovať.