27M2N3200NF/00
Evnia 3000
68,5 cm (27")
1920 x 1080 (Full HD)
Vaše hranie je intenzívne a súťaživé. Vyžadujete displej s obrazom, ktorý je plynulý a bez akéhokoľvek oneskorenia. Tento displej Philips vykresľuje obsah na obrazovke až 144-krát za sekundu, čo je efektívne až 2,4-násobne rýchlejšie v porovnaní so štandardným displejom. Pri nižších rýchlostiach zobrazovania snímok sa môže zdať, že nepriateľ na obrazovke preskakuje z jedného miesta na druhé, a stáva sa z neho ťažší cieľ. S rýchlosťou snímok 144 Hz získate ten kritický zlomok sekundy, vďaka ktorému sa bude pohyb nepriateľa zobrazovať mimoriadne plynule – dokonalé na presné zacielenie. Vďaka ultra nízkemu oneskoreniu vstupu a úplnej eliminácii trhania obrazu pri prekresľovaní bude tento displej Philips vaším dokonalým partnerom pre hry
Oneskorenie vstupu zodpovedá času, ktorý uplynie od vykonania akcie s pripojenými zariadeniami po výsledné zobrazenie na obrazovke. Nízke oneskorenie vstupu skracuje časové oneskorenie medzi zadaním príkazu z vašich zariadení a jeho obrazovým vyjadrením na monitore. Vďaka tomu sa výrazne zlepší hranie videohier, ktoré sú citlivé na myknutie, čo je nanajvýš dôležité pre tých, ktorí obľubujú hranie súťažných hier s rýchlym tempom.
Displej Philips Evnia s 0,5 ms Smart MBR odozvou účinne eliminuje mihanie a rozmazanie pohybu, poskytuje ostrejší a zreteľný obraz a umocňuje tak zážitok z hrania. Rýchlo sa pohybujúce scény a dramatické prechody sa zobrazia dokonale plynulo. Je najlepšou voľbou na hranie napínavých a rýchlych hier.
4.0
z 5
2
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Noblle
16/01/2026
Україна
підсвіткааааа.....
1. Мені з рівномірністю підсвітки пощастило менше... є один неприємний яскравий засвіт біля кромки у лівому нижньому куті. Якщо вдасться - долучу фото (наразі не виходить його додати). Якщо зменшити яскравість, яка на мою думку надлишкова при виставлених 100% у більшості сетапів, засвіти стають менш помітними. Битих пікселів на знайшов. 2. Була проблема з появами чорних екранів у іграх та на робочому столі на 1-2 секунди, але це, судячи з усього, було через використання мого старого HDMI-кабелю при під"єднані до ПК. Який, соріш за все, не відповідав версії HDMI у пристрої. Коли підключив через Display-Port кабель з комплекту монітору - проблема наче минула. До речі, саме при підключенні через DP-кабель у налаштуваннях "панелі керування NVIDIA -> роздільна здатність" можно таки знайти можливість переключитися на 10-бітну глибину кольору (працюе на 120 Гц згідно з тех.характеристиками на данному сайті) з 8-ми бітного. При підключені через комплектний HDMI-кабель у списку лише 8 біт. 3. Проблем з частотою оновленя не виникало, як у людини, що залишила попередній відгук. Але десь на початку щось таке було з 60Гц незрозуміле (начебто). Треба було список нижче прокрутити до "PC" (чи ПК) і з"явились потрібні параметри частоти для 4К. Загалом - гарне співвідношеня ціни та напічканності. Можливо навіть найкраще, але хотілося б ще додати якості. Бо очікуєшь на нормальний продукт без "лотереї дефектів".
Výhody
за умови можливості перевірки якості екрані на засвіти та биті пікселі перед сплатою грошей
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Fast IPS Gaming monitor 27M2N3800A Ігровий монітор DUAL MODE
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Fast IPS Gaming monitor 27M2N3800A Ігровий монітор DUAL MODE
Віктор К
24/11/2025
Україна
Непоганий монітор за свою ціну
монітором майже задоволений, але. ігрові можливості які прорекламували ну це просто сором! Ігровий приціл це що таке? він має один стиль, один розмір! і це не перехрестя а якась сніжинка, жах. Ігровий зум теж має 2 модифікації, і виглядає убого. развертка ще не розібрався бо постійно пише 60hz. яскравість на межі, яб сказав що навіть менше чім в мого попереднього з 300кд. Алє дуже сподобалось що немає засвітів, тобто підсвідка рівномірна і гарна. із плюсів подобається розміщення джойстика, що є динамік, та не гріється як мій старий 4к від LG. Сподобалась комплектування і наявність якісних кабелів. Тож у підсумку гарний монік але не ігровий.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Fast IPS Gaming monitor 27M2N3800A Ігровий монітор DUAL MODE
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Fast IPS Gaming monitor 27M2N3800A Ігровий монітор DUAL MODE
Značka/obchodná známka „IPS“ a príslušné patenty týkajúce sa technológií patria ich príslušným vlastníkom.
Pokrytie Adobe RGB a DCI-P3 založená na farebnom priestore CIE1976, sRGB oblasť založená na farebnom priestore CIE1931, oblasť NTSC založená na farebnom priestore CIE1976.
Na dosiahnutie najlepšieho výstupného výkonu vždy dbajte na to, aby bola vaša grafická karta schopná dosiahnuť maximálne rozlíšenie a obnovovaciu frekvenciu tohto monitora Philips.
Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse.
Režim Smart MBR je určený na nastavenie jasu na obmedzenie rozmazania, takže keď je zapnutý, jas nemožno nastavovať. Na obmedzenie rozmazania pohybu bude podsvietenie LED blikať súčasne s obnovovaním obrazovky, čo môže spôsobiť viditeľnú zmenu jasu.
Smart MBR je režim optimalizovaný na hranie. Jeho zapnutie môže viesť k viditeľnému blikaniu obrazovky. Keď nepoužívate funkciu hrania, odporúčame vám tento režim vypnúť.
Upozorňujeme, že funkcia nízkeho oneskorenia vstupu je trvalo aktivovaná a nie je možné ju vypnúť.
Rozhranie podpory technológie NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort
Uistite sa, že ste aktualizovali ovládač NVIDIA® G-SYNC® na najnovšiu verziu, ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite spoločnosti NVIDIA: https://www.nvidia.com/
Uistite sa, že vaša grafická karta podporuje technológiu NVIDIA® G-SYNC®
Tento monitor sa snaží o udržateľnosť: konštrukcia monitora je vyrobená z 85 % použitých recyklovaných plastov.
Monitor sa od ilustrácií môže odlišovať.
Produkty a príslušenstvo uvedené v tomto letáku sa môžu líšiť v závislosti od krajiny a regiónu.