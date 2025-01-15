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Evnia Gaming MonitorHerný monitor s rozlíšením Full HD

27M2N3200S/01

4
| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt
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Tento monitor vám umožní hrať hry s maximálnou presnosťou pri frekvencii 180 Hz. Vďaka ostrému obrazu v kvalite HDR a zaručenému rozlíšeniu Full HD poskytuje tento monitor vynikajúci a všestranný herný zážitok.
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  • Evnia 3000

  • 68,5 cm (27")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Obnovovacia frekvencia 180 Hz pre mimoriadne plynulý a jasný obraz

Obnovovacia frekvencia 180 Hz pre mimoriadne plynulý a jasný obraz

Vaše hranie je intenzívne a súťaživé. Vyžadujete displej s obrazom, ktorý je ultra plynulý a bez akéhokoľvek oneskorenia. Tento displej vykresľuje obsah na obrazovke až 180-krát za sekundu, čo je výrazne rýchlejšie v porovnaní so štandardným displejom. Pri nižších frekvenciách zobrazovania obrazov sa môže zdať, že nepriateľ na obrazovke preskakuje z jedného miesta na druhé a stáva sa z neho ťažší cieľ. S  frekvenciou zobrazovania obrazov 165 Hz získate tie kritické chýbajúce snímky na obrazovke, vďaka ktorým sa bude pohyb nepriateľa zobrazovať mimoriadne plynule – dokonalé na presné zacielenie. Vďaka ultra nízkemu oneskoreniu vstupu a úplnej eliminácii trhania obrazu pri prekresľovaní bude tento displej Philips vaším dokonalým herným partnerom.

Mimoriadne vysoká rýchlosť na úrovni 0,5 ms pre ostrý obraz a hladký priebeh hry

Mimoriadne vysoká rýchlosť na úrovni 0,5 ms pre ostrý obraz a hladký priebeh hry

Displej Philips Evnia s 0,5 ms Smart MBR odozvou účinne eliminuje mihanie a rozmazanie pohybu, poskytuje ostrejší a zreteľný obraz a umocňuje tak zážitok z hrania. Rýchlo sa pohybujúce scény a dramatické prechody sa zobrazia dokonale plynulo. Je najlepšou voľbou na hranie napínavých a rýchlych hier.

Panel Fast IPS: na rýchle a krištáľovo čisté hranie hier

Panel Fast IPS: na rýchle a krištáľovo čisté hranie hier

Táto funkcia je určená na hranie plné akcie. Nielenže umožňuje prakticky nerozmazané hranie, ale tiež sa dobre spája s vysokou snímkovou frekvenciou s cieľom zaistiť najlepší a najostrejší obraz.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

5
3
2
1

15/01/2025

România

România

Excelent la pretul care il are

Excelent la pretul care il are. 4/5 stele . Din pacate, ca aproape toate monitoarele moderne, NU are buton pornit/oprit , ori StandBy, in timp ce calculatorul merge.

Výhody

Pret excelent, culori excelente, luminozitate buna-excelenta, reglare a imaginii facila din butonul pus pe spatele monitorului, sunetul din boxe suficient pentru jocuri.

Nevýhody

Lipsa Buton de Pornit/Oprit (Turn On/Off). Pentru muzica, sau sunet, de calitate excelenta, trebuie sistem audio conectat la PC.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200S Monitor pentru jocuri Full HD

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200S Monitor pentru jocuri Full HD

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Maximálne rozlíšenie poskytuje vstup HDMI alebo vstup DP.

  2. Na dosiahnutie najlepšieho výstupného výkonu vždy dbajte na to, aby bola vaša grafická karta schopná dosiahnuť maximálne rozlíšenie a obnovovaciu frekvenciu tohto monitora Philips.

  3. Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse

  4. Režim Smart MBR je určený na nastavenie jasu na obmedzenie rozmazania, takže keď je zapnutý, jas nemožno nastavovať. Na obmedzenie rozmazania pohybu bude podsvietenie LED blikať súčasne s obnovovaním obrazovky, čo môže spôsobiť viditeľnú zmenu jasu.

  5. Smart MBR je režim optimalizovaný na hranie. Jeho zapnutie môže viesť k viditeľnému blikaniu obrazovky. Keď nepoužívate funkciu hrania, odporúčame vám tento režim vypnúť.

  6. sRGB oblasť založená na farebnom priestore CIE 1931

  7. Pokrytie Adobe RGB a DCI-P založené na farebnom priestore CIE 1976

  8. Tento monitor sa snaží o udržateľnosť: nožičky stojana sú vyrobené z 35 % recyklovaného plastu a konštrukciu monitora tvorí z 85 % použitý recyklovaný plast.

  9. Monitor sa od ilustrácií môže odlišovať.